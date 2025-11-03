Qatar-Italia U17 e le WTA Finals Riyadh, dove vedere tutto lo sport in TV oggi, 3 novembre 2025 Dal tennis delle WTA Finals su Sky Sport Tennis al calcio con Lazio-Cagliari e il Mondiale U17 su Rai Sport

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Tra le proposte da non perdere spiccano il grande tennis delle WTA Finals Riyadh 2025, il calcio con Lazio-Cagliari in Serie A e l’impegno dell’Italia U17 al Mondiale su Rai Sport. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi.

Qatar-Italia U17 e Serie C: la serata di Rai Sport

Alle 16:35 su Rai Sport va in scena la Qatar-Italia, sfida della Coppa del Mondo U17 Qatar 2025, un’occasione per seguire da vicino i talenti azzurri in una rassegna che mette in mostra i protagonisti di domani. In serata, alle 20:30, sempre su Rai Sport, spazio alla Vis Pesaro-Juventus Next Gen di Serie C, appuntamento che permette di valutare da vicino la crescita della formazione bianconera contro una piazza storica del calcio italiano.

Grande tennis e calcio su Sky: WTA Finals e Serie A protagoniste

Su Sky Sport Tennis la giornata si apre alle 11:00 con la WTA Finals Riyadh 2025 – Round Robin Match 1 Doppio, prosegue alle 13:30 con il Round Robin Match 1 Singolare, quindi alle 16:00 con il Round Robin Match 2 Singolare e alle 18:00 con il Round Robin Match 2 Doppio: il formato a gironi garantisce incontri di altissimo livello fin dal primo turno. In prima serata, alle 20:00, spazio anche al circuito ATP & WTA, per restare sintonizzati sul grande tennis internazionale.

Gli appuntamenti delle Finals passano anche su Sky Sport 1: alle 11:00 il Round Robin Match 1 Doppio, alle 13:30 il Round Robin Match 1 Singolare e alle 16:00 il Round Robin Match 2 Singolare. In serata, alle 20:30, riflettori sul calcio con Calcio Serie C 12ga Girone A Albinoleffe/ Inter U23 03/11/2025, sfida utile per seguire da vicino i giovani prospetti in rampa di lancio.

Alle 20:45 su Sky Sport Calcio va in scena Lazio-Cagliari di Serie A, gara serale attesa dagli appassionati del massimo campionato.

Alle 13:00 su Sky Sport Max appuntamento con ATP & WTA, un ulteriore spazio dedicato agli highlights e agli incontri del circuito.

Alle 13:00 su Sky Sport Mix torna il meglio del grande tennis con ATP & WTA, per restare aggiornati sui principali tornei in corso.

Alle 01:00 su Sky Sport Basket la notte NBA propone Brooklyn-Minnesota, un confronto ricco di talento e fisicità per gli amanti della palla a spicchi.

Alle 21:00 su Sky Sport Arena spazio alla Premier League con Sunderland-Everton, classico incrocio britannico dal ritmo alto e atmosfere iconiche.

Altre proposte: Serie A su Dazn e Primavera 1 su Sportitalia

Pomeriggio e sera di Serie A su Dazn: alle 18:30 Sassuolo-Genoa, con i neroverdi opposti al Grifone in un match dal peso specifico importante, e alle 20:45 Lazio-Cagliari, appuntamento serale che promette intensità e duelli a centrocampo.

Vetrina ai giovani su Sportitalia con la Primavera 1: alle 14:30 Monza-Genoa apre il pomeriggio, mentre alle 16:30 tocca a Torino-Verona. Due sfide utili per scoprire i prospetti più interessanti e le idee di gioco dei vivai.

