Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Lo sport in TV oggi, giovedì 13 novembre 2025: ATP Finals, Jannik spera in Musetti per superare Alcaraz

I migliori eventi sportivi di giovedì 13 novembre 2025: grande attesa per il match alle finali di Torino. E la Nazionale sfida la Moldavia con un occhio alla Norvegia

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Lo sport in TV oggi, giovedì 13 novembre 2025: ATP Finals, Jannik spera in Musetti per superare Alcaraz

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi: ben 20 appuntamenti tra calcio, tennis, volley e basket. Dalle Qualificazioni Mondiali 2026 con Moldavia-Italia a Torino per l’ATP Finals 2025 con Musetti-Alcaraz, fino all’Eurolega con Real Madrid-Panathinaikos Aktor.

Qualificazioni e grande sport sulla Rai: l’Italia in campo e SuperLega in serata

Alle 20:45 su Rai 1 spazio alle Qualificazioni Mondiali 2026 con Moldavia-Italia: una sfida che mette di fronte la Nazionale azzurra e i padroni di casa in un appuntamento chiave del percorso verso il Mondiale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Alle 20:35 su Rai 2 il tennis diventa protagonista con Musetti-Alcaraz, match della ATP Finals Torino 2025 – 5a giornata: un incrocio di altissimo livello con uno spettatore d’eccezione, Jannik Sinner, che spera nell’amico Lorenzo – omaggiato ieri sera alla fine della partita con Zverev per la qualità del suo gioco – per uno "sgambetto" a Carlos che lo riporterebbe in testa alla classifica ATP.

Alle 20:30 su Rai Sport riflettori sulla SuperLega di pallavolo maschile con Perugia-Cuneo, una partita dal sapore classico per gli appassionati del grande volley italiano.

Grande sport su Sky: ATP Finals, Eurolega e qualificazioni mondiali

Su Sky Sport 1 giornata a tinte tennistiche dedicata alla ATP Finals Torino 2025: alle 11:30 Doubles R.R. Sess. Diurna, alle 14:00 Singles R.R. Sess. Diurna, poi alle 18:00 Doubles R.R. Sess. Serale e alle 20:30 Singles R.R. Sess. Serale, per una maratona che alterna doppio e singolare nelle due sessioni.

Programmazione speculare anche su Sky Sport Tennis con la ATP Finals Torino 2025: alle 11:30 Doubles R.R. Sess. Diurna e alle 14:00 Singles R.R. Sess. Diurna, quindi in prima e seconda serata alle 18:00 Doubles R.R. Sess. Serale e alle 20:30 Singles R.R. Sess. Serale, per non perdere un punto del Masters di fine stagione.

Su Sky Sport Mix si alternano tennis ed Eurolega: alle 11:30 Doubles R.R. Sess. Diurna e alle 14:00 Singles R.R. Sess. Diurna dalla ATP Finals Torino 2025, poi in serata alle 20:45 palla a due per Real Madrid-Panathinaikos Aktor di Eurolega, una classica del basket continentale.

Sky Sport Basket propone il doppio appuntamento di Eurolega: si parte alle 18:45 con Fenerbahce Beko-Hapoel Tel Aviv e si prosegue alle 20:45 con Real Madrid-Panathinaikos Aktor, due sfide che raccontano l’altissimo livello della massima competizione europea per club.

Calcio di nazionali su Sky Sport Arena con le Qualificazioni Mondiali 2026: alle 18:00 Norvegia-Estonia e alle 20:45 Francia-Ucraina, due incontri che mettono in vetrina talenti e ambizioni nel cammino verso la rassegna iridata.

Per chi vuole seguire tutto in contemporanea, su Sky Sport Calcio c’è Diretta Gol delle Qualificazioni Mondiali 2026: appuntamento alle 18:00 e poi alle 20:45 per vivere i momenti chiave da tutti i campi.

Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Lo sport in TV oggi, martedì 11 novembre 2025: Musetti sfida De Minaur (ma c'è anche Alcaraz)

Lo sport in TV oggi, martedì 11 novembre 2025: Musetti sfida De Minaur (ma c'è anche Alcaraz)

Gli eventi sportivi in onda oggi, martedì 11 novembre 2025: grandi appuntamenti a To...
Lo sport in TV oggi, mercoledì 12 novembre 2025: tocca di nuovo a Sinner, dove vederlo stasera

Lo sport in TV oggi, mercoledì 12 novembre 2025: tocca di nuovo a Sinner, dove vederlo stasera

I migliori eventi sportivi di mercoledì 12 novembre 2025: Jannik alle ATP Finals con...
Lo sport in TV oggi, lunedì 10 novembre 2025: ATP Finals, Sinner in diretta e in chiaro. Dove vederlo

Lo sport in TV oggi, lunedì 10 novembre 2025: ATP Finals, Sinner in diretta e in chiaro. Dove vederlo

Gli eventi sportivi in onda oggi, lunedì 10 novembre 2025: dallo sci alpino al grand...
Lo sport in TV oggi, giovedì 30 ottobre 2025: nuovo ostacolo per Jannik Sinner, sul campo lo aspetta Cerundolo

Lo sport in TV oggi, giovedì 30 ottobre 2025: nuovo ostacolo per Jannik Sinner, sul campo lo aspetta Cerundolo

Gli eventi sportivi in onda oggi, giovedì 30 ottobre 2025: il grande basket di Eurol...
Lo sport in TV oggi, mercoledì 5 novembre 2025: Errani e Paolini vogliono le Finals, chi affrontano oggi

Lo sport in TV oggi, mercoledì 5 novembre 2025: Errani e Paolini vogliono le Finals, chi affrontano oggi

Gli eventi sportivi in onda oggi, mercoledì 5 novembre 2025: tanto calcio europeo, m...
Lo sport in TV oggi, martedì 14 ottobre 2025: un'italiana affronta il Bayern Monaco

Lo sport in TV oggi, martedì 14 ottobre 2025: un'italiana affronta il Bayern Monaco

I migliori eventi sportivi di martedì 14 ottobre 2025: Italia-Israele e la Nazionale...
Lo sport in TV oggi, martedì 4 novembre 2025: Jasmine Paolini cerca il riscatto alle Finals di Riyadh

Lo sport in TV oggi, martedì 4 novembre 2025: Jasmine Paolini cerca il riscatto alle Finals di Riyadh

Gli eventi sportivi in onda oggi, martedì 4 novembre 2025: tanto calcio di Champions...
Lo sport in TV oggi, venerdì 7 novembre 2025: è la sera di Barcellona-Real Madrid, dove vederla in TV

Lo sport in TV oggi, venerdì 7 novembre 2025: è la sera di Barcellona-Real Madrid, dove vederla in TV

I migliori eventi sportivi di venerdì 7 novembre 2025: semifinali WTA Finals (senza ...
Sinner ed Alcaraz al 6 King Slam su Netflix

Lo sport in TV oggi, domenica 9 novembre 2025: Alcaraz debutta alle ATP Finals (ma Sinner non c'è)

Dalla Formula 1 con il GP di San Paolo e il motomondiale dal Portogallo su Sky, al v...

ENEL

Cliente Enel?

Vinci i biglietti per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026

LEGGI

Personaggi

Gianluca Gazzoli

Gianluca Gazzoli
Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti
Alessia Orro

Alessia Orro
Fabio Fognini

Fabio Fognini

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963