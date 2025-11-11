Lo sport in TV oggi, martedì 11 novembre 2025: Musetti sfida De Minaur (ma c'è anche Alcaraz) Gli eventi sportivi in onda oggi, martedì 11 novembre 2025: grandi appuntamenti a Torino per le ATP Finals, ma anche basket di Eurolega con la Virtus e di NBA

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Tra le proposte spiccano le ATP Finals Torino 2025 con sessioni diurne e serali, la sfida di Eurolega Virtus Bologna-Efes e la notte NBA con Philadelphia 76ers-Boston Celtics e Sacramento Kings-Denver Nuggets. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi.

Tennis sulla Rai: Musetti-De Minaur accende la prima serata

Alle 20:35 su Rai 2 va in scena Musetti-De Minaur, incontro della ATP Finals Torino 2025 – 3a giornata. Un duello del Round Robin che mette uno di fronte all’altro i due tennisti in un match attesissimo della settimana torinese.

Grande basket e tennis su Sky: Virtus Bologna-Efes e ATP Finals a Torino

Giornata ricchissima su Sky Sport 1: alle 11:30 Doubles R.R. Sess. Diurna, alle 14:00 Singles R.R. Sess. Diurna e alle 18:00 Doubles R.R. Sess. Serale dalle ATP Finals Torino 2025. In giornata spiccano l’incontro di Musetti con De Minaur, quello di Alcaraz contro Fritz e il doppio con Boletti e Vavassori. In prima serata alle 20:30 spazio all’Eurolega con Virtus Bologna-Efes, appuntamento di grande richiamo per gli appassionati di basket.

Su Sky Sport Mix il tennis è protagonista per tutta la giornata: alle 11:30 Doubles R.R. Sess. Diurna, alle 14:00 Singles R.R. Sess. Diurna, alle 18:00 Singles R.R. Sess. Serale e alle 20:30 Doubles R.R. Sess. Serale dalle ATP Finals Torino 2025.

Programmazione dedicata anche su Sky Sport Tennis: alle 11:30 Doubles R.R. Sess. Diurna, alle 14:00 Singles R.R. Sess. Diurna, alle 18:00 Doubles R.R. Sess. Serale e alle 20:30 Singles R.R. Sess. Serale per le ATP Finals Torino 2025.

Basket no-stop su Sky Sport Basket: nella notte NBA alle 02:00 Philadelphia 76ers-Boston Celtics e alle 05:00 Sacramento Kings-Denver Nuggets, mentre in serata alle 20:30 arriva l’Eurolega con Virtus Bologna-Efes.

Per chi vuole seguire un’altra gara di Eurolega, alle 21:00 su Sky Sport Max c’è Paris-Panathinaikos Aktor, un confronto che completa una proposta cestistica di altissimo livello.

