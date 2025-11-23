Lo sport in TV oggi, domenica 23 novembre 2025: Italia-Spagna per la storia, dove vederla in TV
Dalla finale di Coppa Davis Italia-Spagna su Rai 1 al derby Inter-Milan su Dazn, passando per Arsenal-Tottenham su Sky Sport 1: una domenica ricchissima per tutti i gusti
La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Dalla finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna su Rai 1 al derby Inter-Milan su Dazn, passando per il big match di Premier League Arsenal-Tottenham su Sky Sport 1, c’è davvero qualcosa per tutti.
- Finale di Coppa Davis su Rai: Italia-Spagna accende il pomeriggio
- Grande sport su Sky: Arsenal-Tottenham e la finale di Bergamo
- Altre proposte: derby di Milano su Dazn e slalom di Coppa del Mondo su Eurosport
Finale di Coppa Davis su Rai: Italia-Spagna accende il pomeriggio
Alle 10:00 su Rai Sport spazio al calcio a 5 femminile con Italia-Panama, appuntamento della Coppa del Mondo Filippine 2025: ideale per iniziare presto una domenica tutta da seguire.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Alle 10:30 su Rai 2 riflettori sullo sci alpino con Gurgl. Slalom F (1a manche), prima prova che apre la doppia sfida di giornata tra i rapid gates del circuito di Coppa del Mondo.
Alle 13:30 su Rai Sport arriva Gurgl. Slalom F (2a manche), il segmento decisivo che chiude la gara e consegna i verdetti del primo slalom femminile di giornata.
Alle 15:00 su Rai 1 appuntamento imperdibile con il tennis: Italia-Spagna, atto conclusivo della Coppa Davis 2025 – Finale. Una sfida che vale il titolo e che catalizza l’attenzione degli appassionati.
Alle 15:30 su Rai Sport spazio al calcio femminile con Milan-Sassuolo, gara di Serie A che arricchisce un pomeriggio già densissimo di emozioni.
Alle 18:00 su Rai Sport grande volley maschile con Trento-Perugia, sfida di SuperLega dal sapore d’alta classifica che promette ritmo e potenza a rete.
Grande sport su Sky: Arsenal-Tottenham e la finale di Bergamo
Su Sky Sport 1 domenica completa: alle 12:30 Trento-Inter U23 per la Serie C, alle 15:00 Premier League con Leeds-Aston Villa e alle 17:30 il derby del Nord di Londra Arsenal-Tottenham, uno dei classici più attesi del calcio inglese.
Sky Sport Calcio alterna calcio italiano e internazionale: alle 12:30 Cavese-Atalanta U23 e alle 14:30 Union Brescia-L.R. Vicenza per la Serie C, poi alle 18:00 la Serie A con Lazio-Lecce e in serata, alle 20:45, la Ligue 1 con Lille-Paris Fc.
Sulla vetrina Sky Sport Mix spazio alla Bundesliga: alle 15:30 Lipsia-Werder e alle 17:30 St. Pauli-Union, due appuntamenti per chi ama l’intensità del calcio tedesco.
Sky Sport Max mette in campo il grande rugby dell’Autumn Nations Series: alle 14:40 Scozia-Tonga e alle 17:10 Inghilterra-Argentina, prima di chiudere alle 20:30 con la Serie C e Sambenedettese-Pineto.
Programmazione ricca anche su Sky Sport Arena: alle 14:30 Ascoli-Arezzo e alle 17:30 Salernitana-Potenza per la Serie C, quindi alle 21:05 il rugby francese Top 14 con Stade Francais-Tolone.
Il tennis è protagonista su Sky Sport Tennis alle 16:00 con ATP Bergamo Challenger – Finale, ultimo atto del torneo lombardo che assegna il titolo.
Per il basket, alle 16:00 su Sky Sport Basket scende in campo la Serie A con Trieste-Olimpia Milano, sfida dal grande fascino del nostro campionato.
Altre proposte: derby di Milano su Dazn e slalom di Coppa del Mondo su Eurosport
Giornata da non perdere su Dazn. La Serie A offre un menù completo: alle 12:30 Verona-Parma, alle 15:00 Cremonese-Roma, alle 18:00 Lazio-Lecce e alle 20:45 il grande derby Inter-Milan. In Serie B, appuntamenti alle 15:00 con Mantova-Spezia e Modena-Sudtirol, poi alle 17:15 Monza-Cesena. Ricchissimo anche il volley: nella Serie A1 femminile alle 16:00 San Giovanni-Milano e alle 17:00 Bergamo-Cuneo; in SuperLega maschile alle 16:00 Cuneo-Modena e alle 19:00 Grottazzolina-Piacenza.
Lo sci alpino è live anche su Eurosport: alle 10:30 Gurgl. Slalom F (1a manche) e alle 13:30 Gurgl. Slalom F (2a manche), per seguire integralmente la prova tra i paletti stretti.
Calcio internazionale e giovanile su Sportitalia: si parte a mezzanotte con Boca Juniors-Talleres dalla Liga Profesional, poi Primavera 1 con Inter-Torino alle 11:00 e Genoa-Sassuolo alle 13:00.
Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Lo sport in TV oggi, sabato 22 novembre: dalla Formula 1 a Las Vegas, alla Premier League con Newcastle-Manchester City
Dal GP di Las Vegas alla Premier League con tante partite, passando per lo slalom di...
Lo sport in TV oggi, domenica 16 novembre 2025: dove vedere Olimpia Milano-Trapani in diretta
Dalla finale delle ATP Finals e il GP di Valencia alla sfida Italia-Norvegia: volley...
Lo sport in TV oggi, sabato 25 ottobre: dove vedere GP Malesia (Motogp) e la Formula 1 dal Messico
Dallo Slalom Gigante femminile di Soelden alla MotoGP in Malesia, passando per il GP...
Lo sport in TV oggi, domenica 26 ottobre 2025: dove vedere Perugia-Civitanova e il GP di Formula 1 in diretta tv
Dalla Coppa del Mondo di sci da Soelden su Rai Sport ed Eurosport al GP del Messico ...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 23 novembre: dove vedere Arsenal-Tottenham in diretta TV
Scoprite le migliori partite di domenica 23 novembre 2025: dal derby Inter-Milan su ...
Lo sport in TV oggi, sabato 15 novembre: Sinner infiamma le ATP Finals e la MotoGP chiude col circuito di Valencia
Dalle semifinali delle ATP Finals a Torino alla MotoGP di Valencia e al grande rugby...
Lo sport in TV oggi, lunedì 10 novembre 2025: ATP Finals, Sinner in diretta e in chiaro. Dove vederlo
Gli eventi sportivi in onda oggi, lunedì 10 novembre 2025: dallo sci alpino al grand...
Lo sport in TV oggi, sabato 1 novembre 2025: dove vedere Tottenham-Chelsea e Liverpool-Aston Villa in diretta
Dal big match di Serie A Cremonese-Juventus su Sky alle WTA Finals di Riyadh e alle ...