Lo sport in TV oggi, giovedì 13 novembre 2025: ATP Finals, Jannik spera in Musetti per superare Alcaraz I migliori eventi sportivi di giovedì 13 novembre 2025: grande attesa per il match alle finali di Torino. E la Nazionale sfida la Moldavia con un occhio alla Norvegia

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi: ben 20 appuntamenti tra calcio, tennis, volley e basket. Dalle Qualificazioni Mondiali 2026 con Moldavia-Italia a Torino per l’ATP Finals 2025 con Musetti-Alcaraz, fino all’Eurolega con Real Madrid-Panathinaikos Aktor.

Qualificazioni e grande sport sulla Rai: l’Italia in campo e SuperLega in serata

Alle 20:45 su Rai 1 spazio alle Qualificazioni Mondiali 2026 con Moldavia-Italia: una sfida che mette di fronte la Nazionale azzurra e i padroni di casa in un appuntamento chiave del percorso verso il Mondiale.

Alle 20:35 su Rai 2 il tennis diventa protagonista con Musetti-Alcaraz, match della ATP Finals Torino 2025 – 5a giornata: un incrocio di altissimo livello con uno spettatore d’eccezione, Jannik Sinner, che spera nell’amico Lorenzo – omaggiato ieri sera alla fine della partita con Zverev per la qualità del suo gioco – per uno "sgambetto" a Carlos che lo riporterebbe in testa alla classifica ATP.

Alle 20:30 su Rai Sport riflettori sulla SuperLega di pallavolo maschile con Perugia-Cuneo, una partita dal sapore classico per gli appassionati del grande volley italiano.

Grande sport su Sky: ATP Finals, Eurolega e qualificazioni mondiali

Su Sky Sport 1 giornata a tinte tennistiche dedicata alla ATP Finals Torino 2025: alle 11:30 Doubles R.R. Sess. Diurna, alle 14:00 Singles R.R. Sess. Diurna, poi alle 18:00 Doubles R.R. Sess. Serale e alle 20:30 Singles R.R. Sess. Serale, per una maratona che alterna doppio e singolare nelle due sessioni.

Programmazione speculare anche su Sky Sport Tennis con la ATP Finals Torino 2025: alle 11:30 Doubles R.R. Sess. Diurna e alle 14:00 Singles R.R. Sess. Diurna, quindi in prima e seconda serata alle 18:00 Doubles R.R. Sess. Serale e alle 20:30 Singles R.R. Sess. Serale, per non perdere un punto del Masters di fine stagione.

Su Sky Sport Mix si alternano tennis ed Eurolega: alle 11:30 Doubles R.R. Sess. Diurna e alle 14:00 Singles R.R. Sess. Diurna dalla ATP Finals Torino 2025, poi in serata alle 20:45 palla a due per Real Madrid-Panathinaikos Aktor di Eurolega, una classica del basket continentale.

Sky Sport Basket propone il doppio appuntamento di Eurolega: si parte alle 18:45 con Fenerbahce Beko-Hapoel Tel Aviv e si prosegue alle 20:45 con Real Madrid-Panathinaikos Aktor, due sfide che raccontano l’altissimo livello della massima competizione europea per club.

Calcio di nazionali su Sky Sport Arena con le Qualificazioni Mondiali 2026: alle 18:00 Norvegia-Estonia e alle 20:45 Francia-Ucraina, due incontri che mettono in vetrina talenti e ambizioni nel cammino verso la rassegna iridata.

Per chi vuole seguire tutto in contemporanea, su Sky Sport Calcio c’è Diretta Gol delle Qualificazioni Mondiali 2026: appuntamento alle 18:00 e poi alle 20:45 per vivere i momenti chiave da tutti i campi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

