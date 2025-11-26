Trova nel Magazine
Lo sport in TV oggi, mercoledì 26 novembre 2025: l'Olimpia cerca il riscatto in Eurolega (oltre alla Champions)

I migliori eventi sportivi di mercoledì 26 novembre 2025: tanta Champions League con Atletico Madrid-Inter e Eintracht-Atalanta ma anche super basket con Milano (senza Messina)

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Lo sport in TV oggi, mercoledì 26 novembre 2025: l'Olimpia cerca il riscatto in Eurolega (oltre alla Champions)

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi: dalla UEFA Champions League con sfide di cartello all’Eurolega con l’Olimpia Milano in campo, passando per il futsal femminile Brasile-Italia e il volley di CEV Champions League.

Rai tra futsal e ghiaccio: Brasile-Italia e l’Europeo di curling

Su Rai Sport si parte nel primo pomeriggio con la Coppa del Mondo Filippine 2025 di calcio a 5 femminile: alle 13:30 va in scena Brasile-Italia, una sfida dal grande fascino internazionale. La giornata prosegue alle 18:00 con gli Europei Lohja 2025 di curling maschile, dove l’Italia affronta la Svizzera in Italia-Svizzera. In prima serata, alle 20:30, spazio alla Coppa Italia Serie C con Sambenedettese-Union Brescia, appuntamento che mette in palio il passaggio del turno in una competizione sempre ricca di sorprese.

Grande Champions su Sky: Eintracht-Atalanta e Diretta Gol illuminano la serata

Su Sky Sport 1 il menu è completo fin dal pomeriggio: alle 15:00 la Coppa Italia Serie C propone Inter U23-Renate, poi alle 18:45 arriva Diretta Gol Champions League per seguire i primi match in contemporanea. In prima serata, alle 21:00, riflettori su UEFA Champions League con Eintracht-Atalanta, una partita che promette intensità e grande agonismo.

Su Sky Sport Arena si apre alle 16:00 con la UEFA Youth League e Eintracht Frankfurt U19-Atalanta, finestra preziosa sul futuro dei grandi club europei. La serata continua alle 20:00 con il grande volley di CEV Champions League femminile: Milano-Olympiacos, una sfida dal sapore europeo tra due realtà ambiziose.

Canale a tutto basket su Sky Sport Basket: alle 18:00 l’Eurolega propone Tel Aviv-Olimpia Milano, appuntamento chiave per i biancorossi nel massimo torneo continentale; a seguire, alle 20:15, ancora Eurolega con Stella Rossa-Olympiacos. Nella notte spazio all’NBA con due incroci suggestivi: alle 01:30 Oklahoma City-Minnesota e alle 04:00 Golden State-Houston, per chi non vuole perdersi lo spettacolo a stelle e strisce.

Su Sky Sport Mix l’Eurolega regala un antipasto serale: alle 19:30 in campo Stella Rossa-Olympiacos, un classico del basket europeo carico di rivalità.

Sky Sport Calcio è la casa del grande calcio italiano in giornata: alle 15:00 si gioca Gubbio-Juventus Next Gen per la Serie C, alle 18:00 tocca alla Coppa Italia Serie C con Pro Vercelli-Atalanta U23, mentre alle 21:00 torna la multivisione con Diretta Gol per seguire i match serali in contemporanea.

Su Sky Sport Max doppio appuntamento con la UEFA Champions League: alle 18:45 apre Copenaghen-Kairat Almaty, poi alle 21:00 riflettori su Arsenal-Bayern Monaco, una sfida di grande prestigio internazionale.

Altre proposte: serata Champions su Amazon Prime Video e TV8

Gli appassionati di calcio trovano alternative di primissimo livello anche sulle altre reti. Alle 21:00 su Amazon Prime Video va in scena Atletico Madrid-Inter di UEFA Champions League, incrocio ad alto tasso tecnico tra due big del calcio europeo.

Alla stessa ora, alle 21:00, su TV8 appuntamento con Arsenal-Bayern Monaco di UEFA Champions League, una sfida che mette di fronte due scuole calcistiche storiche e spettacolo assicurato.

