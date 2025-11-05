Trova nel Magazine
Lo sport in TV oggi, mercoledì 5 novembre 2025: Errani e Paolini vogliono le Finals, chi affrontano oggi

Gli eventi sportivi in onda oggi, mercoledì 5 novembre 2025: tanto calcio europeo, ma anche basket e tennis, con la coppia azzurra che gioca a Riyadh con Kudermetova e Mertens

Lo sport in TV oggi, mercoledì 5 novembre 2025: Errani e Paolini vogliono le Finals, chi affrontano oggi

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. In calendario ci sono 22 appuntamenti tra calcio, tennis, basket e volley: dalla UEFA Champions League con Inter-Kairat Almaty su Amazon Prime Video e Manchester City-Borussia Dortmund su TV8 e sui canali Sky, alle WTA Finals Riyadh 2025 su Sky Sport Tennis, fino al grande volley di Serie A1 con Conegliano-Milano su Rai Sport. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi.

Il grande volley sulla Rai: Conegliano-Milano illumina la serata

Alle 20:30 su Rai Sport va in scena Conegliano-Milano, sfida di Serie A1 di pallavolo femminile che mette di fronte Conegliano e Milano: un appuntamento serale ideale per gli appassionati di volley.

Grande calcio e tennis su Sky: Champions League e WTA Finals da non perdere

Giornata intensissima su Sky Sport 1: alle 11:00 apre il programma WTA Finals Riyadh 2025 – Round Robin Match 1 Doppio, con Sara Errani e Jasmine Polini che inseguono la vittoria in doppio contro Kudermetova e Mertens (match in programma attorno alle 13). A seguire, alle 13:30, WTA Finals Riyadh 2025 – Round Robin Match 1 Singolare e nel pomeriggio alle 16:00 WTA Finals Riyadh 2025 – Round Robin Match 2 Singolare. Il pre-serale si accende alle 18:45 con Diretta Gol Champions League, mentre in prima serata alle 21:00 spazio alla UEFA Champions League con Olympique Marsiglia-Atalanta.

Sulla casa del calcio, Sky Sport Calcio, dalle 18:45 c’è la UEFA Champions League con Qarabag-Chelsea, prima di vivere dalle 21:00 l’emozione di Diretta Gol Champions League, per seguire in contemporanea le sfide della serata.

Su Sky Sport Arena il calcio europeo apre alle 18:45 con Pafos-Villarreal e prosegue alle 21:00 con la sfida di UEFA Champions League Manchester City-Borussia Dortmund.

Il tennis è protagonista su Sky Sport Tennis: alle 11:00 WTA Finals Riyadh 2025 – Round Robin Match 1 Doppio, alle 13:30 WTA Finals Riyadh 2025 – Round Robin Match 1 Singolare, alle 16:00 WTA Finals Riyadh 2025 – Round Robin Match 2 Singolare e alle 18:00 WTA Finals Riyadh 2025 – Round Robin Match 2 Doppio; in serata alle 20:00 spazio anche a ATP & WTA.

Basket di alto livello su Sky Sport Basket: alle 18:30 va in scena Brescia-Olimpia Milano per la Serie A, in prima serata alle 20:45 appuntamento di Eurocup con Reyer Venezia-Towers Hamburg, mentre nella notte alle 04:00 c’è l’NBA con Los Angeles-San Antonio.

Su Sky Sport Mix il pomeriggio si apre alle 13:00 con il tennis del circuito ATP & WTA.

Programmazione tennistica anche su Sky Sport Max alle 13:00 con ATP & WTA.

Altre proposte: Champions League su TV8 e Prime Video

Sullo sport di serata di TV8 alle 21:00 va in onda la sfida di UEFA Champions League Manchester City-Borussia Dortmund.

Sulle piattaforme digitali, alle 21:00 su Amazon Prime Video appuntamento con la UEFA Champions League e Inter-Kairat Almaty.

Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

