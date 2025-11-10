Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Lo sport in TV oggi, lunedì 10 novembre 2025: ATP Finals, Sinner in diretta e in chiaro. Dove vederlo

Gli eventi sportivi in onda oggi, lunedì 10 novembre 2025: dallo sci alpino al grande basket al calcio. Ma il protagonista è il tennis a Torino con il match dell'azzurro

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Lo sport in TV oggi, lunedì 10 novembre 2025: ATP Finals, Sinner in diretta e in chiaro. Dove vederlo

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi: dalle ATP Finals Torino 2025 su Sky al grande sci alpino con lo slalom femminile di Levi su Eurosport, passando per il calcio di Serie C con Salernitana-Crotone sulla Rai.

Calcio e tennis sulla Rai: Salernitana-Crotone e la 2a giornata delle ATP Finals

Alle 20:30 su Rai Sport spazio al calcio di Serie C con Salernitana-Crotone, una sfida valida per il campionato che promette equilibrio e intensità.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Alle 20:35 su Rai 2 riflettori sul tennis con le ATP Finals Torino 2025: 2a giornata, una finestra in prima serata dedicata alla seconda giornata del torneo di Torino. Protagonista Jannik Sinner, l’azzurro appena tornato numero 1 del mondo, che sfida Félix Auger-Aliassime nella fase a gironi.

Grande tennis su Sky: le ATP Finals dominano il palinsesto

Alle 01:00 su Sky Sport Basket appuntamento NBA con Detroit Pistons-Washington Wizards, una sfida oltreoceano perfetta per chi ama vivere la notte a ritmo di canestri.

Dalla tarda mattinata alla sera, Sky Sport Mix segue le ATP Finals Torino 2025: alle 11:30 Doubles R.R. Sess. Diurna, alle 14:00 Singles R.R. Sess. Diurna, alle 18:00 Doubles R.R. Sess. Serale e alle 20:30 Singles R.R. Sess. Serale. Un percorso completo tra doppio e singolare nella giornata delle Finals.

Programmazione speculare su Sky Sport Tennis, che propone alle 11:30 Doubles R.R. Sess. Diurna, alle 14:00 Singles R.R. Sess. Diurna, alle 18:00 Doubles R.R. Sess. Serale e alle 20:30 Singles R.R. Sess. Serale, per non perdere un colpo dell’azione di Torino.

Anche Sky Sport 1 dedica la giornata alle ATP Finals Torino 2025: alle 11:30 Doubles R.R. Sess. Diurna, alle 14:00 Singles R.R. Sess. Diurna, alle 18:00 Doubles R.R. Sess. Serale e alle 20:30 Singles R.R. Sess. Serale, con copertura continua tra sessione diurna e serale.

Infine, alle 20:30 su Sky Sport Calcio c’è il calcio di Serie C con Salernitana-Crotone, per seguire la sfida anche sull’emittente sportiva di Sky.

Altre proposte: lo slalom di Levi su Eurosport

Giornata di sci alpino su Eurosport con la Coppa del Mondo da Levi: alle 10:00 Levi. Slalom F (1a manche) e alle 13:00 Levi. Slalom F (2a manche). Due appuntamenti ravvicinati per seguire l’intero sviluppo dello slalom femminile.

Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Lo sport in TV oggi, venerdì 7 novembre 2025: è la sera di Barcellona-Real Madrid, dove vederla in TV

Lo sport in TV oggi, venerdì 7 novembre 2025: è la sera di Barcellona-Real Madrid, dove vederla in TV

I migliori eventi sportivi di venerdì 7 novembre 2025: semifinali WTA Finals (senza ...
Lo sport in TV oggi, sabato 25 ottobre: dove vedere GP Malesia (Motogp) e la Formula 1 dal Messico

Lo sport in TV oggi, sabato 25 ottobre: dove vedere GP Malesia (Motogp) e la Formula 1 dal Messico

Dallo Slalom Gigante femminile di Soelden alla MotoGP in Malesia, passando per il GP...
Lo sport in TV oggi, domenica 26 ottobre 2025: dove vedere Perugia-Civitanova e il GP di Formula 1 in diretta tv

Lo sport in TV oggi, domenica 26 ottobre 2025: dove vedere Perugia-Civitanova e il GP di Formula 1 in diretta tv

Dalla Coppa del Mondo di sci da Soelden su Rai Sport ed Eurosport al GP del Messico ...
Lo sport in TV oggi, mercoledì 5 novembre 2025: Errani e Paolini vogliono le Finals, chi affrontano oggi

Lo sport in TV oggi, mercoledì 5 novembre 2025: Errani e Paolini vogliono le Finals, chi affrontano oggi

Gli eventi sportivi in onda oggi, mercoledì 5 novembre 2025: tanto calcio europeo, m...
Qatar-Italia U17 e le WTA Finals Riyadh, dove vedere tutto lo sport in TV oggi, 3 novembre 2025

Qatar-Italia U17 e le WTA Finals Riyadh, dove vedere tutto lo sport in TV oggi, 3 novembre 2025

Dal tennis delle WTA Finals su Sky Sport Tennis al calcio con Lazio-Cagliari e il Mo...
Lo sport in TV oggi, martedì 4 novembre 2025: Jasmine Paolini cerca il riscatto alle Finals di Riyadh

Lo sport in TV oggi, martedì 4 novembre 2025: Jasmine Paolini cerca il riscatto alle Finals di Riyadh

Gli eventi sportivi in onda oggi, martedì 4 novembre 2025: tanto calcio di Champions...
Sinner ed Alcaraz al 6 King Slam su Netflix

Lo sport in TV oggi, domenica 9 novembre 2025: Alcaraz debutta alle ATP Finals (ma Sinner non c'è)

Dalla Formula 1 con il GP di San Paolo e il motomondiale dal Portogallo su Sky, al v...
Lo sport in TV oggi, sabato 1 novembre 2025: dove vedere Tottenham-Chelsea e Liverpool-Aston Villa in diretta

Lo sport in TV oggi, sabato 1 novembre 2025: dove vedere Tottenham-Chelsea e Liverpool-Aston Villa in diretta

Dal big match di Serie A Cremonese-Juventus su Sky alle WTA Finals di Riyadh e alle ...
Lo sport in TV oggi, giovedì 16 ottobre 2025: l'Olimpia Milano cerca il riscatto in Eurolega

Lo sport in TV oggi, giovedì 16 ottobre 2025: l'Olimpia Milano cerca il riscatto in Eurolega

I migliori eventi sportivi di giovedì 16 ottobre 2025 disponibili in televisione: gr...

Studio Legale Grolla

Prostituzione minorile

Come risponde il diritto penale

LEGGI

Personaggi

Jannik Sinner

Jannik Sinner
Matteo Berrettini

Matteo Berrettini
Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti
Gianluca Gazzoli

Gianluca Gazzoli

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963