Lo sport in TV oggi, mercoledì 5 novembre 2025: Errani e Paolini vogliono le Finals, chi affrontano oggi
Gli eventi sportivi in onda oggi, mercoledì 5 novembre 2025: tanto calcio europeo, ma anche basket e tennis, con la coppia azzurra che gioca a Riyadh con Kudermetova e Mertens
La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. In calendario ci sono 22 appuntamenti tra calcio, tennis, basket e volley: dalla UEFA Champions League con Inter-Kairat Almaty su Amazon Prime Video e Manchester City-Borussia Dortmund su TV8 e sui canali Sky, alle WTA Finals Riyadh 2025 su Sky Sport Tennis, fino al grande volley di Serie A1 con Conegliano-Milano su Rai Sport. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi.
- Il grande volley sulla Rai: Conegliano-Milano illumina la serata
- Grande calcio e tennis su Sky: Champions League e WTA Finals da non perdere
- Altre proposte: Champions League su TV8 e Prime Video
Il grande volley sulla Rai: Conegliano-Milano illumina la serata
Alle 20:30 su Rai Sport va in scena Conegliano-Milano, sfida di Serie A1 di pallavolo femminile che mette di fronte Conegliano e Milano: un appuntamento serale ideale per gli appassionati di volley.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Grande calcio e tennis su Sky: Champions League e WTA Finals da non perdere
Giornata intensissima su Sky Sport 1: alle 11:00 apre il programma WTA Finals Riyadh 2025 – Round Robin Match 1 Doppio, con Sara Errani e Jasmine Polini che inseguono la vittoria in doppio contro Kudermetova e Mertens (match in programma attorno alle 13). A seguire, alle 13:30, WTA Finals Riyadh 2025 – Round Robin Match 1 Singolare e nel pomeriggio alle 16:00 WTA Finals Riyadh 2025 – Round Robin Match 2 Singolare. Il pre-serale si accende alle 18:45 con Diretta Gol Champions League, mentre in prima serata alle 21:00 spazio alla UEFA Champions League con Olympique Marsiglia-Atalanta.
Sulla casa del calcio, Sky Sport Calcio, dalle 18:45 c’è la UEFA Champions League con Qarabag-Chelsea, prima di vivere dalle 21:00 l’emozione di Diretta Gol Champions League, per seguire in contemporanea le sfide della serata.
Su Sky Sport Arena il calcio europeo apre alle 18:45 con Pafos-Villarreal e prosegue alle 21:00 con la sfida di UEFA Champions League Manchester City-Borussia Dortmund.
Il tennis è protagonista su Sky Sport Tennis: alle 11:00 WTA Finals Riyadh 2025 – Round Robin Match 1 Doppio, alle 13:30 WTA Finals Riyadh 2025 – Round Robin Match 1 Singolare, alle 16:00 WTA Finals Riyadh 2025 – Round Robin Match 2 Singolare e alle 18:00 WTA Finals Riyadh 2025 – Round Robin Match 2 Doppio; in serata alle 20:00 spazio anche a ATP & WTA.
Basket di alto livello su Sky Sport Basket: alle 18:30 va in scena Brescia-Olimpia Milano per la Serie A, in prima serata alle 20:45 appuntamento di Eurocup con Reyer Venezia-Towers Hamburg, mentre nella notte alle 04:00 c’è l’NBA con Los Angeles-San Antonio.
Su Sky Sport Mix il pomeriggio si apre alle 13:00 con il tennis del circuito ATP & WTA.
Programmazione tennistica anche su Sky Sport Max alle 13:00 con ATP & WTA.
Altre proposte: Champions League su TV8 e Prime Video
Sullo sport di serata di TV8 alle 21:00 va in onda la sfida di UEFA Champions League Manchester City-Borussia Dortmund.
Sulle piattaforme digitali, alle 21:00 su Amazon Prime Video appuntamento con la UEFA Champions League e Inter-Kairat Almaty.
Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Lo sport in TV oggi, martedì 4 novembre 2025: Jasmine Paolini cerca il riscatto alle Finals di Riyadh
Gli eventi sportivi in onda oggi, martedì 4 novembre 2025: tanto calcio di Champions...
Qatar-Italia U17 e le WTA Finals Riyadh, dove vedere tutto lo sport in TV oggi, 3 novembre 2025
Dal tennis delle WTA Finals su Sky Sport Tennis al calcio con Lazio-Cagliari e il Mo...
Lo sport in TV oggi, sabato 1 novembre 2025: dove vedere Tottenham-Chelsea e Liverpool-Aston Villa in diretta
Dal big match di Serie A Cremonese-Juventus su Sky alle WTA Finals di Riyadh e alle ...
Lo sport in TV oggi, domenica 2 novembre 2025: Modena-Perugia, la maratona di New York e River Plate-Gymnasia La Plata
Dalla Maratona di New York su Rai Sport ed Eurosport alle finali di Parigi-Bercy su ...
Lo sport in TV oggi, mercoledì 22 ottobre 2025: Sinner gioca a Vienna e dove vedere il derby del basket USA
Gli appuntamenti sportivi di oggi, 22 ottobre 2025: tanta Champions ma anche pallaca...
Atp Finals Torino, Sinner e gli altri italiani: quando inizia e dove vedere i match (anche gratis)
Il tennista altoatesino è pronto a difendere il titolo vinto nel 2024. Con lui altri...
Lo sport in TV oggi, giovedì 23 ottobre 2025: Curry contro Jokić e l'Olimpia tenta la risalita in Eurolega
I migliori eventi sportivi in onda giovedì 23 ottobre 2025: tanto calcio europeo con...
Lo sport in TV oggi, martedì 21 ottobre 2025: super-sfida in Nba, LeBron James contro Steph Curry
I grandi match sportivi in onda stasera, martedì 21 ottobre 2025: oltre alla Champio...