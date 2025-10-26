Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Lo sport in TV oggi, domenica 26 ottobre 2025: dove vedere Perugia-Civitanova e il GP di Formula 1 in diretta tv

Dalla Coppa del Mondo di sci da Soelden su Rai Sport ed Eurosport al GP del Messico di Formula 1 su Sky, passando per Real Madrid-Barcellona su Italia 1 e la Serie A su Dazn

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Lo sport in TV oggi, domenica 26 ottobre 2025: dove vedere Perugia-Civitanova e il GP di Formula 1 in diretta tv

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi. Tra i tanti appuntamenti spiccano la Coppa del Mondo di sci alpino da Soelden, il GP Messico di Formula 1 e il calcio con sfide di Serie A e LaLiga, senza dimenticare volley e basket.

Il grande volley sulla Rai: Perugia-Civitanova accende la SuperLega

Alle 21:30 su Rai Sport spazio al grande volley con Perugia-Civitanova di SuperLega: una classica del campionato che chiude una domenica ricca di pallavolo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Alle 15:00 su Rai Sport riflettori anche sulla Serie A1 femminile con San Giovanni-Scandicci, sfida che mette di fronte due realtà molto seguite del movimento italiano.

Alle 10:00 su Rai Sport parte la Coppa del Mondo di sci alpino da Soelden con Soelden. Slalom Gigante M (1a manche), un classico d’apertura della stagione.

Alle 13:00 su Rai Sport si prosegue sulla stessa pista con Soelden. Slalom Gigante M (2a manche), decisiva per assegnare la gara.

La domenica si apre con la corsa su strada: alle 09:35 su Rai Sport prende il via la Venicemarathon, con copertura che prosegue alle 11:10 per seguire le fasi clou dell’evento.

Mediaset punta sul calcio internazionale: Real Madrid-Barcellona illumina il pomeriggio

Su Italia 1 alle 16:00 va in scena Real Madrid-Barcellona, la grande sfida di LaLiga che catalizza l’attenzione del pubblico con due squadre dal talento stellare.

Grande sport su Sky: GP Messico e finali di tennis nel giorno clou

Su Sky Sport F1 l’appuntamento con i motori è alle 21:00 con il GP Messico, tappa fondamentale del mondiale di automobilismo in notturna italiana.

Su Sky Sport MotoGP protagoniste le due ruote da Sepang: alle 06:15 la Moto2 – GP Malesia, poi alle 08:00 la classe regina con la MotoGP – GP Malesia.

Programmazione densa su Sky Sport 1: alle 06:15 la Moto2 – GP Malesia e alle 08:00 la MotoGP – GP Malesia, quindi alle 14:00 la ATP 500 Vienna – Finale. Nel pomeriggio alle 16:00 spazio al basket con Olimpia Milano-Reyer Venezia, alle 18:00 il calcio di Serie A con Fiorentina-Bologna e, in serata, alle 21:00 ancora motori con il GP Messico, prima di chiudere alle 23:00 con l’NBA e Cleveland-Milwaukee.

Su Sky Sport Tennis domenica da non perdere con tre atti conclusivi: alle 09:00 la WTA 250 Guangzhou – Finale, alle 14:00 la ATP 500 Vienna – Finale e alle 16:00 la ATP 500 Basilea – Finale.

Su Sky Sport Arena pomeriggio multisport: alle 15:30 ancora tennis con la ATP 500 Basilea – Finale, poi alle 17:30 il calcio di Serie C con Pianese-Ravenna e alle 20:45 la Ligue 1 con Olympique Lione-RC Strasburgo Alsazia.

Sky Sport Basket propone alle 16:00 la Serie A con Olimpia Milano-Reyer Venezia, evento clou del campionato italiano, e in seconda serata alle 23:00 l’NBA con Cleveland-Milwaukee.

Su Sky Sport Calcio giornata completa: alle 12:30 la Serie C con Trapani-Audace Cerignola, alle 15:00 la Premier League con Aston Villa-Manchester City, alle 18:00 la Serie A con Fiorentina-Bologna e alle 20:45 la Ligue 1 con Lione-Strasburgo.

Sky Sport Max apre prestissimo alle 04:00 con ATP & WTA, prosegue alle 15:00 con Arsenal-Crystal Palace e alle 17:30 con Everton-Tottenham dalla Premier League, quindi alle 21:05 il rugby del Top 14 con Tolosa-Tolone.

Infine, su Sky Sport Mix spazio alla Bundesliga: alle 15:30 Bayer Leverkusen-Friburgo e alle 17:30 Stoccarda-Mainz.

