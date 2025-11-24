Lo sport scozzese nato nel 1500 è il grande protagonista della giornata di oggi: dove vederlo
Gli eventi sportivi in onda oggi, lunedì 24 novembre 2025: si chiude la giornata di Serie A con due match. Ma è il curling a dominare la programmazione TV
La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Tra gli appuntamenti spiccano gli Europei di curling con l’Italia protagonista, il calcio con la Serie A e la Premier League, oltre all’NBA in nottata su Sky. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi.
- Il grande curling europeo e la Serie C su Rai Sport
- Grande calcio su Sky: Torino-Como e big match di Premier
- Altre proposte: Europei di curling su Eurosport e calcio su Dazn e Sportitalia
Il grande curling europeo e la Serie C su Rai Sport
Alle 11:00 su Rai Sport spazio agli Europei di Lohja 2025 con Germania-Italia di curling maschile: una sfida dal sapore classico per gli azzurri in un torneo che concentra in pochi giorni gare decisive e tanto equilibrio sul ghiaccio.
Alle 15:00 su Rai Sport tocca al curling femminile con Svezia-Italia: altra gara di peso agli Europei di Lohja 2025, con l’Italia chiamata a misurarsi contro una delle scuole più riconoscibili di questa disciplina.
In serata, alle 20:30 su Rai Sport, il calcio di Serie C con Livorno-Torres: una partita che promette intensità e pubblico caldo per un confronto tradizionalmente molto combattuto in categoria.
Grande calcio su Sky: Torino-Como e big match di Premier
Su Sky Sport 1 pomeriggio-sera di grande richiamo: alle 18:30 Torino-Como per la Serie A e, a seguire, alle 21:00 la Premier League con Manchester United-Everton. Un doppio appuntamento che unisce il fascino del nostro campionato al blasone della serata inglese.
Su Sky Sport Calcio ritroviamo alle 18:30 Torino-Como, mentre alle 20:30 la Serie C propone Livorno-Torres, ideale per chi ama una visione continua tra massima serie e cadetteria di terzo livello.
La notte NBA è su Sky Sport Basket: alle 01:00 Toronto-Cleveland e alle 03:30 Phoenix-Houston. Due incroci da Est e Ovest, utili per misurare ambizioni e rotazioni in un calendario sempre fitto.
Sul canale Sky Sport Arena, alle 20:30, spazio alla Serie C con Perugia-Vis Pesaro, gara dal profilo tecnico interessante e tradizione importante nel panorama della Lega Pro.
Altre proposte: Europei di curling su Eurosport e calcio su Dazn e Sportitalia
Su Eurosport, giornata tricolore agli Europei di curling: alle 11:00 Italia-Germania (maschile) e alle 15:00 Italia-Svezia (femminile), due test che raccontano bene la profondità e la varietà del programma continentale.
Su Eurosport 2 alle 19:00 riflettori su Polonia-Italia di curling maschile: un altro banco di prova per la nazionale in un torneo che richiede gestione delle energie e precisione tattica end dopo end.
Calcio a tutto campo su Dazn: alle 18:30 la Serie A con Torino-Como, in serata alle 20:30 la Serie B con Sampdoria-Juve Stabia e alle 20:45 ancora Serie A con Sassuolo-Pisa. Un trittico che copre diverse fasce orarie e propone stili di gioco e obiettivi differenti.
Il vivaio protagonista su Sportitalia con la Primavera 1: alle 12:00 Lazio-Verona e alle 14:00 Monza-Cremonese. Due incontri utili per osservare da vicino i talenti in ascesa e le idee tattiche dei settori giovanili.
