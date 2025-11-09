Lo sport in TV oggi, domenica 9 novembre 2025: Alcaraz debutta alle ATP Finals (ma Sinner non c'è)
Dalla Formula 1 con il GP di San Paolo e il motomondiale dal Portogallo su Sky, al via delle ATP Finals su Rai 2 e Sky Sport Tennis, passando per Serie A e grande volley su DAZN
La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi, con motori, calcio, tennis, volley, basket e rugby a riempire l’intero palinsesto. Dalla Formula 1 con il GP San Paolo su Sky Sport F1, al via delle ATP Finals Torino 2025 su Rai 2 e Sky Sport Tennis, passando per la Serie A e il grande volley su DAZN, ce n’è davvero per tutti i gusti.
- Il grande tennis su Rai 2: via alla 1a giornata delle ATP Finals
- F1 e ATP Finals protagoniste su Sky Sport
- Altre proposte: Serie A e grande volley su DAZN, Primavera su Sportitalia
Il grande tennis su Rai 2: via alla 1a giornata delle ATP Finals
Alle 14:00 su Rai 2 si accendono i riflettori sulla ATP Finals Torino 2025 con la 1a giornata: la fase a gironi (Round Robin) inaugura la settimana del grande tennis indoor.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Alle 12:30 su Rai Sport spazio al basket con Pesaro-Scafati di Serie A2, una sfida che apre la domenica cestistica sulla rete sportiva della Rai.
Alle 18:00 su Rai Sport riflettori sul volley femminile di Serie A1 con Firenze-San Giovanni in Marignano, occasione per seguire da vicino uno dei campionati più spettacolari d’Europa.
F1 e ATP Finals protagoniste su Sky Sport
Su Sky Sport 1 domenica a tutto motore: alle 12:15 la Moto2 – GP Portogallo, alle 14:00 la classe regina con la MotoGP – GP Portogallo, poi alle 18:00 il rombo della Formula 1 – GP San Paolo. In serata, alle 20:30, tennis d’élite con ATP Finals Torino 2025 tra Zverev e Shelton.
Alle 18:00 su Sky Sport F1 appuntamento centrale con la Formula 1 – GP San Paolo, tappa chiave per gli appassionati di automobilismo.
Motori no stop su Sky Sport MotoGP: alle 12:15 la Moto2 – GP Portogallo, alle 14:00 la MotoGP – GP Portogallo e alle 15:30 la scattante Moto3 – GP Portogallo, per una giornata completa dal circuito portoghese.
Il grande tennis su Sky Sport Tennis: alle 11:30 via al doppio alle Atp Finals 2025 con Granollers/Zeballos vs Krawietz/Puetz, alle 14:00 tocca ai singolaristi con il debutto di Carlos Alcaraz contro De Minaur. In serata, alle 18:00 ancora doppio con a Torino col il debutto del duo italiano BOLELLI/VAVASSORI contro Cash/Glasspool.
Calcio internazionale e italiano su Sky Sport Arena: alle 15:00 la Premier League – Brentford-Newcastle, alle 17:30 big match con Manchester City-Liverpool, mentre alle 20:30 spazio alla Serie C – Foggia-Benevento.
Giornata densa anche su Sky Sport Mix: alle 12:30 Serie C – Juventus Next Gen-Forlì, alle 14:30 Union Brescia-Alcione Milano, poi Bundesliga alle 17:30 con Stoccarda-Augsburg e chiusura alle 20:30 con Ternana-Vis Pesaro.
Su Sky Sport Calcio calcio a tutte le latitudini: alle 12:30 Serie C – Juventus Next Gen-Forlì, alle 15:00 dalla Premier Brentford-Newcastle, alle 18:00 la Serie A – Roma-Udinese e alle 20:45 Ligue 1 con Olympique Lione-PSG.
Su Sky Sport Max doppio appuntamento: alle 16:10 il Test Match di rugby Galles-Argentina, a seguire alle 19:30 la Bundesliga con Eintracht-Mainz.
Basket dal mattino a notte fonda su Sky Sport Basket: alle 00:00 la NBA con Memphis-Oklahoma City, alle 12:00 la Serie A – Trapani Shark-Vanoli Cremona, quindi alle 16:00 Brescia-Trieste.
Altre proposte: Serie A e grande volley su DAZN, Primavera su Sportitalia
Sulla piattaforma DAZN giornata ricchissima: alle 12:30 la Serie A – Atalanta-Sassuolo, poi alle 15:00 doppio appuntamento con Bologna-Napoli e Genoa-Fiorentina oltre alla Serie B – Cesena-Avellino; alle 17:15 ancora cadetteria con Pescara-Monza. Volley femminile protagonista con la Serie A1 – Conegliano-Vallefoglia alle 16:00, seguita alle 17:00 da Perugia-Novara e Cuneo-Milano. In prima e seconda serata, calcio di vertice con la Serie A – Roma-Udinese alle 18:00 e il posticipo Inter-Lazio alle 20:45.
Il vivaio si racconta su Sportitalia con due incroci di Primavera 1: alle 11:00 Atalanta-Napoli, alle 13:00 Roma-Inter, per osservare da vicino i talenti di domani.
Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Lo sport in TV oggi, sabato 25 ottobre: dove vedere GP Malesia (Motogp) e la Formula 1 dal Messico
Dallo Slalom Gigante femminile di Soelden alla MotoGP in Malesia, passando per il GP...
Lo sport in TV oggi, sabato 18 ottobre 2025: Roma-Inter è l'appuntamento da non perdere, ma occhio alla Formula 1
Dal GP degli Stati Uniti di Formula 1 e dal GP d’Australia di MotoGP a Roma-Inter e ...
Lo sport in TV oggi, domenica 26 ottobre 2025: dove vedere Perugia-Civitanova e il GP di Formula 1 in diretta tv
Dalla Coppa del Mondo di sci da Soelden su Rai Sport ed Eurosport al GP del Messico ...
Lo sport in TV oggi, sabato 1 novembre 2025: dove vedere Tottenham-Chelsea e Liverpool-Aston Villa in diretta
Dal big match di Serie A Cremonese-Juventus su Sky alle WTA Finals di Riyadh e alle ...
Lo sport in TV oggi, sabato 8 novembre 2025: scontro acceso con Parma-Milan e spazio alla Formula 1
Scoprite i migliori eventi sportivi di questo sabato: dalla Serie A con Parma-Milan,...
Lo sport in TV oggi, venerdì 7 novembre 2025: è la sera di Barcellona-Real Madrid, dove vederla in TV
I migliori eventi sportivi di venerdì 7 novembre 2025: semifinali WTA Finals (senza ...
Lo sport in TV oggi, domenica 19 ottobre 2025: dove vedere il Gp Stati Uniti in chiaro e gratis in Tv
Scoprite i migliori eventi sportivi di domenica 19 ottobre 2025: dal GP degli Stati ...
Qatar-Italia U17 e le WTA Finals Riyadh, dove vedere tutto lo sport in TV oggi, 3 novembre 2025
Dal tennis delle WTA Finals su Sky Sport Tennis al calcio con Lazio-Cagliari e il Mo...