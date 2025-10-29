Parigi Bercy, oggi tocca a Jannik Sinner (che può tornare numero 1). Derby azzurro tra Sonego e Musetti Lo sport in onda oggi, mercoledì 29 ottobre 2025, in TV: Serie A, volley, basket NBA ma soprattutto il grande tennis con i campioni italiani. Dove vedere tutto

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi, con oltre trenta appuntamenti tra calcio, volley, basket e tennis. Dalla Serie A con Inter-Fiorentina e Roma-Parma al grande volley di SuperLega con Civitanova-Trento, fino al palcoscenico dell’ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: ce n’è davvero per tutti i gusti.

Il grande volley sulla Rai: Civitanova-Trento in SuperLega

Alle 20:30 su Rai Sport appuntamento con la SuperLega di pallavolo maschile: Civitanova-Trento. Una sfida di alto livello del massimo campionato, perfetta per gli appassionati di volley che cercano intensità e tecnica in un confronto tra piazze dalla grande tradizione.

Grande sport su Sky: Serie A, Parigi-Bercy e notte NBA

Su Sky Sport 1 il tennis apre la giornata con ATP Masters 1000 Parigi-Bercy – 3a Giornata alle 11:00, poi spazio alla Serie A con Roma-Parma alle 18:30 e a seguire il big match Inter-Fiorentina alle 20:45, per una serata che alterna grande calcio e spettacolo internazionale.

Sky Sport Calcio propone una doppietta di Serie A: alle 18:30 Roma-Parma e alle 20:45 Inter-Fiorentina, ideale per chi vuole seguire il turno di campionato sul canale dedicato al pallone.

Giornata ricchissima di tennis su Sky Sport Tennis: alle 04:00 e alle 06:00 spazio a ATP & WTA, quindi dalle 11:00 si entra nel vivo con ATP Masters 1000 Parigi-Bercy – 3a Giornata, per seguire gli incontri chiave del tabellone parigino. Occhi puntati su Jannik Sinner, che affronta il belga Bergs e punta alla vittoria finale, che potrebbe valergli la prima posizione nel ranking ATP, dopo l’eliminazione a sorpresa di Carlos Alcaraz. Derby italiano nei sedicesimi di finale tra Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti.

Per non perdere gli scambi decisivi, Sky Sport Mix trasmette alle 11:00 ATP Masters 1000 Parigi-Bercy – 3a Giornata, una finestra utile per restare sul ritmo del torneo.

Su Sky Sport Arena si parte alle 18:00 con ATP Masters 1000 Parigi-Bercy – 3a Giornata e, in prima serata, spazio al calcio internazionale: alle 20:45 la Coppa di Germania mette di fronte Colonia-Bayern Monaco, una sfida ad alta intensità tra tradizione e qualità.

Basket protagonista su Sky Sport Basket: la notte NBA si accende alle 00:00 con Boston-Cleveland e prosegue alle 02:30 con Minnesota-L.A. Lakers, mentre alle 19:00 l’Eurocup offre Slask Wroclaw-Reyer Venezia, appuntamento importante per la pallacanestro europea.

Su Sky Sport Max doppio mattino di ATP & WTA alle 04:00 e alle 06:00, poi spazio alla Ligue 1 con Lorient-PSG alle 19:00 e Marsiglia-Angers alle 21:05, un back-to-back dal campionato francese che alterna stelle e tradizione.

Altre proposte: Serie A, Serie B e grande volley su Dazn

Su Dazn il calcio è protagonista fin dal tardo pomeriggio: alle 18:30 triplo appuntamento con la Serie A, in campo Como-Verona, Juventus-Udinese e Roma-Parma. La serata continua alle 20:45 con un ricchissimo menu: Inter-Fiorentina, Bologna-Torino e Genoa-Cremonese, per una panoramica completa sul turno infrasettimanale. In Serie B alle 20:30 spazio a quattro sfide che promettono agonismo e punti pesanti: Spezia-Padova, Venezia-Sudtirol, Juve Stabia-Bari e Mantova-Catanzaro. Non manca il grande volley: alle 20:00 A1 femminile con Scandicci-Busto Arsizio, poi alle 20:30 ancora A1 femminile con Conegliano-Chieri e SuperLega maschile con due partite di cartello, Piacenza-Modena e Perugia-Padova, per un viaggio completo tra i palazzetti italiani.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

