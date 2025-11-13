Lo sport in TV oggi, giovedì 13 novembre 2025: ATP Finals, Jannik spera in Musetti per superare Alcaraz
I migliori eventi sportivi di giovedì 13 novembre 2025: grande attesa per il match alle finali di Torino. E la Nazionale sfida la Moldavia con un occhio alla Norvegia
La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi: ben 20 appuntamenti tra calcio, tennis, volley e basket. Dalle Qualificazioni Mondiali 2026 con Moldavia-Italia a Torino per l’ATP Finals 2025 con Musetti-Alcaraz, fino all’Eurolega con Real Madrid-Panathinaikos Aktor.
- Qualificazioni e grande sport sulla Rai: l’Italia in campo e SuperLega in serata
- Grande sport su Sky: ATP Finals, Eurolega e qualificazioni mondiali
Qualificazioni e grande sport sulla Rai: l’Italia in campo e SuperLega in serata
Alle 20:45 su Rai 1 spazio alle Qualificazioni Mondiali 2026 con Moldavia-Italia: una sfida che mette di fronte la Nazionale azzurra e i padroni di casa in un appuntamento chiave del percorso verso il Mondiale.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Alle 20:35 su Rai 2 il tennis diventa protagonista con Musetti-Alcaraz, match della ATP Finals Torino 2025 – 5a giornata: un incrocio di altissimo livello con uno spettatore d’eccezione, Jannik Sinner, che spera nell’amico Lorenzo – omaggiato ieri sera alla fine della partita con Zverev per la qualità del suo gioco – per uno "sgambetto" a Carlos che lo riporterebbe in testa alla classifica ATP.
Alle 20:30 su Rai Sport riflettori sulla SuperLega di pallavolo maschile con Perugia-Cuneo, una partita dal sapore classico per gli appassionati del grande volley italiano.
Grande sport su Sky: ATP Finals, Eurolega e qualificazioni mondiali
Su Sky Sport 1 giornata a tinte tennistiche dedicata alla ATP Finals Torino 2025: alle 11:30 Doubles R.R. Sess. Diurna, alle 14:00 Singles R.R. Sess. Diurna, poi alle 18:00 Doubles R.R. Sess. Serale e alle 20:30 Singles R.R. Sess. Serale, per una maratona che alterna doppio e singolare nelle due sessioni.
Programmazione speculare anche su Sky Sport Tennis con la ATP Finals Torino 2025: alle 11:30 Doubles R.R. Sess. Diurna e alle 14:00 Singles R.R. Sess. Diurna, quindi in prima e seconda serata alle 18:00 Doubles R.R. Sess. Serale e alle 20:30 Singles R.R. Sess. Serale, per non perdere un punto del Masters di fine stagione.
Su Sky Sport Mix si alternano tennis ed Eurolega: alle 11:30 Doubles R.R. Sess. Diurna e alle 14:00 Singles R.R. Sess. Diurna dalla ATP Finals Torino 2025, poi in serata alle 20:45 palla a due per Real Madrid-Panathinaikos Aktor di Eurolega, una classica del basket continentale.
Sky Sport Basket propone il doppio appuntamento di Eurolega: si parte alle 18:45 con Fenerbahce Beko-Hapoel Tel Aviv e si prosegue alle 20:45 con Real Madrid-Panathinaikos Aktor, due sfide che raccontano l’altissimo livello della massima competizione europea per club.
Calcio di nazionali su Sky Sport Arena con le Qualificazioni Mondiali 2026: alle 18:00 Norvegia-Estonia e alle 20:45 Francia-Ucraina, due incontri che mettono in vetrina talenti e ambizioni nel cammino verso la rassegna iridata.
Per chi vuole seguire tutto in contemporanea, su Sky Sport Calcio c’è Diretta Gol delle Qualificazioni Mondiali 2026: appuntamento alle 18:00 e poi alle 20:45 per vivere i momenti chiave da tutti i campi.
Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Lo sport in TV oggi, martedì 11 novembre 2025: Musetti sfida De Minaur (ma c'è anche Alcaraz)
Gli eventi sportivi in onda oggi, martedì 11 novembre 2025: grandi appuntamenti a To...
Lo sport in TV oggi, mercoledì 12 novembre 2025: tocca di nuovo a Sinner, dove vederlo stasera
I migliori eventi sportivi di mercoledì 12 novembre 2025: Jannik alle ATP Finals con...
Lo sport in TV oggi, lunedì 10 novembre 2025: ATP Finals, Sinner in diretta e in chiaro. Dove vederlo
Gli eventi sportivi in onda oggi, lunedì 10 novembre 2025: dallo sci alpino al grand...
Lo sport in TV oggi, giovedì 30 ottobre 2025: nuovo ostacolo per Jannik Sinner, sul campo lo aspetta Cerundolo
Gli eventi sportivi in onda oggi, giovedì 30 ottobre 2025: il grande basket di Eurol...
Lo sport in TV oggi, mercoledì 5 novembre 2025: Errani e Paolini vogliono le Finals, chi affrontano oggi
Gli eventi sportivi in onda oggi, mercoledì 5 novembre 2025: tanto calcio europeo, m...
Lo sport in TV oggi, martedì 14 ottobre 2025: un'italiana affronta il Bayern Monaco
I migliori eventi sportivi di martedì 14 ottobre 2025: Italia-Israele e la Nazionale...
Lo sport in TV oggi, martedì 4 novembre 2025: Jasmine Paolini cerca il riscatto alle Finals di Riyadh
Gli eventi sportivi in onda oggi, martedì 4 novembre 2025: tanto calcio di Champions...
Lo sport in TV oggi, venerdì 7 novembre 2025: è la sera di Barcellona-Real Madrid, dove vederla in TV
I migliori eventi sportivi di venerdì 7 novembre 2025: semifinali WTA Finals (senza ...