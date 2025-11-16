Trova nel Magazine
Lo sport in TV oggi, domenica 16 novembre 2025: dove vedere Olimpia Milano-Trapani in diretta

Dalla finale delle ATP Finals e il GP di Valencia alla sfida Italia-Norvegia: volley su Dazn, Coppa del Mondo di sci su Eurosport e tanto calcio su Sky

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Lo sport in TV oggi, domenica 16 novembre 2025: dove vedere Olimpia Milano-Trapani in diretta

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi. Tra le proposte di punta spiccano la Finale delle ATP Finals, il GP Comunitat Valenciana di motociclismo e la sfida tra Italia e Norvegia nelle Qualificazioni Mondiali 2026.

Italia-Norvegia guida la serata Rai

Alle 20:45 su Rai 1 appuntamento con le Qualificazioni Mondiali 2026: in campo la Italia-Norvegia, sfida che accende la prima serata con la Nazionale protagonista.

La mattinata si apre alle 10 su Rai 2 con la Coppa del Mondo di sci alpino: a Levi spazio alla Levi. Slalom M (1a manche), per seguire l’avvio della gara tra i pali stretti.

Alle 13 su Rai Sport si decide tutto con la Levi. Slalom M (2a manche) dalla Coppa del Mondo, quando i migliori torneranno in pista per la discesa decisiva.

Nel pomeriggio, alle 15:30 su Rai Sport, spazio al calcio femminile con Roma-Lazio, una sfida cittadina che promette intensità e qualità in Serie A.

Alle 18 su Rai 2 tennis d’altissimo livello: in campo la Finale delle ATP Finals Torino 2025, ultimo atto del torneo che chiude la stagione indoor.

Finali ATP e GP di Valencia: grande domenica su Sky

Su Sky Sport 1 giornata ricchissima: alle 11 la GP Comunitat Valenciana di Moto3, alle 12:15 la GP Comunitat Valenciana di Moto2, alle 14 la classe regina con la GP Comunitat Valenciana di MotoGP; a seguire, alle 18, il tennis con la Singolo (Finale) delle ATP Finals Torino 2025.

Su Sky Sport MotoGP focus completo sul weekend di Valencia: alle 11 la GP Comunitat Valenciana di Moto3, alle 12:15 la GP Comunitat Valenciana di Moto2 e alle 14 la GP Comunitat Valenciana di MotoGP.

Su Sky Sport Tennis va in scena il gran finale delle ATP Finals Torino 2025: alle 15 il Doppio (Finale) e alle 18 il Singolo (Finale), per decretare i campioni dell’edizione 2025.

Calcio no stop su Sky Sport Calcio: alle 12:30 Benevento-Monopoli dalla Serie C; alle 15 Portogallo-Armenia per le Qualificazioni Mondiali 2026; alle 18 Diretta Gol per non perdere nulla del pomeriggio internazionale; alle 20:45 Israele-Moldavia per chiudere la giornata.

Su Sky Sport Max spazio a calcio e rugby: si parte alle 12:30 con Ospitaletto F.-Union Brescia (Serie C), quindi alle 14:30 Team Altamura-Salernitana; alle 16:10 riflettori sul rugby con Scozia-Argentina (Autumn Nations Series), e alle 17:30 ancora Serie C con L.R. Vicenza-Renate.

Programmazione intensa anche su Sky Sport Arena: alle 12:30 Ospitaletto-Union Brescia dalla Serie C, alle 14:30 Team Altamura-Salernitana, alle 17:30 L.R. Vicenza-Renate; in serata, alle 20:45, il futsal di Serie A con CSME Treviso-Sandro Abate.

Il basket italiano protagonista su Sky Sport Basket: alle 18 in campo Olimpia Milano-Trapani Shark per il campionato di Serie A.

Rugby internazionale anche su Sky Sport Mix: all’alba, alle 04:00, si gioca Inghilterra-Sudafrica, una sfida di grande fascino dell’Autumn Nations Series.

Altre proposte: Coppa del Mondo di sci su Eurosport e grande volley su Dazn

Sulla neve di Levi, Eurosport segue la Coppa del Mondo di sci alpino: alle 10 la Levi. Slalom M (1a manche) e alle 13 la Levi. Slalom M (2a manche), per una domenica tutta dedicata allo slalom speciale.

Su Dazn è protagonista la pallavolo: nella Serie A1 femminile, alle 16 Conegliano-Scandicci e alle 17 Pinerolo-Bergamo; nella SuperLega maschile, alle 16 Perugia-Verona, alle 18 Piacenza-Civitanova e alle 19 Cisterna-Modena, con una sequenza imperdibile di grandi sfide.

Calcio sudamericano su Sportitalia: si parte alle 00:15 con Boca Juniors-Tigre e si prosegue alle 21 con Velez Sarsfield-River Plate dalla Liga Profesional argentina.

Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

