Lo sport in TV oggi, martedì 11 novembre 2025: Musetti sfida De Minaur (ma c'è anche Alcaraz)
Gli eventi sportivi in onda oggi, martedì 11 novembre 2025: grandi appuntamenti a Torino per le ATP Finals, ma anche basket di Eurolega con la Virtus e di NBA
La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Tra le proposte spiccano le ATP Finals Torino 2025 con sessioni diurne e serali, la sfida di Eurolega Virtus Bologna-Efes e la notte NBA con Philadelphia 76ers-Boston Celtics e Sacramento Kings-Denver Nuggets. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi.
- Tennis sulla Rai: Musetti-De Minaur accende la prima serata
- Grande basket e tennis su Sky: Virtus Bologna-Efes e ATP Finals a Torino
Tennis sulla Rai: Musetti-De Minaur accende la prima serata
Alle 20:35 su Rai 2 va in scena Musetti-De Minaur, incontro della ATP Finals Torino 2025 – 3a giornata. Un duello del Round Robin che mette uno di fronte all’altro i due tennisti in un match attesissimo della settimana torinese.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Grande basket e tennis su Sky: Virtus Bologna-Efes e ATP Finals a Torino
Giornata ricchissima su Sky Sport 1: alle 11:30 Doubles R.R. Sess. Diurna, alle 14:00 Singles R.R. Sess. Diurna e alle 18:00 Doubles R.R. Sess. Serale dalle ATP Finals Torino 2025. In giornata spiccano l’incontro di Musetti con De Minaur, quello di Alcaraz contro Fritz e il doppio con Boletti e Vavassori. In prima serata alle 20:30 spazio all’Eurolega con Virtus Bologna-Efes, appuntamento di grande richiamo per gli appassionati di basket.
Su Sky Sport Mix il tennis è protagonista per tutta la giornata: alle 11:30 Doubles R.R. Sess. Diurna, alle 14:00 Singles R.R. Sess. Diurna, alle 18:00 Singles R.R. Sess. Serale e alle 20:30 Doubles R.R. Sess. Serale dalle ATP Finals Torino 2025.
Programmazione dedicata anche su Sky Sport Tennis: alle 11:30 Doubles R.R. Sess. Diurna, alle 14:00 Singles R.R. Sess. Diurna, alle 18:00 Doubles R.R. Sess. Serale e alle 20:30 Singles R.R. Sess. Serale per le ATP Finals Torino 2025.
Basket no-stop su Sky Sport Basket: nella notte NBA alle 02:00 Philadelphia 76ers-Boston Celtics e alle 05:00 Sacramento Kings-Denver Nuggets, mentre in serata alle 20:30 arriva l’Eurolega con Virtus Bologna-Efes.
Per chi vuole seguire un’altra gara di Eurolega, alle 21:00 su Sky Sport Max c’è Paris-Panathinaikos Aktor, un confronto che completa una proposta cestistica di altissimo livello.
Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Lo sport in TV oggi, lunedì 10 novembre 2025: ATP Finals, Sinner in diretta e in chiaro. Dove vederlo
Gli eventi sportivi in onda oggi, lunedì 10 novembre 2025: dallo sci alpino al grand...
Lo sport in TV oggi, martedì 4 novembre 2025: Jasmine Paolini cerca il riscatto alle Finals di Riyadh
Gli eventi sportivi in onda oggi, martedì 4 novembre 2025: tanto calcio di Champions...
Lo sport in TV oggi, venerdì 7 novembre 2025: è la sera di Barcellona-Real Madrid, dove vederla in TV
I migliori eventi sportivi di venerdì 7 novembre 2025: semifinali WTA Finals (senza ...
Lo sport in TV oggi, mercoledì 5 novembre 2025: Errani e Paolini vogliono le Finals, chi affrontano oggi
Gli eventi sportivi in onda oggi, mercoledì 5 novembre 2025: tanto calcio europeo, m...
Lo sport in TV oggi, domenica 9 novembre 2025: Alcaraz debutta alle ATP Finals (ma Sinner non c'è)
Dalla Formula 1 con il GP di San Paolo e il motomondiale dal Portogallo su Sky, al v...
Lo sport in TV oggi, martedì 28 ottobre 2025: a Parigi Cobolli si gioca già tutto. Tanto calcio e basket internazionale
I migliori eventi sportivi in onda oggi, martedì 28 ottobre 2025: a Bercy il tennist...
Qatar-Italia U17 e le WTA Finals Riyadh, dove vedere tutto lo sport in TV oggi, 3 novembre 2025
Dal tennis delle WTA Finals su Sky Sport Tennis al calcio con Lazio-Cagliari e il Mo...
Lo sport in TV oggi, giovedì 6 novembre 2025: Jasmine Paolini all'ultima chiamata, quando gioca a Riyadh
Gli eventi sportivi di oggi, giovedì 6 novembre 2025: la tennista italiana cerca il ...