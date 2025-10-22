Lo sport in TV oggi, mercoledì 22 ottobre 2025: Sinner gioca a Vienna e dove vedere il derby del basket USA
Gli appuntamenti sportivi di oggi, 22 ottobre 2025: tanta Champions ma anche pallacanestro ad alto tasso d'emozioni e l'altoatesino in campo in Austria contro Altmaier
La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi: sono 26 gli appuntamenti in palinsesto, con proposte capaci di accontentare ogni gusto. In primo piano la UEFA Champions League con sfide come Real Madrid-Juventus e Chelsea-Ajax, il grande volley di Serie A1 con Savino Del Bene Scandicci-Numia Vero Volley Milano e una programmazione ricchissima su Sky tra calcio europeo, Eurocup di basket, NBA e tennis ATP & WTA con Jannik Sinner in campo a Vienna. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi.
- Il grande volley sulla Rai: Scandicci-Milano illumina la serata
- Grande sport su Sky: Champions League, Eurocup, NBA e tennis
- Altre proposte: Champions su Amazon e TV8, volley su Dazn
Il grande volley sulla Rai: Scandicci-Milano illumina la serata
Alle 20:30 su Rai Sport va in scena Savino Del Bene Scandicci-Numia Vero Volley Milano, sfida di Serie A1 di pallavolo femminile che mette una di fronte all’altra due protagoniste del massimo campionato. Un appuntamento di alto livello tecnico, ideale per chi ama il grande volley tricolore.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Grande sport su Sky: Champions League, Eurocup, NBA e tennis
Su Sky Sport 1 la giornata si apre con il tennis ATP & WTA alle 07:00, poi spazio al calcio italiano con Juventus Next Gen-Campobasso di Serie C alle 14:30. In prima serata, appuntamento con l’Europa: Diretta Gol Ucl alle 18:45 per seguire i campi in contemporanea e, a seguire, Atalanta-Slavia Praga alle 21:00. Nella notte largo all’NBA con due gare affascinanti: New York-Cleveland alle 01:00 e Dallas-San Antonio alle 03:30.
Su Sky Sport Calcio la serata europea parte alle 18:45 con Galatasaray-Bodo, quindi alle 21:00 l’ampio mosaico di Diretta Gol UCL (Diretta) per non perdere le emozioni in arrivo da tutti i campi della Champions.
Su Sky Sport Arena il mezzogiorno è per le Nazionali: alle 12:00 c’è Italia-Svizzera (pallamano femminile, Qualificazioni Europei 2026). Nel tardo pomeriggio si torna alla Champions con Atletico Bilbao-Qarabag alle 18:45 e si chiude con un altro big match: Eintracht-Liverpool alle 21:00.
Basket europeo protagonista su Sky Sport Basket con l’Eurocup: alle 18:00 Cluj Napoca-Reyer Venezia, alle 20:00 Aquila Trento-Ankara. Nella notte riflettori sull’NBA, con New York-Cleveland alle 01:00 e Dallas-San Antonio alle 03:30 per gli appassionati della palla a spicchi d’oltreoceano.
Spazio anche al grande tennis su Sky Sport Tennis con il circuito ATP & WTA dalle primissime ore: appuntamenti alle 03:30 e alle 06:00 per una scorpacciata di match internazionali.
Programmazione ricca su Sky Sport Max: tennis ATP & WTA alle 03:30 e alle 06:00, poi la Champions in prima serata con Chelsea-Ajax alle 21:00.
Su Sky Sport Mix doppia finestra dedicata al tennis ATP & WTA: si parte alle 03:30 e si prosegue alle 13:30, per chi vuole rimanere aggiornato sui principali tornei della giornata.
Altre proposte: Champions su Amazon e TV8, volley su Dazn
Sulle altre reti spicca la grande notte di Champions: alle 21:00 su Amazon Prime Video c’è Real Madrid-Juventus, mentre alle 21:00 su TV8 va in onda Chelsea-Ajax. Per gli amanti del volley femminile, appuntamento alle 20:00 su Dazn con Pinerolo-Conegliano di Serie A1, una sfida che promette ritmo e qualità.
Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Lo sport in TV oggi, mercoledì 15 ottobre 2025: la Virtus in Eurolega, grande volley e ciclismo
Eurolega con Virtus Bologna-Monaco su Sky Sport 1, Eurocup con Reyer Venezia su Sky ...
Lo sport in TV oggi, lunedì 20 ottobre 2025: super volley e una sfida dura per la Virtus (dopo il caso Vildoza)
I migliori eventi sportivi in onda oggi, lunedì 20 ottobre 2025: oltre al calcio di ...
Lo sport in TV oggi, lunedì 6 ottobre 2025: Bologna-Napoli chiude la giornata di A, grande volley al femminile
I migliori eventi sportivi di lunedì 6 ottobre 2025: la Serie A di basket, la pallav...
Lo sport in TV oggi, martedì 21 ottobre 2025: super-sfida in Nba, LeBron James contro Steph Curry
I grandi match sportivi in onda stasera, martedì 21 ottobre 2025: oltre alla Champio...
Lo sport in TV oggi, domenica 19 ottobre 2025: dove vedere il Gp Stati Uniti in chiaro e gratis in Tv
Scoprite i migliori eventi sportivi di domenica 19 ottobre 2025: dal GP degli Stati ...
Vacherot-Rinderknech, dove vedere la finale ATP 1000 Shanghai: lo sport in TV oggi (12 ottobre 2025)
Finali di tennis da Shanghai e Wuhan su Sky, Superbike da Estoril e grande ciclismo ...
Lo sport in TV oggi, mercoledì 8 ottobre 2025: Musetti a Shanghai e due italiane in coppa
I grandi appuntamenti sportivi da vedere in televisione: il tennista italiano agli o...
Lo sport in TV oggi, sabato 18 ottobre 2025: Roma-Inter è l'appuntamento da non perdere, ma occhio alla Formula 1
Dal GP degli Stati Uniti di Formula 1 e dal GP d’Australia di MotoGP a Roma-Inter e ...