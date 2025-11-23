Lo sport in TV oggi, domenica 23 novembre 2025: Italia-Spagna per la storia, dove vederla in TV Dalla finale di Coppa Davis Italia-Spagna su Rai 1 al derby Inter-Milan su Dazn, passando per Arsenal-Tottenham su Sky Sport 1: una domenica ricchissima per tutti i gusti

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Dalla finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna su Rai 1 al derby Inter-Milan su Dazn, passando per il big match di Premier League Arsenal-Tottenham su Sky Sport 1, c’è davvero qualcosa per tutti.

Finale di Coppa Davis su Rai: Italia-Spagna accende il pomeriggio

Alle 10:00 su Rai Sport spazio al calcio a 5 femminile con Italia-Panama, appuntamento della Coppa del Mondo Filippine 2025: ideale per iniziare presto una domenica tutta da seguire.

Alle 10:30 su Rai 2 riflettori sullo sci alpino con Gurgl. Slalom F (1a manche), prima prova che apre la doppia sfida di giornata tra i rapid gates del circuito di Coppa del Mondo.

Alle 13:30 su Rai Sport arriva Gurgl. Slalom F (2a manche), il segmento decisivo che chiude la gara e consegna i verdetti del primo slalom femminile di giornata.

Alle 15:00 su Rai 1 appuntamento imperdibile con il tennis: Italia-Spagna, atto conclusivo della Coppa Davis 2025 – Finale. Una sfida che vale il titolo e che catalizza l’attenzione degli appassionati.

Alle 15:30 su Rai Sport spazio al calcio femminile con Milan-Sassuolo, gara di Serie A che arricchisce un pomeriggio già densissimo di emozioni.

Alle 18:00 su Rai Sport grande volley maschile con Trento-Perugia, sfida di SuperLega dal sapore d’alta classifica che promette ritmo e potenza a rete.

Grande sport su Sky: Arsenal-Tottenham e la finale di Bergamo

Su Sky Sport 1 domenica completa: alle 12:30 Trento-Inter U23 per la Serie C, alle 15:00 Premier League con Leeds-Aston Villa e alle 17:30 il derby del Nord di Londra Arsenal-Tottenham, uno dei classici più attesi del calcio inglese.

Sky Sport Calcio alterna calcio italiano e internazionale: alle 12:30 Cavese-Atalanta U23 e alle 14:30 Union Brescia-L.R. Vicenza per la Serie C, poi alle 18:00 la Serie A con Lazio-Lecce e in serata, alle 20:45, la Ligue 1 con Lille-Paris Fc.

Sulla vetrina Sky Sport Mix spazio alla Bundesliga: alle 15:30 Lipsia-Werder e alle 17:30 St. Pauli-Union, due appuntamenti per chi ama l’intensità del calcio tedesco.

Sky Sport Max mette in campo il grande rugby dell’Autumn Nations Series: alle 14:40 Scozia-Tonga e alle 17:10 Inghilterra-Argentina, prima di chiudere alle 20:30 con la Serie C e Sambenedettese-Pineto.

Programmazione ricca anche su Sky Sport Arena: alle 14:30 Ascoli-Arezzo e alle 17:30 Salernitana-Potenza per la Serie C, quindi alle 21:05 il rugby francese Top 14 con Stade Francais-Tolone.

Il tennis è protagonista su Sky Sport Tennis alle 16:00 con ATP Bergamo Challenger – Finale, ultimo atto del torneo lombardo che assegna il titolo.

Per il basket, alle 16:00 su Sky Sport Basket scende in campo la Serie A con Trieste-Olimpia Milano, sfida dal grande fascino del nostro campionato.

Altre proposte: derby di Milano su Dazn e slalom di Coppa del Mondo su Eurosport

Giornata da non perdere su Dazn. La Serie A offre un menù completo: alle 12:30 Verona-Parma, alle 15:00 Cremonese-Roma, alle 18:00 Lazio-Lecce e alle 20:45 il grande derby Inter-Milan. In Serie B, appuntamenti alle 15:00 con Mantova-Spezia e Modena-Sudtirol, poi alle 17:15 Monza-Cesena. Ricchissimo anche il volley: nella Serie A1 femminile alle 16:00 San Giovanni-Milano e alle 17:00 Bergamo-Cuneo; in SuperLega maschile alle 16:00 Cuneo-Modena e alle 19:00 Grottazzolina-Piacenza.

Lo sci alpino è live anche su Eurosport: alle 10:30 Gurgl. Slalom F (1a manche) e alle 13:30 Gurgl. Slalom F (2a manche), per seguire integralmente la prova tra i paletti stretti.

Calcio internazionale e giovanile su Sportitalia: si parte a mezzanotte con Boca Juniors-Talleres dalla Liga Profesional, poi Primavera 1 con Inter-Torino alle 11:00 e Genoa-Sassuolo alle 13:00.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

