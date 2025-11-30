Trova nel Magazine
Lo sport in TV oggi, domenica 30 novembre 2025: dove vedere Lituania-Italia e il GP Qatar

Più di trenta appuntamenti per tutti i gusti: Serie A su Dazn con Roma-Napoli, GP Qatar di Formula 1 su Sky e slalom femminile di Coppa del Mondo su Eurosport e Rai Sport

Lo sport in TV oggi, domenica 30 novembre 2025: dove vedere Lituania-Italia e il GP Qatar

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi. Domenica 30 novembre 2025 propone più di trenta appuntamenti tra calcio, motori, sci e volley: dalla Serie A con Roma-Napoli su Dazn, al GP Qatar di Formula 1 su Sky, fino allo slalom femminile di Coppa del Mondo su Eurosport e Rai Sport.

Il grande sport sulla Rai: Coppa del Mondo di sci e Serie A1 femminile

Alle 10:30 su Rai Sport spazio alla Cantù-Porto Torres di basket in carrozzina, valido per la Supercoppa Italiana: una sfida che assegna un trofeo prestigioso e apre una giornata ricchissima di appuntamenti sulla rete.

Alle 15:30 su Rai Sport riflettori sul volley femminile di Serie A1 con Monviso-Vallefoglia: una gara di alto livello che mette di fronte due realtà ambiziose del massimo campionato.

Alle 18:00 su Rai Sport parte lo sci alpino di Coppa del Mondo con Copper Mountain. Slalom F (1a manche), una prima discesa decisiva per costruire la classifica di giornata nello slalom femminile.

Alle 21:00 su Rai Sport si chiude la serata con Copper Mountain. Slalom F (2a manche): la seconda manche dello slalom femminile che assegna il successo nella tappa di Coppa del Mondo.

Grande sport su Sky: GP Qatar e un ricco menù di calcio

Su Sky Sport 1 il pomeriggio si apre alle 13:00 con la Premier League Crystal Palace-Manchester United, prosegue alle 17:00 con l’appuntamento clou dei motori, il GP Qatar di Formula 1, e si chiude alle 20:30 con la Serie C Potenza-Casarano per una serata a tinte italiane.

Su Sky Sport F1 l’attenzione è tutta sui motori: alle 17:00 va in scena il GP Qatar, tappa fondamentale del calendario di Formula 1, imperdibile per gli appassionati.

Su Sky Sport Calcio il viaggio tra i campionati europei e italiani parte alle 12:30 con la Serie C Juventus Next Gen-Perugia, entra nel vivo alle 15:05 con la Premier League West Ham-Liverpool, propone alle 18:00 il big match di Serie A Atalanta-Fiorentina e si conclude alle 20:45 con la Ligue 1 Lione-Nantes.

Su Sky Sport Mix spazio al calcio tedesco per tutta la giornata: si parte alle 13:30 con la Bundesliga 2 Elversberg-Darmstadt, poi alle 17:30 la Bundesliga propone Eintracht Francoforte-VfL Wolfsburg e alle 19:30 Friburgo-Mainz per chiudere il trittico.

Su Sky Sport Arena la domenica è trasversale: alle 12:30 la Serie C offre Rimini-Torres, alle 14:30 tocca a Atalanta U23-Siracusa, poi alle 17:30 riflettori sulla Premier League con Chelsea-Arsenal e alle 21:05 cambio ovali con il Top 14 di rugby, Pau-La Rochelle.

Su Sky Sport Basket alle 17:30 appuntamento con le Qualificazioni Mondiali di basket: Lituania-Italia, un test di livello internazionale per gli Azzurri.

Altre proposte: Serie A e grande volley su Dazn, slalom a Copper Mountain su Eurosport

Su Dazn giornata intensissima di calcio e pallavolo: si parte alle 12:30 con la Serie A Lecce-Torino, si prosegue alle 15:00 con Pisa-Inter, alle 18:00 c’è Atalanta-Fiorentina e in prima serata alle 20:45 il big match Roma-Napoli. In Serie B spazio alle 15:00 a Juve Stabia-Monza e alle 17:15 a Spezia-Sampdoria. Nel volley, doppio appuntamento meneghino: alle 17:00 Milano-Busto Arsizio di Serie A1 femminile e alle 18:00 Milano-Trento di SuperLega maschile.

Su Eurosport riflettori sullo sci alpino dalla Coppa del Mondo: alle 18:00 la prima discesa con Copper Mountain. Slalom F (1a manche) e alle 21:00 la decisiva Copper Mountain. Slalom F (2a manche).

Su Sportitalia la vetrina è per il campionato Primavera 1: alle 11:00 va in scena Cagliari-Juventus, mentre alle 13:00 è tempo di derby con Inter-Milan, due sfide che mettono in mostra i migliori talenti Under 19.

Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

