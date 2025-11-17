Lo sport in TV oggi, lunedì 17 novembre 2025: cosa c'è da vedere
I migliori eventi sportivi di lunedì 17 novembre 2025: dalla Serie C alle Qualificazioni Mondiali 2026 fino al grande basket con Treviso-Virtus e la NBA
La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi. Dal calcio di Serie C con Foggia-Cavese su Rai Sport alle Qualificazioni Mondiali 2026 su Sky tra Diretta Gol e Germania-Slovacchia, passando per il basket di Serie A con Treviso-Virtus e la notte NBA con Cleveland-Milwaukee.
- Calcio su Rai: la Serie C accende la prima serata
- Grande calcio su Sky: Qualificazioni Mondiali 2026 tra Diretta Gol e big match
Calcio su Rai: la Serie C accende la prima serata
Alle 20:30 su Rai Sport va in onda Foggia-Cavese, sfida valida per la Serie C. Un appuntamento dedicato agli appassionati del calcio italiano, con un confronto che promette intensità e agonismo tra due club storici del panorama nazionale.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Grande calcio su Sky: Qualificazioni Mondiali 2026 tra Diretta Gol e big match
Alle 20:45 su Sky Sport Calcio c’è Diretta Gol: un mosaico ideale per seguire le Qualificazioni Mondiali 2026 passando da un campo all’altro in tempo reale, senza perdere i momenti chiave della serata internazionale.
Alle 20:45 su Sky Sport Arena appuntamento con Germania-Slovacchia, match delle Qualificazioni Mondiali 2026 che porta sullo schermo una sfida tra due nazionali europee dal profilo interessante.
Alle 20:00 su Sky Sport Basket spazio alla Serie A con Universo Treviso-Virtus Bologna, gara che accende la serata tricolore della palla a spicchi; in nottata, alle 01:00, riflettori sull’NBA con Cleveland-Milwaukee, occasione per gustare lo spettacolo del basket a stelle e strisce.
Alle 20:00 su Sky Sport 1 è in programma Nutribullet Treviso Basket-Virtus Bologna, ulteriore finestra sulla Serie A che consente di seguire il duello del PalaVerde con un palinsesto dedicato agli amanti del grande basket italiano.
Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Il calcio in TV oggi: la programmazione di lunedì 17 novembre 2025. Le proposte per riprendersi dalla Nazionale
Le migliori partite in onda in TV stasera, lunedì 17 novembre 2025: la Germania punt...
Lo sport in TV oggi, martedì 11 novembre 2025: Musetti sfida De Minaur (ma c'è anche Alcaraz)
Gli eventi sportivi in onda oggi, martedì 11 novembre 2025: grandi appuntamenti a To...
Lo sport in TV oggi, martedì 28 ottobre 2025: a Parigi Cobolli si gioca già tutto. Tanto calcio e basket internazionale
I migliori eventi sportivi in onda oggi, martedì 28 ottobre 2025: a Bercy il tennist...
Lo sport in TV oggi, venerdì 14 novembre 2025: Sinner torna in campo (ma per una partita che non conta)
I migliori eventi sportivi di venerdì 14 novembre 2025: alle ATP Finals Jannik incon...
Lo sport in TV oggi, mercoledì 22 ottobre 2025: Sinner gioca a Vienna e dove vedere il derby del basket USA
Gli appuntamenti sportivi di oggi, 22 ottobre 2025: tanta Champions ma anche pallaca...
Lo sport in TV oggi, venerdì 7 novembre 2025: è la sera di Barcellona-Real Madrid, dove vederla in TV
I migliori eventi sportivi di venerdì 7 novembre 2025: semifinali WTA Finals (senza ...
Lo sport in TV oggi, lunedì 27 ottobre 2025. Cobolli, Sonego e Darderi a Parigi Bercy (aspettando Sinner): dove vederli
Gli eventi sportivi in onda oggi, lunedì 27 ottobre 2025: parte il Master 1000 della...
Lo sport in TV oggi, venerdì 17 ottobre 2025: parte il weekend del GP di F1 degli Stati Uniti
I migliori eventi sportivi in onda oggi, venerdì 17 ottobre 2025: la Formula 1 in Te...