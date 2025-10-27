Lo sport in TV oggi, lunedì 27 ottobre 2025. Cobolli, Sonego e Darderi a Parigi Bercy (aspettando Sinner): dove vederli
Gli eventi sportivi in onda oggi, lunedì 27 ottobre 2025: parte il Master 1000 della Capitale francese con 3 italiani in campo. Ma ci sono anche calcio e grandi sfide di NBA
La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi: dal grande tennis con l’ATP Masters 1000 Parigi‑Bercy su Sky, ai duelli di NBA nella notte, passando per il calcio di Serie C in prima serata e la suggestiva sfida della Liga Profesional su Sportitalia.
- Calcio di Serie C sulla Rai: Perugia-Livorno accende la serata
- Grande tennis su Sky: al via il Masters 1000 di Parigi‑Bercy
- Altre proposte: il calcio argentino su Sportitalia
Calcio di Serie C sulla Rai: Perugia-Livorno accende la serata
Rai Sport propone alle 20:30 la sfida di Serie C Perugia-Livorno, un appuntamento serale che mette di fronte due piazze dal grande seguito per un confronto dal sapore tradizionale del nostro calcio.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Grande tennis su Sky: al via il Masters 1000 di Parigi‑Bercy
Sky Sport 1 accende la giornata di tennis: alle 11:00 spazio alla 1a Giornata dell’ATP Masters 1000 Parigi‑Bercy, l’evento che chiude il calendario dei Masters con il suo tipico spettacolo indoor.
Sul canale Sky Sport Tennis, la copertura comincia presto: alle 04:00 e poi alle 06:00 appuntamento con ATP & WTA, quindi alle 11:00 si entra nel vivo con la 1a giornata dell’ATP Masters 1000 Parigi‑Bercy.
Sky Sport Mix offre un’ulteriore finestra sul grande tennis: alle 11:00 in onda la 1a Giornata dell’ATP Masters 1000 Parigi‑Bercy, ideale per non perdere i primi match del tabellone.
Notte NBA su Sky Sport Basket: alle 00:00 palla a due per Detroit-Cleveland, mentre alle 02:30 riflettori su Minnesota-Denver, due incroci di alto livello per gli appassionati del parquet.
Calcio italiano su Sky Sport Arena con la partita di Serie C Inter U23-Cittadella alle 20:30, un test significativo per valutare ambizioni e forma delle due squadre.
Programmazione ricca anche su Sky Sport Max: alle 04:00 e alle 06:00 spazio al circuito ATP & WTA, mentre alle 20:30 si gioca in Serie C con Dolomiti Bellunesi-Triestina, confronto che promette intensità e ritmo.
Infine, su Sky Sport Calcio alle 20:30 torna protagonista la Serie C con Perugia-Livorno, un altro appuntamento per seguire la serata di campionato.
Altre proposte: il calcio argentino su Sportitalia
Su Sportitalia, alle 20:00 riflettori sulla Liga Profesional con Barracas Central-Boca Jrs, sfida dal fascino sudamericano che porta in TV intensità e passione del calcio argentino.
Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 27 ottobre 2025. L'Inter è pronta a ripartire dopo l'ultimo stop
Le migliori partite in onda lunedì 27 ottobre 2025: i nerazzurri U23 devono riscatta...
Lo sport in TV oggi, sabato 11 ottobre: Djokovic domina le semifinali ATP a Shanghai e Norvegia-Israele in diretta
I migliori eventi sportivi di sabato 11 ottobre: dalle Qualificazioni Mondiali con E...
Lo sport in TV oggi, venerdì 3 ottobre 2025: la Virtus in Eurolega, il tennis dalla Cina e tanto calcio
Tanti appuntamenti sportivi per oggi, venerdì 3 ottobre 2025: Bologna sfida Valencia...
Lo sport in TV oggi, lunedì 6 ottobre 2025: Bologna-Napoli chiude la giornata di A, grande volley al femminile
I migliori eventi sportivi di lunedì 6 ottobre 2025: la Serie A di basket, la pallav...
Vacherot-Rinderknech, dove vedere la finale ATP 1000 Shanghai: lo sport in TV oggi (12 ottobre 2025)
Finali di tennis da Shanghai e Wuhan su Sky, Superbike da Estoril e grande ciclismo ...
Lo sport in TV oggi, lunedì 20 ottobre 2025: super volley e una sfida dura per la Virtus (dopo il caso Vildoza)
I migliori eventi sportivi in onda oggi, lunedì 20 ottobre 2025: oltre al calcio di ...
Lo sport in TV oggi, venerdì 24 ottobre 2025: le Azzurre alla prova del Giappone, sfida durissima per la Virtus
I migliori eventi sportivi in onda venerdì 24 ottobre 2025: la Nazionale femminile i...
Lo sport in TV oggi, lunedì 13 ottobre 2025: Islanda-Francia e tanta Serie C, senza scordare il tennis
Gli eventi sportivi di oggi, lunedì 13 ottobre 2025: la Qualificazioni Mondiali 2026...