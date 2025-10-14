Trova nel Magazine
Lo sport in TV oggi, martedì 14 ottobre 2025: un'italiana affronta il Bayern Monaco

I migliori eventi sportivi di martedì 14 ottobre 2025: Italia-Israele e la Nazionale U21, Milano in Eurolega, tennis ATP & WTA fin dall’alba e il Tour of Holland

Lo sport in TV oggi, martedì 14 ottobre 2025: un'italiana affronta il Bayern Monaco

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi: dalle Qualificazioni Mondiali con Italia-Israele su Rai 1 all’Eurolega con Bayern Monaco-EA7 Emporio Armani Milano su Sky Sport 1 e Sky Sport Basket, fino al ciclismo con il Prologo del Tour of Holland su Eurosport, senza dimenticare il tennis ATP & WTA fin dall’alba.

Calcio azzurro sulla Rai: Italia-Israele nelle Qualificazioni Mondiali

Alle 20:45 su Rai 1 appuntamento con le Qualificazioni Mondiali 2026: in campo Italia-Israele, una sfida dal forte richiamo per tutti i tifosi azzurri, con la Nazionale attesa a una prova di carattere in serata.

Alle 18:15 su Rai 2 spazio alle Qualificazioni Europei U21 2027 con Italia-Armenia: l’Under 21 azzurra apre il pomeriggio con una gara utile a misurare crescita e personalità dei giovani talenti.

Grande sport su Sky: Eurolega con Bayern Monaco-Milano e qualificazioni mondiali

Su Sky Sport 1 il palinsesto parte presto con il ATP & WTA alle 06:00, poi serata di grande basket alle 20:30 con l’Eurolega e il confronto Bayern Monaco-EA7 Emporio Armani Milano; nella notte, alle 02:00, spazio all’NBA con Milwaukee-Oklahoma City.

Su Sky Sport Basket la palla a due dell’Eurolega scatta alle 20:30 con Bayern Monaco-EA7 Emporio Armani Milano, anticipo di livello europeo; a seguire nella notte, alle 02:00, preseason NBA con Milwaukee-Oklahoma City per osservare progressi e rotazioni in vista della stagione.

Su Sky Sport Max mattinata di tennis con ATP & WTA alle 04:30 e poi alle 06:00; in prima serata, alle 20:15, riflettori sull’Eurolega con Olympiacos-Anadolu Efes Spor Kulubu, incrocio tra due tradizioni importanti del basket continentale.

Su Sky Sport Arena alle 18:00 amichevole internazionale Norvegia-Nuova Zelanda, utile per testare forma e soluzioni tattiche; alle 20:45 si torna alle Qualificazioni Mondiali 2026 con Portogallo-Ungheria, sfida attesa per qualità e intensità.

Su Sky Sport Calcio pomeriggio di qualificazioni con Estonia-Moldavia alle 18:00; alle 20:45 appuntamento con Diretta Gol, per seguire in contemporanea le principali gare della serata qualificazioni.

Su Sky Sport Tennis sveglia all’alba con ATP & WTA: appuntamento alle 04:30 e poi alle 06:00, tra match di singolare e doppio che scandiscono la giornata dei tornei in corso.

Su Sky Sport Mix ampia finestra dedicata ad ATP & WTA con due sessioni consecutive: alle 04:30 e alle 06:00, per non perdere scambi e colpi di scena dai campi internazionali.

Altre proposte: ciclismo con il Prologo del Tour of Holland su Eurosport

Alle 19:00 su Eurosport debutta il Prologo del Tour of Holland: una partenza attesa che introduce la settimana di gara e offre subito un primo confronto tra gli specialisti delle corse a tappe.

Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

