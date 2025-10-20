Lo sport in TV oggi, lunedì 20 ottobre 2025: super volley e una sfida dura per la Virtus (dopo il caso Vildoza)
I migliori eventi sportivi in onda oggi, lunedì 20 ottobre 2025: oltre al calcio di Serie A e C, vanno in campo la grande pallavolo e il basket. Tanto tennis su Sky
La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi. Dal calcio di Serie A con Cremonese-Udinese al basket di LBA con Virtus Bologna-Vanoli Cremona, passando per il volley di SuperLega Verona-Piacenza e per una ricca programmazione di tennis ATP & WTA.
- Calcio di Serie C sulla Rai: Carpi-Ascoli in primo piano
- Grande calcio su Sky: Cremonese-Udinese illumina la serata
- Altre proposte: SuperLega e giovanili tra Dazn e Sportitalia
Calcio di Serie C sulla Rai: Carpi-Ascoli in primo piano
Alle 20:30 su Rai Sport va in scena Carpi-Ascoli, sfida di Serie C che mette di fronte due piazze dal grande seguito. Un appuntamento serale per chi ama il calcio dei campi storici e l’intensità della categoria.
Grande calcio su Sky: Cremonese-Udinese illumina la serata
Alle 20:45 su Sky Sport Calcio riflettori puntati su Cremonese-Udinese, gara di Serie A che promette equilibrio e battaglia in mezzo al campo, con la possibilità di decidere tutto nei dettagli.
Giornata intensa su Sky Sport Max: dalle 09:00 spazio al tennis ATP & WTA per seguire le sfide del circuito, mentre alle 21:00 arriva la Premier League con West Ham-Brentford, un derby londinese ricco di ritmo e duelli.
Palla a due alle 20:00 su Sky Sport Basket per Virtus Bologna-Vanoli Cremona: una serata di Serie A che esalta fisicità e talento, dopo il discusso caso di Luca Vildoza (fermato e rilasciato dopo una lite con l’equipaggio di un’ambulanza).
Programmazione trasversale su Sky Sport 1: tennis ATP & WTA alle 03:30 e alle 06:00 per gli appassionati della notte, quindi alle 20:00 ancora grande basket con Virtus Bologna-Vanoli Cremona, in parallelo con Sky Sport Basket per una copertura completa.
Su Sky Sport Mix il tennis ATP & WTA accompagna la giornata con due finestre live: alle 03:30 e poi dalle 13:30, ideale per non perdersi l’azione dai campi internazionali.
Sky Sport Tennis dedica la mattina a ATP & WTA con collegamenti alle 03:30 e alle 06:00: due appuntamenti utili per seguire da vicino le partite in apertura di giornata.
Alle 20:30 su Sky Sport Arena c’è ancora calcio di Serie C con Carpi-Ascoli, per chi vuole vivere l’atmosfera delle sfide ad alta intensità del campionato.
Altre proposte: SuperLega e giovanili tra Dazn e Sportitalia
Serata ricca su Dazn: alle 20:30 appuntamento con il grande volley di SuperLega, Verona-Piacenza, e alle 20:45 spazio al calcio di Serie A con Cremonese-Udinese, per un doppio zapping tra palazzetto e stadio.
Nel pomeriggio su Sportitalia, alle 16:30, c’è Verona-Cremonese di Primavera 1: una vetrina per osservare da vicino i prospetti delle due squadre in una sfida che promette intensità e occasioni.
