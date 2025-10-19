Lo sport in TV oggi, domenica 19 ottobre 2025: dove vedere il Gp Stati Uniti in chiaro e gratis in Tv
Scoprite i migliori eventi sportivi di domenica 19 ottobre 2025: dal GP degli Stati Uniti di Formula 1 alle finali ATP/WTA, con Lazio-Juventus in Serie A femminile su Rai Sport
Grande sport sulla Rai: Lazio-Juventus e Veneto Classic
Alle 01:00 su Rai Sport la notte si accende con i Mondiali U20 Cile 2025: Argentina-Marocco, un confronto del torneo giovanile che mette di fronte due scuole calcistiche prestigiose.
Alle 15:30 su Rai Sport spazio alla Lazio-Juventus di Serie A femminile: un classico dal grande fascino che promette intensità e qualità tecnica.
Alle 15:55 su Rai 2 riflettori sul ciclismo con la Veneto Classic, appuntamento per gli specialisti delle classiche autunnali.
Alle 18:00 su Rai Sport tocca al volley di Serie A1 con Cbf Balducci Hr Macerata-Bartoccini Mc Restauri Perugia, sfida che mette in campo ambizioni e talento.
Alle 20:45 su Rai Sport chiusura in rosa con il basket femminile: Campobasso-Derthona, un match che può pesare sugli equilibri di classifica.
Grande sport su Sky: GP Stati Uniti e finali ATP/WTA
Su Sky Sport 1 si parte alle 03:30 con il meglio di ATP & WTA, poi motori protagonisti con la Superbike: GP Spagna alle 11:00 e alle 14:00. Calcio d’oltremanica nel pomeriggio con Tottenham-Aston Villa alle 15:00 e Liverpool-Manchester United alle 17:30. In serata, appuntamento imperdibile con la Formula 1: GP Stati Uniti alle 21:00.
Su Sky Sport F1 l’appuntamento clou è la gara: GP Stati Uniti alle 21:00, per vivere ogni dettaglio del weekend a stelle e strisce.
Sky Sport Tennis propone una domenica da intenditori: si comincia alle 03:30 con ATP & WTA, poi le finali a raffica con WTA 500 Ningbo – Finale alle 11:00, ATP 250 Almaty – Finale alle 12:00, ATP 250 Stoccolma – Finale alle 15:00 e ATP 250 Bruxelles – Finale alle 16:30.
Sui canali motori, Sky Sport MotoGP rilancia la Superbike con il doppio appuntamento del GP Spagna alle 11:00 e alle 14:00.
Basket di Serie A alle 16:00 su Sky Sport Basket con Dolomiti Energia Trento-Bertram Derthona Tortona, sfida di alto livello nel massimo campionato.
Calcio italiano su Sky Sport Calcio: alle 12:30 Campobasso-Ternana per la Serie C, mentre alle 18:00 riflettori sulla Serie A con Atalanta-Lazio.
Palinsesto ricchissimo su Sky Sport Mix: alle 12:30 Casertana-Siracusa (Serie C), alle 15:00 ATP 250 Stoccolma – Finale, quindi alle 17:30 Bundesliga con St Pauli-Hoffenheim e in serata, alle 20:30, ancora Serie C con Team Altamura-AZ Picerno.
Su Sky Sport Max pomeriggio intenso: alle 14:30 Benevento-Potenza (Serie C), alle 18:00 la pallamano con le Qualificazioni Europei 2026 Italia-Svizzera, mentre alle 21:05 rugby di Francia con il Top 14 Tolone-Racing 92.
Calcio e tennis anche su Sky Sport Arena: alle 11:00 WTA 500 Ningbo – Finale, alle 15:30 Bundesliga con Friburgo-Eintracht F., poi Serie C con Pineto-Perugia alle 17:30 e Lecco-Union Brescia alle 20:30.
Altre proposte: ciclismo su Eurosport, grandi match su Dazn e Formula 1 su TV8
Sulla piattaforma Dazn giornata fittissima: alle 12:30 si parte con la Serie A Como-Juventus, mentre alle 15:00 doppio appuntamento con Cagliari-Bologna e Genoa-Parma; alle 18:00 in campo Atalanta-Lazio e alle 20:45 il posticipo Milan-Fiorentina. Spazio anche alla Serie B con Palermo-Modena alle 15:00, Empoli-Venezia alle 17:15 e Catanzaro-Padova alle 19:30. Nel pomeriggio, il volley di Serie A1 offre Bergamo-Novara alle 16:00 e Vallefoglia-San Giovanni alle 17:00.
Su Eurosport mattinata e pomeriggio a tutta endurance e classiche: alle 08:45 si corre la Maratona di Amsterdam, alle 13:35 il ciclismo prosegue con il Tour of Holland – 5a tappa e alle 16:00 ancora due ruote con la Veneto Classic.
Calcio giovanile su Sportitalia alle 11:00 con la Primavera 1: Atalanta-Milan, una vetrina per i talenti del futuro.
In chiusura, per chi preferisce il palcoscenico in chiaro, su TV8 spazio alla Formula 1 con il GP Stati Uniti alle 22:30.
Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
