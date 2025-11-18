Niente Spagna per Hakan Çalhanoğlu: il turco rinuncia (con un occhio al derby con il Milan)
Lo sport in TV oggi, martedì 18 novembre 2025: le Nazionali minori azzurre e una sfida nobile per i Mondiali. Ma anche il grande basket europeo e Usa
La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi, con 8 appuntamenti tra calcio e basket per soddisfare ogni gusto. Tra le proposte di spicco ci sono Montenegro-Italia su Rai 2, Spagna-Turchia su Sky Sport 1 e una ricca notte NBA su Sky Sport Basket. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi.
- Calcio azzurro sulla Rai: Montenegro-Italia U21 guida la serata
- Grande calcio e basket su Sky: Spagna-Turchia e notte NBA
- Altre proposte: Scozia-Danimarca su Cielo
Calcio azzurro sulla Rai: Montenegro-Italia U21 guida la serata
Alle 18:30 su Rai 2 c’è Montenegro-Italia, sfida valida per le Qualificazioni Europei U21 2027. Un appuntamento da non perdere per seguire da vicino il percorso degli Azzurrini in un test significativo in trasferta, utile a misurare ambizioni e condizione del gruppo.
Alle 13:30 su Rai Sport spazio ai talenti del futuro con Italia-Uzbekistan, match della Coppa del Mondo U17 Qatar 2025. Un’occasione per osservare da vicino la nuova generazione azzurra in un confronto internazionale ricco di spunti tecnici.
Grande calcio e basket su Sky: Spagna-Turchia e notte NBA
Alle 20:45 su Sky Sport 1 va in scena Spagna-Turchia, gara delle Qualificazioni Mondiali 2026 che promette intensità e qualità tecnica tra due nazionali dal grande pedigree. Con ogni probabilità non sarà della partita Hakan Çalhanoğlu, diffidato e atteso dal derby di Milano domenica. Ma le stelle non mancheranno di sicuro, sebbene il match non sia influente ai fini della classifica del gruppo, dove gli iberici sono davanti.
Alla stessa ora, alle 20:45 su Sky Sport Calcio, appuntamento con Diretta Gol per seguire in un unico mosaico gli snodi principali della serata internazionale e non perdere nessun momento chiave.
Basket protagonista su Sky Sport Basket: alle 20:00 c’è Niners-Aquila Trento di Eurocup, mentre nella notte NBA si prosegue con Atlanta-Detroit alle 02:00 e Portland-Phoenix alle 05:00, un trittico che unisce Europa e Stati Uniti per una maratona cestistica completa.
Altre proposte: Scozia-Danimarca su Cielo
Alle 20:45 su Cielo riflettori puntati su Scozia-Danimarca, match delle Qualificazioni Mondiali 2026 che mette a confronto due selezioni solide e ben organizzate in un contesto sempre molto sentito.
