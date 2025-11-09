Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Lo sport in TV oggi, domenica 9 novembre 2025: Alcaraz debutta alle ATP Finals (ma Sinner non c'è)

Dalla Formula 1 con il GP di San Paolo e il motomondiale dal Portogallo su Sky, al via delle ATP Finals su Rai 2 e Sky Sport Tennis, passando per Serie A e grande volley su DAZN

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Sinner ed Alcaraz al 6 King Slam su Netflix
ItaliaMedia

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi, con motori, calcio, tennis, volley, basket e rugby a riempire l’intero palinsesto. Dalla Formula 1 con il GP San Paolo su Sky Sport F1, al via delle ATP Finals Torino 2025 su Rai 2 e Sky Sport Tennis, passando per la Serie A e il grande volley su DAZN, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Il grande tennis su Rai 2: via alla 1a giornata delle ATP Finals

Alle 14:00 su Rai 2 si accendono i riflettori sulla ATP Finals Torino 2025 con la 1a giornata: la fase a gironi (Round Robin) inaugura la settimana del grande tennis indoor.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Alle 12:30 su Rai Sport spazio al basket con Pesaro-Scafati di Serie A2, una sfida che apre la domenica cestistica sulla rete sportiva della Rai.

Alle 18:00 su Rai Sport riflettori sul volley femminile di Serie A1 con Firenze-San Giovanni in Marignano, occasione per seguire da vicino uno dei campionati più spettacolari d’Europa.

F1 e ATP Finals protagoniste su Sky Sport

Su Sky Sport 1 domenica a tutto motore: alle 12:15 la Moto2 – GP Portogallo, alle 14:00 la classe regina con la MotoGP – GP Portogallo, poi alle 18:00 il rombo della Formula 1 – GP San Paolo. In serata, alle 20:30, tennis d’élite con ATP Finals Torino 2025 tra Zverev e Shelton.

Alle 18:00 su Sky Sport F1 appuntamento centrale con la Formula 1 – GP San Paolo, tappa chiave per gli appassionati di automobilismo.

Motori no stop su Sky Sport MotoGP: alle 12:15 la Moto2 – GP Portogallo, alle 14:00 la MotoGP – GP Portogallo e alle 15:30 la scattante Moto3 – GP Portogallo, per una giornata completa dal circuito portoghese.

Il grande tennis su Sky Sport Tennis: alle 11:30 via al doppio alle Atp Finals 2025 con Granollers/Zeballos vs Krawietz/Puetz, alle 14:00 tocca ai singolaristi con il debutto di Carlos Alcaraz contro De Minaur. In serata, alle 18:00 ancora doppio con a Torino col il debutto del duo italiano BOLELLI/VAVASSORI contro Cash/Glasspool.

Calcio internazionale e italiano su Sky Sport Arena: alle 15:00 la Premier League – Brentford-Newcastle, alle 17:30 big match con Manchester City-Liverpool, mentre alle 20:30 spazio alla Serie C – Foggia-Benevento.

Giornata densa anche su Sky Sport Mix: alle 12:30 Serie C – Juventus Next Gen-Forlì, alle 14:30 Union Brescia-Alcione Milano, poi Bundesliga alle 17:30 con Stoccarda-Augsburg e chiusura alle 20:30 con Ternana-Vis Pesaro.

Su Sky Sport Calcio calcio a tutte le latitudini: alle 12:30 Serie C – Juventus Next Gen-Forlì, alle 15:00 dalla Premier Brentford-Newcastle, alle 18:00 la Serie A – Roma-Udinese e alle 20:45 Ligue 1 con Olympique Lione-PSG.

Su Sky Sport Max doppio appuntamento: alle 16:10 il Test Match di rugby Galles-Argentina, a seguire alle 19:30 la Bundesliga con Eintracht-Mainz.

Basket dal mattino a notte fonda su Sky Sport Basket: alle 00:00 la NBA con Memphis-Oklahoma City, alle 12:00 la Serie A – Trapani Shark-Vanoli Cremona, quindi alle 16:00 Brescia-Trieste.

