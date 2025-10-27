Trova nel Magazine
Lo sport in TV oggi, lunedì 27 ottobre 2025. Cobolli, Sonego e Darderi a Parigi Bercy (aspettando Sinner): dove vederli

Gli eventi sportivi in onda oggi, lunedì 27 ottobre 2025: parte il Master 1000 della Capitale francese con 3 italiani in campo. Ma ci sono anche calcio e grandi sfide di NBA

Lo sport in TV oggi, lunedì 27 ottobre 2025. Cobolli, Sonego e Darderi a Parigi Bercy (aspettando Sinner): dove vederli

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi: dal grande tennis con l’ATP Masters 1000 Parigi‑Bercy su Sky, ai duelli di NBA nella notte, passando per il calcio di Serie C in prima serata e la suggestiva sfida della Liga Profesional su Sportitalia.

Calcio di Serie C sulla Rai: Perugia-Livorno accende la serata

Rai Sport propone alle 20:30 la sfida di Serie C Perugia-Livorno, un appuntamento serale che mette di fronte due piazze dal grande seguito per un confronto dal sapore tradizionale del nostro calcio.

Grande tennis su Sky: al via il Masters 1000 di Parigi‑Bercy

Sky Sport 1 accende la giornata di tennis: alle 11:00 spazio alla 1a Giornata dell’ATP Masters 1000 Parigi‑Bercy, l’evento che chiude il calendario dei Masters con il suo tipico spettacolo indoor.

Sul canale Sky Sport Tennis, la copertura comincia presto: alle 04:00 e poi alle 06:00 appuntamento con ATP & WTA, quindi alle 11:00 si entra nel vivo con la 1a giornata dell’ATP Masters 1000 Parigi‑Bercy.

Sky Sport Mix offre un’ulteriore finestra sul grande tennis: alle 11:00 in onda la 1a Giornata dell’ATP Masters 1000 Parigi‑Bercy, ideale per non perdere i primi match del tabellone.

Notte NBA su Sky Sport Basket: alle 00:00 palla a due per Detroit-Cleveland, mentre alle 02:30 riflettori su Minnesota-Denver, due incroci di alto livello per gli appassionati del parquet.

Calcio italiano su Sky Sport Arena con la partita di Serie C Inter U23-Cittadella alle 20:30, un test significativo per valutare ambizioni e forma delle due squadre.

Programmazione ricca anche su Sky Sport Max: alle 04:00 e alle 06:00 spazio al circuito ATP & WTA, mentre alle 20:30 si gioca in Serie C con Dolomiti Bellunesi-Triestina, confronto che promette intensità e ritmo.

Infine, su Sky Sport Calcio alle 20:30 torna protagonista la Serie C con Perugia-Livorno, un altro appuntamento per seguire la serata di campionato.

Altre proposte: il calcio argentino su Sportitalia

Su Sportitalia, alle 20:00 riflettori sulla Liga Profesional con Barracas Central-Boca Jrs, sfida dal fascino sudamericano che porta in TV intensità e passione del calcio argentino.

Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

