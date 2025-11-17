Trova nel Magazine
Lo sport in TV oggi, lunedì 17 novembre 2025: cosa c'è da vedere

I migliori eventi sportivi di lunedì 17 novembre 2025: dalla Serie C alle Qualificazioni Mondiali 2026 fino al grande basket con Treviso-Virtus e la NBA

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Lo sport in TV oggi, lunedì 17 novembre 2025: cosa c'è da vedere

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi. Dal calcio di Serie C con Foggia-Cavese su Rai Sport alle Qualificazioni Mondiali 2026 su Sky tra Diretta Gol e Germania-Slovacchia, passando per il basket di Serie A con Treviso-Virtus e la notte NBA con Cleveland-Milwaukee.

Calcio su Rai: la Serie C accende la prima serata

Alle 20:30 su Rai Sport va in onda Foggia-Cavese, sfida valida per la Serie C. Un appuntamento dedicato agli appassionati del calcio italiano, con un confronto che promette intensità e agonismo tra due club storici del panorama nazionale.

Grande calcio su Sky: Qualificazioni Mondiali 2026 tra Diretta Gol e big match

Alle 20:45 su Sky Sport Calcio c’è Diretta Gol: un mosaico ideale per seguire le Qualificazioni Mondiali 2026 passando da un campo all’altro in tempo reale, senza perdere i momenti chiave della serata internazionale.

Alle 20:45 su Sky Sport Arena appuntamento con Germania-Slovacchia, match delle Qualificazioni Mondiali 2026 che porta sullo schermo una sfida tra due nazionali europee dal profilo interessante.

Alle 20:00 su Sky Sport Basket spazio alla Serie A con Universo Treviso-Virtus Bologna, gara che accende la serata tricolore della palla a spicchi; in nottata, alle 01:00, riflettori sull’NBA con Cleveland-Milwaukee, occasione per gustare lo spettacolo del basket a stelle e strisce.

Alle 20:00 su Sky Sport 1 è in programma Nutribullet Treviso Basket-Virtus Bologna, ulteriore finestra sulla Serie A che consente di seguire il duello del PalaVerde con un palinsesto dedicato agli amanti del grande basket italiano.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

