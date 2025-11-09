Lo sport in TV oggi, domenica 9 novembre 2025: Alcaraz debutta alle ATP Finals (ma Sinner non c'è) Dalla Formula 1 con il GP di San Paolo e il motomondiale dal Portogallo su Sky, al via delle ATP Finals su Rai 2 e Sky Sport Tennis, passando per Serie A e grande volley su DAZN

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi, con motori, calcio, tennis, volley, basket e rugby a riempire l’intero palinsesto. Dalla Formula 1 con il GP San Paolo su Sky Sport F1, al via delle ATP Finals Torino 2025 su Rai 2 e Sky Sport Tennis, passando per la Serie A e il grande volley su DAZN, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Il grande tennis su Rai 2: via alla 1a giornata delle ATP Finals

Alle 14:00 su Rai 2 si accendono i riflettori sulla ATP Finals Torino 2025 con la 1a giornata: la fase a gironi (Round Robin) inaugura la settimana del grande tennis indoor.

Alle 12:30 su Rai Sport spazio al basket con Pesaro-Scafati di Serie A2, una sfida che apre la domenica cestistica sulla rete sportiva della Rai.

Alle 18:00 su Rai Sport riflettori sul volley femminile di Serie A1 con Firenze-San Giovanni in Marignano, occasione per seguire da vicino uno dei campionati più spettacolari d’Europa.

F1 e ATP Finals protagoniste su Sky Sport

Su Sky Sport 1 domenica a tutto motore: alle 12:15 la Moto2 – GP Portogallo, alle 14:00 la classe regina con la MotoGP – GP Portogallo, poi alle 18:00 il rombo della Formula 1 – GP San Paolo. In serata, alle 20:30, tennis d’élite con ATP Finals Torino 2025 tra Zverev e Shelton.

Alle 18:00 su Sky Sport F1 appuntamento centrale con la Formula 1 – GP San Paolo, tappa chiave per gli appassionati di automobilismo.

Motori no stop su Sky Sport MotoGP: alle 12:15 la Moto2 – GP Portogallo, alle 14:00 la MotoGP – GP Portogallo e alle 15:30 la scattante Moto3 – GP Portogallo, per una giornata completa dal circuito portoghese.

Il grande tennis su Sky Sport Tennis: alle 11:30 via al doppio alle Atp Finals 2025 con Granollers/Zeballos vs Krawietz/Puetz, alle 14:00 tocca ai singolaristi con il debutto di Carlos Alcaraz contro De Minaur. In serata, alle 18:00 ancora doppio con a Torino col il debutto del duo italiano BOLELLI/VAVASSORI contro Cash/Glasspool.

Calcio internazionale e italiano su Sky Sport Arena: alle 15:00 la Premier League – Brentford-Newcastle, alle 17:30 big match con Manchester City-Liverpool, mentre alle 20:30 spazio alla Serie C – Foggia-Benevento.

Giornata densa anche su Sky Sport Mix: alle 12:30 Serie C – Juventus Next Gen-Forlì, alle 14:30 Union Brescia-Alcione Milano, poi Bundesliga alle 17:30 con Stoccarda-Augsburg e chiusura alle 20:30 con Ternana-Vis Pesaro.

Su Sky Sport Calcio calcio a tutte le latitudini: alle 12:30 Serie C – Juventus Next Gen-Forlì, alle 15:00 dalla Premier Brentford-Newcastle, alle 18:00 la Serie A – Roma-Udinese e alle 20:45 Ligue 1 con Olympique Lione-PSG.

Su Sky Sport Max doppio appuntamento: alle 16:10 il Test Match di rugby Galles-Argentina, a seguire alle 19:30 la Bundesliga con Eintracht-Mainz.

Basket dal mattino a notte fonda su Sky Sport Basket: alle 00:00 la NBA con Memphis-Oklahoma City, alle 12:00 la Serie A – Trapani Shark-Vanoli Cremona, quindi alle 16:00 Brescia-Trieste.

Altre proposte: Serie A e grande volley su DAZN, Primavera su Sportitalia

Sulla piattaforma DAZN giornata ricchissima: alle 12:30 la Serie A – Atalanta-Sassuolo, poi alle 15:00 doppio appuntamento con Bologna-Napoli e Genoa-Fiorentina oltre alla Serie B – Cesena-Avellino; alle 17:15 ancora cadetteria con Pescara-Monza. Volley femminile protagonista con la Serie A1 – Conegliano-Vallefoglia alle 16:00, seguita alle 17:00 da Perugia-Novara e Cuneo-Milano. In prima e seconda serata, calcio di vertice con la Serie A – Roma-Udinese alle 18:00 e il posticipo Inter-Lazio alle 20:45.

Il vivaio si racconta su Sportitalia con due incroci di Primavera 1: alle 11:00 Atalanta-Napoli, alle 13:00 Roma-Inter, per osservare da vicino i talenti di domani.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

