Lo sport in TV oggi, martedì 21 ottobre 2025: super-sfida in Nba, LeBron James contro Steph Curry I grandi match sportivi in onda stasera, martedì 21 ottobre 2025: oltre alla Champions, c'è LA Lakers-Golden State Warriors (e la migliore pallavolo italiana)

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi: dalla Champions League su Sky con sfide come PSV Eindhoven-Napoli, Arsenal-Atletico Madrid e l’Inter in Belgio al grande volley di SuperLega su Rai Sport e DAZN, fino allo spettacolo NBA nella notte. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi.

Il grande volley sulla Rai: Cisterna-Itas Trentino apre la serata

Alle 20:30 su Rai Sport va in scena Cisterna Volley-Itas Trentino, sfida di Pallavolo Maschile valida per la SuperLega. Un appuntamento serale per gli appassionati del grande volley italiano, con Cisterna che ospita i campioni trentini in un confronto che mette in risalto tecnica e potenza a rete.

Grande calcio su Sky: Champions League tra PSV-Napoli e Arsenal-Atletico

Su Sky Sport 1 giornata fittissima: nella notte alle 1:30 Oklahoma City-Houston e alle 4:00 L.A. Lakers-Golden State per gli amanti del basket NBA; alle 6:00 spazio al tennis con ATP & WTA. Nel pomeriggio alle 16:30 si gioca la Serie C con Inter U23-Renate. La prima serata è tutta Champions: alle 18:45 Barcellona-Olympiacos, mentre alle 21:00 riflettori su Union SG-Inter.

Su Sky Sport Calcio si parte alle 14:30 con la giovanile Union SG-Inter di UEFA Youth League, poi alle 18:45 appuntamento con Diretta gol Champions League (Diretta) per seguire i primi match in contemporanea, e alle 21:00 grande sfida con PSV Eindhoven-Napoli.

Su Sky Sport Max la notte e la mattina sono dedicate al tennis con ATP & WTA alle 3:30 e poi alle 9:00, mentre in prima serata alle 21:00 spazio al calcio europeo con Arsenal-Atletico Madrid.

Su Sky Sport Arena alle 18:45 c’è Kairat Almaty-Pafos e, per non perdersi nulla della serata europea, alle 21:00 torna Diretta Gol Ucl.

Su Sky Sport Basket notte NBA con una doppia proposta: alle 1:30 Oklahoma City-Houston e alle 4:00 L.A. Lakers-Golden State, tra talento e grandi ritorni sul parquet.

Su Sky Sport Tennis full immersion nella stagione con ATP & WTA alle 3:30 e poi alle 6:00, per seguire i match già dalle prime ore del mattino.

Su Sky Sport Mix tennis protagonista con ATP & WTA alle 3:30 e un nuovo blocco alle 13:30, ideale per rivedere i migliori incontri in orari diversi.

Altre proposte: SuperLega su DAZN con Monza-Perugia

Alle 20:30 su DAZN c’è Monza-Perugia, incontro di Pallavolo Maschile valido per la SuperLega. Due club storici si affrontano in un match che promette intensità a muro e cambi di ritmo in battuta, perfetto per chi cerca volley di alto livello in prima serata.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