Altre proposte: Serie A su Dazn e Coppa del Mondo di sci su Eurosport

Su Dazn domenica a tutto calcio: in Serie A alle 12:30 Torino-Genoa, alle 15:00 doppio appuntamento con Verona-Cagliari e Sassuolo-Roma, alle 18:00 Fiorentina-Bologna e chiusura alle 20:45 con Lazio-Juventus. In Serie B alle 15:00 Padova-Juve Stabia e alle 17:15 Bari-Mantova. C’è anche la SuperLega di volley con Trento-Padova alle 16:00 e Modena-Monza alle 19:00.

Su Eurosport appuntamento con la Coppa del Mondo di sci alpino da Soelden: alle 10:00 Soelden. Slalom Gigante M (1a manche) e alle 13:00 Soelden. Slalom Gigante M (2a manche).

Su Sportitalia spazio al campionato Primavera 1: alle 11:00 Juventus-Lazio e alle 13:00 Fiorentina-Atalanta, vetrina per i migliori giovani del nostro calcio.

Su Cielo alle 16:00 basket di Serie A con Olimpia Milano-Reyer Venezia, classico incrocio del massimo campionato italiano.

Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Lo sport in TV oggi, sabato 25 ottobre: dove vedere GP Malesia (Motogp) e la Formula 1 dal Messico

Lo sport in TV oggi, sabato 25 ottobre: dove vedere GP Malesia (Motogp) e la Formula 1 dal Messico

Dallo Slalom Gigante femminile di Soelden alla MotoGP in Malesia, passando per il GP...
Lo sport in TV oggi, sabato 18 ottobre 2025: Roma-Inter è l'appuntamento da non perdere, ma occhio alla Formula 1

Lo sport in TV oggi, sabato 18 ottobre 2025: Roma-Inter è l'appuntamento da non perdere, ma occhio alla Formula 1

Dal GP degli Stati Uniti di Formula 1 e dal GP d’Australia di MotoGP a Roma-Inter e ...
Lo sport in TV oggi, mercoledì 15 ottobre 2025: la Virtus in Eurolega, grande volley e ciclismo

Lo sport in TV oggi, mercoledì 15 ottobre 2025: la Virtus in Eurolega, grande volley e ciclismo

Eurolega con Virtus Bologna-Monaco su Sky Sport 1, Eurocup con Reyer Venezia su Sky ...
Lo sport in TV oggi, domenica 19 ottobre 2025: dove vedere il Gp Stati Uniti in chiaro e gratis in Tv

Lo sport in TV oggi, domenica 19 ottobre 2025: dove vedere il Gp Stati Uniti in chiaro e gratis in Tv

Scoprite i migliori eventi sportivi di domenica 19 ottobre 2025: dal GP degli Stati ...
Lo sport in TV oggi, venerdì 17 ottobre 2025: parte il weekend del GP di F1 degli Stati Uniti

Lo sport in TV oggi, venerdì 17 ottobre 2025: parte il weekend del GP di F1 degli Stati Uniti

I migliori eventi sportivi in onda oggi, venerdì 17 ottobre 2025: la Formula 1 in Te...
Lo sport in TV oggi, mercoledì 22 ottobre 2025: Sinner gioca a Vienna e dove vedere il derby del basket USA

Lo sport in TV oggi, mercoledì 22 ottobre 2025: Sinner gioca a Vienna e dove vedere il derby del basket USA

Gli appuntamenti sportivi di oggi, 22 ottobre 2025: tanta Champions ma anche pallaca...
Vacherot-Rinderknech, dove vedere la finale ATP 1000 Shanghai: lo sport in TV oggi (12 ottobre 2025)

Vacherot-Rinderknech, dove vedere la finale ATP 1000 Shanghai: lo sport in TV oggi (12 ottobre 2025)

Finali di tennis da Shanghai e Wuhan su Sky, Superbike da Estoril e grande ciclismo ...
Lo sport in TV oggi, lunedì 6 ottobre 2025: Bologna-Napoli chiude la giornata di A, grande volley al femminile

Lo sport in TV oggi, lunedì 6 ottobre 2025: Bologna-Napoli chiude la giornata di A, grande volley al femminile

I migliori eventi sportivi di lunedì 6 ottobre 2025: la Serie A di basket, la pallav...
Sport oggi in Tv 11 ottobre

Lo sport in TV oggi, sabato 11 ottobre: Djokovic domina le semifinali ATP a Shanghai e Norvegia-Israele in diretta

I migliori eventi sportivi di sabato 11 ottobre: dalle Qualificazioni Mondiali con E...

ENEL

Obiettivo elettrificazione

Impegno e tecnologia per un futuro sostenibile

LEGGI

Personaggi

Venus Williams

Venus Williams
Alvise Rigo

Alvise Rigo
Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti
L'attore Pierpaolo Spollon

Pierpaolo Spollon

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963