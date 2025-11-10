Lo sport in TV oggi, lunedì 10 novembre 2025: ATP Finals, Sinner in diretta e in chiaro. Dove vederlo
Gli eventi sportivi in onda oggi, lunedì 10 novembre 2025: dallo sci alpino al grande basket al calcio. Ma il protagonista è il tennis a Torino con il match dell'azzurro
La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi: dalle ATP Finals Torino 2025 su Sky al grande sci alpino con lo slalom femminile di Levi su Eurosport, passando per il calcio di Serie C con Salernitana-Crotone sulla Rai.
- Calcio e tennis sulla Rai: Salernitana-Crotone e la 2a giornata delle ATP Finals
- Grande tennis su Sky: le ATP Finals dominano il palinsesto
- Altre proposte: lo slalom di Levi su Eurosport
Calcio e tennis sulla Rai: Salernitana-Crotone e la 2a giornata delle ATP Finals
Alle 20:30 su Rai Sport spazio al calcio di Serie C con Salernitana-Crotone, una sfida valida per il campionato che promette equilibrio e intensità.
Alle 20:35 su Rai 2 riflettori sul tennis con le ATP Finals Torino 2025: 2a giornata, una finestra in prima serata dedicata alla seconda giornata del torneo di Torino. Protagonista Jannik Sinner, l’azzurro appena tornato numero 1 del mondo, che sfida Félix Auger-Aliassime nella fase a gironi.
Grande tennis su Sky: le ATP Finals dominano il palinsesto
Alle 01:00 su Sky Sport Basket appuntamento NBA con Detroit Pistons-Washington Wizards, una sfida oltreoceano perfetta per chi ama vivere la notte a ritmo di canestri.
Dalla tarda mattinata alla sera, Sky Sport Mix segue le ATP Finals Torino 2025: alle 11:30 Doubles R.R. Sess. Diurna, alle 14:00 Singles R.R. Sess. Diurna, alle 18:00 Doubles R.R. Sess. Serale e alle 20:30 Singles R.R. Sess. Serale. Un percorso completo tra doppio e singolare nella giornata delle Finals.
Programmazione speculare su Sky Sport Tennis, che propone alle 11:30 Doubles R.R. Sess. Diurna, alle 14:00 Singles R.R. Sess. Diurna, alle 18:00 Doubles R.R. Sess. Serale e alle 20:30 Singles R.R. Sess. Serale, per non perdere un colpo dell’azione di Torino.
Anche Sky Sport 1 dedica la giornata alle ATP Finals Torino 2025: alle 11:30 Doubles R.R. Sess. Diurna, alle 14:00 Singles R.R. Sess. Diurna, alle 18:00 Doubles R.R. Sess. Serale e alle 20:30 Singles R.R. Sess. Serale, con copertura continua tra sessione diurna e serale.
Infine, alle 20:30 su Sky Sport Calcio c’è il calcio di Serie C con Salernitana-Crotone, per seguire la sfida anche sull’emittente sportiva di Sky.
Altre proposte: lo slalom di Levi su Eurosport
Giornata di sci alpino su Eurosport con la Coppa del Mondo da Levi: alle 10:00 Levi. Slalom F (1a manche) e alle 13:00 Levi. Slalom F (2a manche). Due appuntamenti ravvicinati per seguire l’intero sviluppo dello slalom femminile.
Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