Altre proposte: Serie A e grande volley su DAZN, Primavera su Sportitalia

Sulla piattaforma DAZN giornata ricchissima: alle 12:30 la Serie A – Atalanta-Sassuolo, poi alle 15:00 doppio appuntamento con Bologna-Napoli e Genoa-Fiorentina oltre alla Serie B – Cesena-Avellino; alle 17:15 ancora cadetteria con Pescara-Monza. Volley femminile protagonista con la Serie A1 – Conegliano-Vallefoglia alle 16:00, seguita alle 17:00 da Perugia-Novara e Cuneo-Milano. In prima e seconda serata, calcio di vertice con la Serie A – Roma-Udinese alle 18:00 e il posticipo Inter-Lazio alle 20:45.

Il vivaio si racconta su Sportitalia con due incroci di Primavera 1: alle 11:00 Atalanta-Napoli, alle 13:00 Roma-Inter, per osservare da vicino i talenti di domani.

Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Lo sport in TV oggi, sabato 25 ottobre: dove vedere GP Malesia (Motogp) e la Formula 1 dal Messico

Lo sport in TV oggi, sabato 25 ottobre: dove vedere GP Malesia (Motogp) e la Formula 1 dal Messico

Dallo Slalom Gigante femminile di Soelden alla MotoGP in Malesia, passando per il GP...
Lo sport in TV oggi, sabato 18 ottobre 2025: Roma-Inter è l'appuntamento da non perdere, ma occhio alla Formula 1

Lo sport in TV oggi, sabato 18 ottobre 2025: Roma-Inter è l'appuntamento da non perdere, ma occhio alla Formula 1

Dal GP degli Stati Uniti di Formula 1 e dal GP d’Australia di MotoGP a Roma-Inter e ...
Lo sport in TV oggi, domenica 26 ottobre 2025: dove vedere Perugia-Civitanova e il GP di Formula 1 in diretta tv

Lo sport in TV oggi, domenica 26 ottobre 2025: dove vedere Perugia-Civitanova e il GP di Formula 1 in diretta tv

Dalla Coppa del Mondo di sci da Soelden su Rai Sport ed Eurosport al GP del Messico ...
Lo sport in TV oggi, sabato 1 novembre 2025: dove vedere Tottenham-Chelsea e Liverpool-Aston Villa in diretta

Lo sport in TV oggi, sabato 1 novembre 2025: dove vedere Tottenham-Chelsea e Liverpool-Aston Villa in diretta

Dal big match di Serie A Cremonese-Juventus su Sky alle WTA Finals di Riyadh e alle ...
Lo sport in TV oggi, sabato 8 novembre 2025: scontro acceso con Parma-Milan e spazio alla Formula 1

Lo sport in TV oggi, sabato 8 novembre 2025: scontro acceso con Parma-Milan e spazio alla Formula 1

Scoprite i migliori eventi sportivi di questo sabato: dalla Serie A con Parma-Milan,...
Lo sport in TV oggi, venerdì 7 novembre 2025: è la sera di Barcellona-Real Madrid, dove vederla in TV

Lo sport in TV oggi, venerdì 7 novembre 2025: è la sera di Barcellona-Real Madrid, dove vederla in TV

I migliori eventi sportivi di venerdì 7 novembre 2025: semifinali WTA Finals (senza ...
Lo sport in TV oggi, domenica 19 ottobre 2025: dove vedere il Gp Stati Uniti in chiaro e gratis in Tv

Lo sport in TV oggi, domenica 19 ottobre 2025: dove vedere il Gp Stati Uniti in chiaro e gratis in Tv

Scoprite i migliori eventi sportivi di domenica 19 ottobre 2025: dal GP degli Stati ...
Qatar-Italia U17 e le WTA Finals Riyadh, dove vedere tutto lo sport in TV oggi, 3 novembre 2025

Qatar-Italia U17 e le WTA Finals Riyadh, dove vedere tutto lo sport in TV oggi, 3 novembre 2025

Dal tennis delle WTA Finals su Sky Sport Tennis al calcio con Lazio-Cagliari e il Mo...
Vacherot-Rinderknech, dove vedere la finale ATP 1000 Shanghai: lo sport in TV oggi (12 ottobre 2025)

Vacherot-Rinderknech, dove vedere la finale ATP 1000 Shanghai: lo sport in TV oggi (12 ottobre 2025)

Finali di tennis da Shanghai e Wuhan su Sky, Superbike da Estoril e grande ciclismo ...

Studio Legale Grolla

Prostituzione minorile

Come risponde il diritto penale

LEGGI

Personaggi

Alessia Orro

Alessia Orro
Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti
Matteo Berrettini

Matteo Berrettini
Venus Williams

Venus Williams

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963