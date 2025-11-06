Lo sport in TV oggi, giovedì 6 novembre 2025: Jasmine Paolini all'ultima chiamata, quando gioca a Riyadh Gli eventi sportivi di oggi, giovedì 6 novembre 2025: la tennista italiana cerca il riscatto con la Pegula dopo gli stop nel singolo e nel doppio. La programmazione completa

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Tra le proposte di giovedì 6 novembre 2025 spiccano la grande serata europea con Rangers-Roma e altre sfide di coppa su Sky, il meglio del tennis con le WTA Finals Riyadh 2025 e il calcio giovanile con Bolivia-Italia U17 su Rai Sport. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi.

Calcio giovanile sulla Rai: Bolivia-Italia U17 nel pomeriggio

Alle 13:30 su Rai Sport appuntamento con la Coppa del Mondo U17 Qatar 2025: in campo Bolivia-Italia, una sfida interessante per seguire i giovani Azzurrini in un confronto internazionale ricco di spunti tecnici.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Grande calcio europeo su Sky: Rangers-Roma guida la serata

Su Sky Sport 1 giornata a tutto sport: alle 11 spazio al tennis con le WTA Finals Riyadh 2025 – Round Robin Match 1 Doppio, alle 13:30 il Round Robin Match 1 Singolare e alle 16 il Round Robin Match 2 Singolare. A dominare la scena Jasmine Paolini, che dopo gli stop negli ultimi match sia in singolare sia in doppio, cerca il riscatto contro la statunitense Pegula. Il calcio europeo accende il preserale con Mainz-Fiorentina alle 18:45 (UEFA Conference League), mentre in prima serata alle 21 riflettori su Rangers-Roma per l’UEFA Europa League.

Su Sky Sport Calcio si parte alle 18:45 con Diretta Gol UEFA Europa e Conference League, la finestra multistadio per non perdere le emozioni in simultanea. In prime time alle 21 tocca a Bologna-Brann, sfida valida per l’UEFA Europa League.

Su Sky Sport Arena alle 18:45 c’è Sturm-Nottingham Forest per l’UEFA Europa League. In seconda serata europea, alle 21, nuovo appuntamento con Diretta Gol per seguire tutte le partite della serata.

Su Sky Sport Basket pomeriggio e sera di grande pallacanestro: alle 17 si gioca Dubai-Tel Aviv per l’Eurolega, mentre alle 20:30 occhi su Baskonia-Virtus Bologna, altra sfida di cartello del massimo torneo continentale. Nella notte, alle 03:00, spazio all’NBA con Phoenix-LA Clippers.

Su Sky Sport Tennis il palinsesto è dedicato al meglio del tennis: alle 11 le WTA Finals Riyadh 2025 – Round Robin Match 1 Doppio, alle 13:30 il Round Robin Match 1 Singolare, alle 16 il Round Robin Match 2 Singolare e alle 18 il Round Robin Match 2 Doppio. In serata, alle 20, spazio anche al circuito misto con ATP & WTA.

Su Sky Sport Mix alle 13 c’è spazio al grande tennis internazionale con il meglio del circuito ATP & WTA, per restare aggiornati su risultati e match della giornata.

Su Sky Sport Max il tennis è protagonista alle 13 con la copertura del circuito ATP & WTA, un’altra opzione per seguire set e game più interessanti.

Altre proposte: Europa League su TV8 con Betis-Lione

Alle 21 su TV8 appuntamento con l’UEFA Europa League: in campo Betis-Lione, una sfida dal grande fascino tra due club storici del calcio europeo.

Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche