Lo sport in TV oggi, lunedì 10 novembre 2025: ATP Finals, Sinner in diretta e in chiaro. Dove vederlo Gli eventi sportivi in onda oggi, lunedì 10 novembre 2025: dallo sci alpino al grande basket al calcio. Ma il protagonista è il tennis a Torino con il match dell'azzurro

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi: dalle ATP Finals Torino 2025 su Sky al grande sci alpino con lo slalom femminile di Levi su Eurosport, passando per il calcio di Serie C con Salernitana-Crotone sulla Rai.

Calcio e tennis sulla Rai: Salernitana-Crotone e la 2a giornata delle ATP Finals

Alle 20:30 su Rai Sport spazio al calcio di Serie C con Salernitana-Crotone, una sfida valida per il campionato che promette equilibrio e intensità.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alle 20:35 su Rai 2 riflettori sul tennis con le ATP Finals Torino 2025: 2a giornata, una finestra in prima serata dedicata alla seconda giornata del torneo di Torino. Protagonista Jannik Sinner, l’azzurro appena tornato numero 1 del mondo, che sfida Félix Auger-Aliassime nella fase a gironi.

Grande tennis su Sky: le ATP Finals dominano il palinsesto

Alle 01:00 su Sky Sport Basket appuntamento NBA con Detroit Pistons-Washington Wizards, una sfida oltreoceano perfetta per chi ama vivere la notte a ritmo di canestri.

Dalla tarda mattinata alla sera, Sky Sport Mix segue le ATP Finals Torino 2025: alle 11:30 Doubles R.R. Sess. Diurna, alle 14:00 Singles R.R. Sess. Diurna, alle 18:00 Doubles R.R. Sess. Serale e alle 20:30 Singles R.R. Sess. Serale. Un percorso completo tra doppio e singolare nella giornata delle Finals.

Programmazione speculare su Sky Sport Tennis, che propone alle 11:30 Doubles R.R. Sess. Diurna, alle 14:00 Singles R.R. Sess. Diurna, alle 18:00 Doubles R.R. Sess. Serale e alle 20:30 Singles R.R. Sess. Serale, per non perdere un colpo dell’azione di Torino.

Anche Sky Sport 1 dedica la giornata alle ATP Finals Torino 2025: alle 11:30 Doubles R.R. Sess. Diurna, alle 14:00 Singles R.R. Sess. Diurna, alle 18:00 Doubles R.R. Sess. Serale e alle 20:30 Singles R.R. Sess. Serale, con copertura continua tra sessione diurna e serale.

Infine, alle 20:30 su Sky Sport Calcio c’è il calcio di Serie C con Salernitana-Crotone, per seguire la sfida anche sull’emittente sportiva di Sky.

Altre proposte: lo slalom di Levi su Eurosport

Giornata di sci alpino su Eurosport con la Coppa del Mondo da Levi: alle 10:00 Levi. Slalom F (1a manche) e alle 13:00 Levi. Slalom F (2a manche). Due appuntamenti ravvicinati per seguire l’intero sviluppo dello slalom femminile.

Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche