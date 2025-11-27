Super G di Copper Mountain, dove vedere Dominik Paris gratis in TV
I migliori eventi sportivi di oggi, giovedì 27 novembre 2025: tanto calcio europeo, curling, basket e volley. E in America parte la stagione della velocità sugli sci
La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi. Tra calcio europeo con sfide di UEFA Europa League su Sky, il fascino del Mondiale U17 con Brasile-Italia su Rai Sport e gli sport invernali con il Super-G di Coppa del Mondo e il curling su Eurosport, c’è davvero una proposta per ogni gusto.
- Rai, spicca Brasile-Italia U17
- Grande calcio su Sky: Roma-Midtjylland e Bologna-Salisburgo
- Altre proposte: curling e Super-G su Eurosport, Europa League su TV8
Rai, spicca Brasile-Italia U17
Alle 13:30 su Rai Sport va in scena Brasile-Italia, sfida della Coppa del Mondo U17 Qatar 2025: un appuntamento perfetto per seguire da vicino i talenti azzurri impegnati contro una delle scuole calcistiche più prestigiose.
Alle 19:00 su Rai 2 spazio alla Coppa del Mondo di sci alpino con Copper Mountain. Super G M: velocità, precisione e grandi emozioni su un tracciato spettacolare che mette alla prova i migliori interpreti della specialità. Tra gli italiani le migliori chance sono per Dominik Paris e Christof Innerhofer, all’inseguimento di Odermatt.
Grande calcio su Sky: Roma-Midtjylland e Bologna-Salisburgo
Alle 18:45 su Sky Sport 1 riflettori sulla UEFA Europa League con Roma-Midtjylland, seguita alle 21:00 da Bologna-Salisburgo: due incroci europei dal sapore intenso per le italiane a caccia di un risultato pesante nel loro cammino continentale.
Su Sky Sport Calcio alle 18:45 c’è Diretta Gol della Europa e Conference League, per vivere in tempo reale gol ed emozioni dai vari campi; alle 21:00 appuntamento con Fiorentina-AEK di UEFA Conference League, una sfida che promette ritmo e qualità.
Alle 18:45 su Sky Sport Mix si gioca Viktoria Plzen-Friburgo di UEFA Europa League, mentre alle 21:00 tocca a Nottingham Forest-Malmoe, un altro duello dal profumo internazionale.
Programmazione ricca anche su Sky Sport Max: alle 18:45 in campo Aston Villa-Young Boys per la UEFA Europa League; alle 21:00 torna Diretta Gol, ideale per non perdersi nulla nel momento clou della serata europea.
Non solo calcio: alle 20:00 su Sky Sport Basket l’Italia affronta l’Islanda in Italia-Islanda, match valido per le Qualificazioni Mondiali, con gli Azzurri chiamati a far valere intensità e precisione su entrambi i lati del campo.
Alle 20:00 su Sky Sport Arena grande pallavolo femminile con Savino Del Bene Scandicci-Alba Blaj di CEV Champions League: tecnica, muri e servizi potenti per una serata ad alto tasso di spettacolo.
Altre proposte: curling e Super-G su Eurosport, Europa League su TV8
Giornata intensa su Eurosport: alle 13:00 per gli Europei di curling maschile c’è Scozia-Italia, appuntamento da non perdere per gli appassionati delle stone e delle sweeping battles; alle 19:00 torna la Coppa del Mondo di sci alpino con Copper Mountain. Super G M, per un bis di velocità e precisione tra i pali del Super-G.
Alle 21:00 su TV8 serata europea con Rangers-Braga di UEFA Europa League: atmosfera caldissima e grande tradizione in uno stadio che vive notti europee di forte intensità.
