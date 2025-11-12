Trova nel Magazine
Lo sport in TV oggi, mercoledì 12 novembre 2025: tocca di nuovo a Sinner, dove vederlo stasera

I migliori eventi sportivi di mercoledì 12 novembre 2025: Jannik alle ATP Finals contro Zverev ma anche l'Olimpia in Eurolega e la Nazionale Under 21 con la Moldavia

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Lo sport in TV oggi, mercoledì 12 novembre 2025: tocca di nuovo a Sinner, dove vederlo stasera

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Dalle sfide delle ATP Finals di Torino con Sinner-Zverev al grande basket di Eurolega con Olimpia Milano-Asvel, passando per le qualificazioni europee con Italia-Moldavia e il volley femminile di Serie A1. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi.

Super tennis sulla Rai: Sinner-Zverev illumina la serata

Alle 20:35 su Rai 2 appuntamento con Sinner-Zverev, match della 4a giornata delle ATP Finals Torino 2025: una sfida da Round Robin che promette grande spettacolo sul palcoscenico torinese.

Giornata ricca anche su Rai Sport: alle 15:00 spazio al calcio con Italia-Moldavia, gara delle Qualificazioni Europei Under 21 Galles 2026, mentre in prima serata alle 20:30 il volley di Serie A1 propone Busto Arsizio-Cuneo, incrocio di alta intensità nel campionato femminile.

Grande sport su Sky: Eurolega, Eurocup e ATP Finals da Torino

Su Sky Sport 1 il tennis è protagonista per l’intera giornata: alle 11:30 i Doubles R.R. Sess. Diurna, alle 14:00 i Singles R.R. Sess. Diurna e alle 18:00 i Doubles R.R. Sess. Serale. A chiudere, alle 20:30, il basket di Eurolega con Olimpia Milano-Asvel.

Sky Sport Tennis segue integralmente le ATP Finals Torino 2025: alle 11:30 i Doubles R.R. Sess. Diurna, alle 14:00 i Singles R.R. Sess. Diurna, alle 18:00 i Doubles R.R. Sess. Serale e alle 20:30 i Singles R.R. Sess. Serale, per un’intera giornata tra doppio e singolare.

Programmazione dedicata anche su Sky Sport Mix, che ripropone le sessioni delle Finals: alle 11:30 i Doubles R.R. Sess. Diurna, alle 14:00 i Singles R.R. Sess. Diurna, alle 18:00 i Doubles R.R. Sess. Serale e alle 20:30 i Singles R.R. Sess. Serale.

Il parquet è di casa su Sky Sport Basket: alle 18:00 l’Eurocup con Besiktas Gain-Dolomiti Energia Trento, alle 20:30 l’Eurolega con Olimpia Milano-Asvel, e nella notte alle 03:30 la NBA mette di fronte Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers.

Su Sky Sport Arena appuntamento alle 18:30 con l’Eurocup: Cedevita Olimpija Ljubljana-Umana Reyer Venezia, una trasferta insidiosa per gli orogranata in casa della formazione slovena.

Altre proposte: il grande volley di Serie A1 su Dazn

Sera a tutto volley su Dazn: alle 20:00 Scandicci-Chieri apre la notte di Serie A1 femminile, seguita alle 20:30 da Novara-Vallefoglia. Due sfide di cartello che mettono in vetrina alcune delle realtà più competitive del campionato.

Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

