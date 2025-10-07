Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Lo sport in TV oggi, martedì 7 ottobre 2025: la Tre Valli Varesine domina la giornata con il tennis

Scoprite i migliori eventi sportivi di martedì 7 ottobre 2025: dal WTA 1000 di Wuhan e l'ATP 1000 di Shanghai su Sky al ciclismo della Tre Valli Varesine su Rai e alla Serie A Futsal

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Lo sport in TV oggi, martedì 7 ottobre 2025: la Tre Valli Varesine domina la giornata con il tennis

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi: ben 19 appuntamenti tra tennis, ciclismo e futsal. C’è il grande tennis con il WTA 1000 Wuhan e l’ATP 1000 Shanghai, il ciclismo con la Tre Valli Varesine (anche femminile) e la classica Binche-Chimay-Binche, oltre al calcio a 5 con Sala Consilina-Came Treviso. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi.

Ciclismo d’élite sulla Rai: Tre Valli Varesine protagonista

Alle 11:00 su Rai Sport spazio al ciclismo femminile con la Tre Valli Varesine (ciclismo femminile), appuntamento che apre una giornata ricca di due ruote e che anticipa le prove maschili del pomeriggio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Alle 15:25 su Rai 2 tocca infatti alla Tre Valli Varesine (ciclismo maschile), una delle corse più attese del periodo autunnale: un’occasione perfetta per seguire attacchi, inseguimenti e l’epilogo in volata.

Grande tennis e futsal su Sky: Shanghai e Wuhan, poi Serie A Futsal

Su Sky Sport 1 la mattinata è tutta dedicata alla racchetta: alle 05:00 comincia la WTA 1000 Wuhan – 3a giornata, alle 06:00 prosegue la WTA 1000 Wuhan – 2a giornata, alle 06:30 entra in campo l’ATP 1000 Shanghai – 7a giornata, alle 10:30 si torna al WTA 1000 Wuhan – 2a giornata e alle 12:30 ancora spazio all’ATP 1000 Shanghai – 7a giornata per una maratona di match da non perdere.

Su Sky Sport Tennis il filo conduttore è lo stesso, con una programmazione serrata: alle 05:00 parte la WTA 1000 Wuhan – 3a giornata, alle 06:00 continua la WTA 1000 Wuhan – 2a giornata, alle 06:30 tocca all’ATP 1000 Shanghai – 7a giornata, alle 10:30 di nuovo WTA 1000 Wuhan – 2a giornata e alle 12:30 si torna all’ATP 1000 Shanghai – 7a giornata, con incontri distribuiti tra tabelloni maschili e femminili.

Su Sky Sport Mix doppio appuntamento con l’ATP 1000 Shanghai – 7a giornata: alle 06:30 per l’avvio di giornata e alle 12:30 per un’altra finestra dedicata alle sfide del Master cinese.

Su Sky Sport Arena l’alba parla cinese: alle 05:00 va in onda la WTA 1000 Wuhan – 3a giornata e alle 06:00 la WTA 1000 Wuhan – 2a giornata, per seguire l’evoluzione del torneo femminile nelle prime ore del mattino.

In prima serata, alle 20:30 su Sky Sport Calcio, riflettori sul futsal con la Serie A Futsal: Sala Consilina-Came Treviso, una sfida che promette intensità, ritmo e giocate spettacolari sul parquet.

Altre proposte: il grande ciclismo su Eurosport 2

Su Eurosport 2 giornata di classiche: alle 13:00 la Binche-Chimay-Binche, appuntamento ideale per chi ama le corse combinate da scatti e pavé, e alle 14:15 la Tre Valli Varesine (ciclismo), per proseguire il pomeriggio nel segno delle grandi sfide su strada.

Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Lo sport in TV oggi, lunedì 6 ottobre 2025: Bologna-Napoli chiude la giornata di A, grande volley al femminile

Lo sport in TV oggi, lunedì 6 ottobre 2025: Bologna-Napoli chiude la giornata di A, grande volley al femminile

I migliori eventi sportivi di lunedì 6 ottobre 2025: la Serie A di basket, la pallav...
Lo sport in TV oggi, venerdì 3 ottobre 2025: la Virtus in Eurolega, il tennis dalla Cina e tanto calcio

Lo sport in TV oggi, venerdì 3 ottobre 2025: la Virtus in Eurolega, il tennis dalla Cina e tanto calcio

Tanti appuntamenti sportivi per oggi, venerdì 3 ottobre 2025: Bologna sfida Valencia...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di martedì 7 ottobre 2025. Un solo match (ma spettacolare)

Il calcio in TV oggi: la programmazione di martedì 7 ottobre 2025. Un solo match (ma spettacolare)

In attesa delle Nazionali e delle qualificazioni mondiali, oggi martedì 7 ottobre 20...
Jannik Sinnet

Sinner–Altamaier in diretta Tv, Masters 1000 Shanghai: nuova data, dove vederla e orario. L'assalto ad Alcaraz

Reduce dal trionfo all’ATP 500 di Pechino, il tennista altoatesino debutterà al Mate...
Sinner-Griekspoor, match in Tv gratis dove vederlo

Sinner-Tallon Griekspoor oggi in diretta tv, Master 1000 Shanghai: dove vederla in chiaro, orario, la bordata di Jannik a Zverev

Dove seguire oggi - domenica 5 ottobre - il terzo turno del torneo di Shanghai: dal ...
Jannik Sinner

Jannik Sinner, break d’amore con Laila Hasanovic: cosa farà dopo la delusione agli US Open

Il campione italiano è pronto prendersi una pausa dopo le fatiche dell'ultimo torneo...
Jannik Sinner

Sinner, la storia con Laila Hasanovic fa impazzire di gelosia le tifose: i commenti (al veleno) delle fan

La nuova storia d’amore di Jannik Sinner con la modella Laila Hasanovic scatena le f...
Jannik Sinner

Sinner, altra beffa dopo il ritiro a Shanghai: Jannik si ferma, ma Laila Hasonovich non c’è

Brutta settimana per Jannik Sinner, fuori dal torneo per un infortunio, si troverà a...
Stasera in tv (3 ottobre), Carlo Conti non ha più scuse: deve vincere ad ogni costo

Stasera in tv (3 ottobre), Carlo Conti non ha più scuse: deve vincere ad ogni costo

Cosa vedere questa sera in televisione: Tale e Quale deve imporsi contro Nuzzi e Tra...

Leader Piattaforme Aeree

Scale sicure in quota

Le soluzioni all'avanguardia e in totale sicurezza

LEGGI

Personaggi

Fabio Fognini

Fabio Fognini
Venus Williams

Venus Williams
Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti
Tommaso Cerno

Tommaso Cerno

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963