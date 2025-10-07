Lo sport in TV oggi, martedì 7 ottobre 2025: la Tre Valli Varesine domina la giornata con il tennis
Scoprite i migliori eventi sportivi di martedì 7 ottobre 2025: dal WTA 1000 di Wuhan e l'ATP 1000 di Shanghai su Sky al ciclismo della Tre Valli Varesine su Rai e alla Serie A Futsal
La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi: ben 19 appuntamenti tra tennis, ciclismo e futsal. C’è il grande tennis con il WTA 1000 Wuhan e l’ATP 1000 Shanghai, il ciclismo con la Tre Valli Varesine (anche femminile) e la classica Binche-Chimay-Binche, oltre al calcio a 5 con Sala Consilina-Came Treviso. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi.
- Ciclismo d'élite sulla Rai: Tre Valli Varesine protagonista
- Grande tennis e futsal su Sky: Shanghai e Wuhan, poi Serie A Futsal
- Altre proposte: il grande ciclismo su Eurosport 2
Ciclismo d’élite sulla Rai: Tre Valli Varesine protagonista
Alle 11:00 su Rai Sport spazio al ciclismo femminile con la Tre Valli Varesine (ciclismo femminile), appuntamento che apre una giornata ricca di due ruote e che anticipa le prove maschili del pomeriggio.
Alle 15:25 su Rai 2 tocca infatti alla Tre Valli Varesine (ciclismo maschile), una delle corse più attese del periodo autunnale: un’occasione perfetta per seguire attacchi, inseguimenti e l’epilogo in volata.
Grande tennis e futsal su Sky: Shanghai e Wuhan, poi Serie A Futsal
Su Sky Sport 1 la mattinata è tutta dedicata alla racchetta: alle 05:00 comincia la WTA 1000 Wuhan – 3a giornata, alle 06:00 prosegue la WTA 1000 Wuhan – 2a giornata, alle 06:30 entra in campo l’ATP 1000 Shanghai – 7a giornata, alle 10:30 si torna al WTA 1000 Wuhan – 2a giornata e alle 12:30 ancora spazio all’ATP 1000 Shanghai – 7a giornata per una maratona di match da non perdere.
Su Sky Sport Tennis il filo conduttore è lo stesso, con una programmazione serrata: alle 05:00 parte la WTA 1000 Wuhan – 3a giornata, alle 06:00 continua la WTA 1000 Wuhan – 2a giornata, alle 06:30 tocca all’ATP 1000 Shanghai – 7a giornata, alle 10:30 di nuovo WTA 1000 Wuhan – 2a giornata e alle 12:30 si torna all’ATP 1000 Shanghai – 7a giornata, con incontri distribuiti tra tabelloni maschili e femminili.
Su Sky Sport Mix doppio appuntamento con l’ATP 1000 Shanghai – 7a giornata: alle 06:30 per l’avvio di giornata e alle 12:30 per un’altra finestra dedicata alle sfide del Master cinese.
Su Sky Sport Arena l’alba parla cinese: alle 05:00 va in onda la WTA 1000 Wuhan – 3a giornata e alle 06:00 la WTA 1000 Wuhan – 2a giornata, per seguire l’evoluzione del torneo femminile nelle prime ore del mattino.
In prima serata, alle 20:30 su Sky Sport Calcio, riflettori sul futsal con la Serie A Futsal: Sala Consilina-Came Treviso, una sfida che promette intensità, ritmo e giocate spettacolari sul parquet.
Altre proposte: il grande ciclismo su Eurosport 2
Su Eurosport 2 giornata di classiche: alle 13:00 la Binche-Chimay-Binche, appuntamento ideale per chi ama le corse combinate da scatti e pavé, e alle 14:15 la Tre Valli Varesine (ciclismo), per proseguire il pomeriggio nel segno delle grandi sfide su strada.
