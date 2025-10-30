Lo sport in TV oggi, giovedì 30 ottobre 2025: nuovo ostacolo per Jannik Sinner, sul campo lo aspetta Cerundolo Gli eventi sportivi in onda oggi, giovedì 30 ottobre 2025: il grande basket di Eurolega, la giornata di Serie A ma soprattutto il tennista italiano al Master di Parigi

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi: dall’Eurolega con Bayern Monaco-Virtus Bologna e Olimpia Milano-Paris su Sky alla Serie A con Pisa-Lazio su DAZN, passando per il grande volley con Verona-Milano su Rai Sport.

Il grande volley sulla Rai: Verona–Milano infiamma la serata

Alle 20:30 su Rai Sport va in scena Verona-Milano, sfida di SuperLega di pallavolo maschile che mette fronte a fronte due squadre abituate a ritmo alto, muri e servizi potenti. Un appuntamento ideale per chi vuole vivere una serata di grande volley.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Grande sport su Sky: Eurolega e Parigi-Bercy protagonisti

Su Sky Sport 1 la giornata si apre alle 11:00 con ATP Masters 1000 Parigi-Bercy – Ottavi di Finale; in prima serata alle 20:30 spazio all’Eurolega con Olimpia Milano-Paris, incrocio tra la squadra italiana e i parigini.

Su Sky Sport Basket, alle 01:00 appuntamento NBA con Milwaukee Bucks-Golden State Warriors; poi alle 20:30 l’Eurolega propone Bayern Monaco-Virtus Bologna, una sfida dal grande prestigio continentale.

Su Sky Sport Tennis riflettori sul circuito con finestre live alle 04:00 e alle 06:00 dedicate a ATP & WTA; alle 11:00 tornano gli Ottavi di Finale di Parigi-Bercy per una mattinata densa di scambi e talento. La giornata vive nell’attesa degli ottavi di finale con Jannik Sinner che, dopo aver battuto il belga Bergs, affronta l’insidioso argentino Cerundolo (in campo attorno alle ore 19).

Su Sky Sport Mix dalle 11:00 spazio agli Ottavi di Finale di Parigi-Bercy, una comoda finestra per seguire il meglio del tennis in contemporanea ad altri appuntamenti sportivi.

Su Sky Sport Max copertura mattutina del circuito con ATP & WTA alle 04:00 e alle 06:00, ideale per chi vuole iniziare la giornata con il grande tennis internazionale.

Su Sky Sport Calcio alle 20:45 scende in campo la Serie A con Pisa-Lazio, appuntamento serale che chiude una giornata intensa all’insegna del grande calcio.

Altre proposte: Serie A su DAZN e Saudi League su Sportitalia

Su DAZN doppio appuntamento di Serie A: alle 18:30 Cagliari-Sassuolo apre il programma, mentre alle 20:45 i riflettori si spostano su Pisa-Lazio per il posticipo serale.

Su Sportitalia, alle 18:30, spazio alla Saudi League con Al Ahli-Al Riyad, un confronto interessante per scoprire protagonisti e ritmi del campionato saudita.

Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche