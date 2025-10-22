Lo sport in TV oggi, mercoledì 22 ottobre 2025: Sinner gioca a Vienna e dove vedere il derby del basket USA Gli appuntamenti sportivi di oggi, 22 ottobre 2025: tanta Champions ma anche pallacanestro ad alto tasso d'emozioni e l'altoatesino in campo in Austria contro Altmaier

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi: sono 26 gli appuntamenti in palinsesto, con proposte capaci di accontentare ogni gusto. In primo piano la UEFA Champions League con sfide come Real Madrid-Juventus e Chelsea-Ajax, il grande volley di Serie A1 con Savino Del Bene Scandicci-Numia Vero Volley Milano e una programmazione ricchissima su Sky tra calcio europeo, Eurocup di basket, NBA e tennis ATP & WTA con Jannik Sinner in campo a Vienna. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi.

Il grande volley sulla Rai: Scandicci-Milano illumina la serata

Alle 20:30 su Rai Sport va in scena Savino Del Bene Scandicci-Numia Vero Volley Milano, sfida di Serie A1 di pallavolo femminile che mette una di fronte all’altra due protagoniste del massimo campionato. Un appuntamento di alto livello tecnico, ideale per chi ama il grande volley tricolore.

Grande sport su Sky: Champions League, Eurocup, NBA e tennis

Su Sky Sport 1 la giornata si apre con il tennis ATP & WTA alle 07:00, poi spazio al calcio italiano con Juventus Next Gen-Campobasso di Serie C alle 14:30. In prima serata, appuntamento con l’Europa: Diretta Gol Ucl alle 18:45 per seguire i campi in contemporanea e, a seguire, Atalanta-Slavia Praga alle 21:00. Nella notte largo all’NBA con due gare affascinanti: New York-Cleveland alle 01:00 e Dallas-San Antonio alle 03:30.

Su Sky Sport Calcio la serata europea parte alle 18:45 con Galatasaray-Bodo, quindi alle 21:00 l’ampio mosaico di Diretta Gol UCL (Diretta) per non perdere le emozioni in arrivo da tutti i campi della Champions.

Su Sky Sport Arena il mezzogiorno è per le Nazionali: alle 12:00 c’è Italia-Svizzera (pallamano femminile, Qualificazioni Europei 2026). Nel tardo pomeriggio si torna alla Champions con Atletico Bilbao-Qarabag alle 18:45 e si chiude con un altro big match: Eintracht-Liverpool alle 21:00.

Basket europeo protagonista su Sky Sport Basket con l’Eurocup: alle 18:00 Cluj Napoca-Reyer Venezia, alle 20:00 Aquila Trento-Ankara. Nella notte riflettori sull’NBA, con New York-Cleveland alle 01:00 e Dallas-San Antonio alle 03:30 per gli appassionati della palla a spicchi d’oltreoceano.

Spazio anche al grande tennis su Sky Sport Tennis con il circuito ATP & WTA dalle primissime ore: appuntamenti alle 03:30 e alle 06:00 per una scorpacciata di match internazionali.

Programmazione ricca su Sky Sport Max: tennis ATP & WTA alle 03:30 e alle 06:00, poi la Champions in prima serata con Chelsea-Ajax alle 21:00.

Su Sky Sport Mix doppia finestra dedicata al tennis ATP & WTA: si parte alle 03:30 e si prosegue alle 13:30, per chi vuole rimanere aggiornato sui principali tornei della giornata.

Altre proposte: Champions su Amazon e TV8, volley su Dazn

Sulle altre reti spicca la grande notte di Champions: alle 21:00 su Amazon Prime Video c’è Real Madrid-Juventus, mentre alle 21:00 su TV8 va in onda Chelsea-Ajax. Per gli amanti del volley femminile, appuntamento alle 20:00 su Dazn con Pinerolo-Conegliano di Serie A1, una sfida che promette ritmo e qualità.

