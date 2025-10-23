Lo sport in TV oggi, giovedì 23 ottobre 2025: Curry contro Jokić e l'Olimpia tenta la risalita in Eurolega I migliori eventi sportivi in onda giovedì 23 ottobre 2025: tanto calcio europeo con Roma, Bologna e Fiorentina ma anche il basket USA e continentale con Milano

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi: 20 appuntamenti tra calcio europeo, basket di altissimo livello ed emozioni del tennis ATP & WTA dall’alba alla notte. Tra i consigli del giorno spiccano UEFA Europa League: Roma-Viktoria Plzen su Sky Sport 1, l’Eurolega con Olimpia Milano-Valencia su Sky Sport Basket e il match Nottingham Forest-Porto su TV8. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi.

Grande calcio su Sky: Roma-Viktoria Plzen illumina la serata

Su Sky Sport 1 la giornata si apre all’alba con il tennis: alle 06:30 appuntamento con ATP & WTA. In prima serata spazio all’Europa con due sfide di UEFA Europa League: alle 18:45 FCSB-Bologna e alle 21:00 Roma-Viktoria Plzen. Nella notte riflettori sull’NBA con Indiana-Oklahoma City alle 01:30 e Golden State-Denver alle 04:00.

Su Sky Sport Calcio il giovedì europeo parte alle 18:45 con UEFA Conference League: Rapid Vienna-Fiorentina, poi alle 21:00 la frenesia della multipla con Diretta Gol UEFA Europa e Conference League, per non perdere le emozioni in simultanea della serata continentale.

Su Sky Sport Arena si comincia alle 18:45 con Diretta Gol Uel-Uecl, mentre alle 21:00 va in scena UEFA Europa League: Nottingham Forest-Porto, una sfida che richiama grande tradizione europea tra inglesi e portoghesi.

Su Sky Sport Basket prima la grande Eurolega e poi la notte americana: alle 20:30 palla a due per Olimpia Milano-Valencia, quindi si entra nel mondo NBA con Indiana-Oklahoma City alle 01:30 e Golden State-Denver alle 04:00.

Su Sky Sport Max la maratona di tennis prende il via nella notte con ATP & WTA alle 03:30 e prosegue all’alba alle 06:00, per poi lasciare spazio alle 20:30 al grande basket europeo con Barcellona-Zalgiris Kaunas in Eurolega.

Su Sky Sport Mix doppio appuntamento con il tennis: alle 03:30 e alle 13:30 dirette dedicate al circuito ATP & WTA, tra match e aggiornamenti dalle varie tappe.

Su Sky Sport Tennis focus totale sul circuito: sessioni a partire dalle 03:30 e dalle 06:00 con ATP & WTA, per seguire scambi e sorprese tra qualificazioni e tabelloni principali.

Altre proposte: Europa League su TV8

Su TV8 il giovedì internazionale propone UEFA Europa League: Nottingham Forest-Porto alle 21:00, un confronto dal profumo d’Europa perfetto per la vostra serata di calcio.

