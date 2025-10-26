Lo sport in TV oggi, domenica 26 ottobre 2025: dove vedere Perugia-Civitanova e il GP di Formula 1 in diretta tv Dalla Coppa del Mondo di sci da Soelden su Rai Sport ed Eurosport al GP del Messico di Formula 1 su Sky, passando per Real Madrid-Barcellona su Italia 1 e la Serie A su Dazn

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi. Tra i tanti appuntamenti spiccano la Coppa del Mondo di sci alpino da Soelden, il GP Messico di Formula 1 e il calcio con sfide di Serie A e LaLiga, senza dimenticare volley e basket.

Il grande volley sulla Rai: Perugia-Civitanova accende la SuperLega

Alle 21:30 su Rai Sport spazio al grande volley con Perugia-Civitanova di SuperLega: una classica del campionato che chiude una domenica ricca di pallavolo.

Alle 15:00 su Rai Sport riflettori anche sulla Serie A1 femminile con San Giovanni-Scandicci, sfida che mette di fronte due realtà molto seguite del movimento italiano.

Alle 10:00 su Rai Sport parte la Coppa del Mondo di sci alpino da Soelden con Soelden. Slalom Gigante M (1a manche), un classico d’apertura della stagione.

Alle 13:00 su Rai Sport si prosegue sulla stessa pista con Soelden. Slalom Gigante M (2a manche), decisiva per assegnare la gara.

La domenica si apre con la corsa su strada: alle 09:35 su Rai Sport prende il via la Venicemarathon, con copertura che prosegue alle 11:10 per seguire le fasi clou dell’evento.

Mediaset punta sul calcio internazionale: Real Madrid-Barcellona illumina il pomeriggio

Su Italia 1 alle 16:00 va in scena Real Madrid-Barcellona, la grande sfida di LaLiga che catalizza l’attenzione del pubblico con due squadre dal talento stellare.

Grande sport su Sky: GP Messico e finali di tennis nel giorno clou

Su Sky Sport F1 l’appuntamento con i motori è alle 21:00 con il GP Messico, tappa fondamentale del mondiale di automobilismo in notturna italiana.

Su Sky Sport MotoGP protagoniste le due ruote da Sepang: alle 06:15 la Moto2 – GP Malesia, poi alle 08:00 la classe regina con la MotoGP – GP Malesia.

Programmazione densa su Sky Sport 1: alle 06:15 la Moto2 – GP Malesia e alle 08:00 la MotoGP – GP Malesia, quindi alle 14:00 la ATP 500 Vienna – Finale. Nel pomeriggio alle 16:00 spazio al basket con Olimpia Milano-Reyer Venezia, alle 18:00 il calcio di Serie A con Fiorentina-Bologna e, in serata, alle 21:00 ancora motori con il GP Messico, prima di chiudere alle 23:00 con l’NBA e Cleveland-Milwaukee.

Su Sky Sport Tennis domenica da non perdere con tre atti conclusivi: alle 09:00 la WTA 250 Guangzhou – Finale, alle 14:00 la ATP 500 Vienna – Finale e alle 16:00 la ATP 500 Basilea – Finale.

Su Sky Sport Arena pomeriggio multisport: alle 15:30 ancora tennis con la ATP 500 Basilea – Finale, poi alle 17:30 il calcio di Serie C con Pianese-Ravenna e alle 20:45 la Ligue 1 con Olympique Lione-RC Strasburgo Alsazia.

Sky Sport Basket propone alle 16:00 la Serie A con Olimpia Milano-Reyer Venezia, evento clou del campionato italiano, e in seconda serata alle 23:00 l’NBA con Cleveland-Milwaukee.

Su Sky Sport Calcio giornata completa: alle 12:30 la Serie C con Trapani-Audace Cerignola, alle 15:00 la Premier League con Aston Villa-Manchester City, alle 18:00 la Serie A con Fiorentina-Bologna e alle 20:45 la Ligue 1 con Lione-Strasburgo.

Sky Sport Max apre prestissimo alle 04:00 con ATP & WTA, prosegue alle 15:00 con Arsenal-Crystal Palace e alle 17:30 con Everton-Tottenham dalla Premier League, quindi alle 21:05 il rugby del Top 14 con Tolosa-Tolone.

Infine, su Sky Sport Mix spazio alla Bundesliga: alle 15:30 Bayer Leverkusen-Friburgo e alle 17:30 Stoccarda-Mainz.

Altre proposte: Serie A su Dazn e Coppa del Mondo di sci su Eurosport

Su Dazn domenica a tutto calcio: in Serie A alle 12:30 Torino-Genoa, alle 15:00 doppio appuntamento con Verona-Cagliari e Sassuolo-Roma, alle 18:00 Fiorentina-Bologna e chiusura alle 20:45 con Lazio-Juventus. In Serie B alle 15:00 Padova-Juve Stabia e alle 17:15 Bari-Mantova. C’è anche la SuperLega di volley con Trento-Padova alle 16:00 e Modena-Monza alle 19:00.

Su Eurosport appuntamento con la Coppa del Mondo di sci alpino da Soelden: alle 10:00 Soelden. Slalom Gigante M (1a manche) e alle 13:00 Soelden. Slalom Gigante M (2a manche).

Su Sportitalia spazio al campionato Primavera 1: alle 11:00 Juventus-Lazio e alle 13:00 Fiorentina-Atalanta, vetrina per i migliori giovani del nostro calcio.

Su Cielo alle 16:00 basket di Serie A con Olimpia Milano-Reyer Venezia, classico incrocio del massimo campionato italiano.

