Lo sport in TV oggi, giovedì 9 ottobre 2025: gli Azzurri sfidano gli Stati Uniti, grandi scontri in coppa per le italiane I migliori eventi sportivi disponibili in TV oggi, giovedì 9 ottobre 2025: la Nazionale U20 ai Mondiali, tanto tennis e due scontri cruciali in Eurolega per Milano e Bologna

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi, con proposte per tutti i gusti: dal grande tennis con i quarti dell’ATP 1000 di Shanghai e del WTA 1000 di Wuhan al calcio delle Qualificazioni Mondiali 2026, passando per il basket d’Eurolega e il ciclismo della Gran Piemonte. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi.

Rai: USA-Italia ai Mondiali U20 e serata di grandi sfide su Rai Sport

Alle 14:50 su Rai Sport appuntamento con il ciclismo: la Gran Piemonte porta in TV una corsa in linea dal grande fascino per gli appassionati delle due ruote, ideale per vivere un pomeriggio di scatti e volate.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alle 19:30 su Rai Sport riflettori sul basket femminile con Venezia-Cukurova, gara di Eurolega che mette di fronte due realtà ambiziose del panorama europeo.

Alle 21:30 su Rai Sport spazio al calcio con USA-Italia, valida per i Mondiali U20 Cile 2025: una sfida che misura il talento delle nuove leve azzurre contro una selezione tradizionalmente fisica e organizzata.

Grande sport su Sky: qualificazioni mondiali, quarti a Shanghai e Eurolega con Milano

Su Sky Sport 1 giornata ricchissima fin dall’alba: alle 05:00 spazio al tennis con il WTA 1000 Wuhan, 1° Quarto di Finale, seguito dalla WTA 1000 Wuhan, 4a giornata alle 06:00. Il mattino continua con i quarti maschili: alle 09:00 il ATP 1000 Shanghai, 1° Quarto di Finale, quindi alle 11:00 ancora WTA 1000 Wuhan, 4a giornata e alle 12:30 il ATP 1000 Shanghai, 2° Quarto di Finale. Nel pomeriggio alle 14:30 si torna a Wuhan per la 4a giornata. Dalle 18:00 arriva il calcio con Finlandia-Lituania (Qualificazioni Mondiali 2026), mentre in prima serata, alle 20:30, il grande basket d’Europa propone Olimpia Milano-Monaco di Eurolega.

Su Sky Sport Tennis il filo conduttore è il doppio binario Wuhan–Shanghai: si parte alle 05:00 con il WTA 1000 Wuhan, 1° Quarto di Finale, poi alle 06:00 la 4a giornata. A seguire, alle 09:00, il ATP 1000 Shanghai, 1° Quarto di Finale, prima di tornare a Wuhan alle 11:00 per la 4a giornata. La corsa verso il titolo prosegue alle 12:30 con il ATP 1000 Shanghai, 2° Quarto di Finale e alle 14:30 con un’ulteriore tranche della 4a giornata del WTA.

Su Sky Sport Arena la mattina si apre alle 06:00 con il tennis (WTA 1000 Wuhan, 4a giornata), mentre la sera alle 20:45 arriva il calcio internazionale con Inghilterra-Galles, appuntamento delle Qualificazioni Mondiali 2026 che promette intensità e rivalità britannica.

Su Sky Sport Calcio il programma propone alle 18:00 Finlandia-Lituania per le Qualificazioni Mondiali 2026 e, alle 20:45, Diretta Gol, per vivere in simultanea i momenti chiave delle partite della serata.

Su Sky Sport Basket alle 20:45 riflettori sull’Eurolega con Paris-Virtus Bologna, una sfida dal sapore continentale che mette alla prova le ambizioni europee delle V Nere.

Su Sky Sport Mix mattinata e ora di pranzo all’insegna dei quarti di Shanghai: alle 09:00 il ATP 1000 Shanghai, 1° Quarto di Finale e alle 12:30 il ATP 1000 Shanghai, 2° Quarto di Finale. In prima serata, alle 20:45, spazio al calcio con Repubblica Ceca-Croazia (Qualificazioni Mondiali 2026), un confronto che vale punti pesanti verso il 2026.

Altre proposte: il Gran Piemonte su Eurosport e qualificazioni su Cielo

Su Eurosport 2 alle 14:50 torna protagonista il ciclismo con la Gran Piemonte, ideale per chi ama seguire tattiche, fughe e finali esplosivi nelle corse di un giorno.

Su Cielo alle 20:45 appuntamento con le Qualificazioni Mondiali 2026: in campo Repubblica Ceca-Croazia, una partita che promette intensità e grande agonismo.

Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche