Vacherot-Rinderknech, dove vedere la finale ATP 1000 Shanghai: lo sport in TV oggi (12 ottobre 2025) Finali di tennis da Shanghai e Wuhan su Sky, Superbike da Estoril e grande ciclismo con Parigi‑Tours; spazio anche a volley e calcio internazionale

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi: dalle finali di tennis dell’ATP 1000 Shanghai e del WTA 1000 Wuhan, al rombo dei motori della Superbike – GP Estoril, fino al grande ciclismo con Parigi‑Tours e al volley di Serie A1.

Ciclismo e grande volley sulla Rai: Parigi‑Tours e A1 Femminile

Alle 12:30 su Rai Sport spazio alla Serie A2 di basket con Avellino‑Brindisi, appuntamento che inaugura una domenica ricca di dirette tra parquet e due ruote.

Alle 14:00 su Rai 2 il grande ciclismo con il Trofeo Baracchi, tradizionale banco di prova contro il tempo che prepara al pomeriggio di classiche.

Alle 15:30 su Rai 2 appuntamento con la classica d’autunno Parigi‑Tours, ideale per chiudere la stagione delle corse in linea con volate e fughe da lontano.

Alle 16:00 su Rai Sport tocca al Trofeo Baracchi versione Ciclismo Femminile, ulteriore vetrina per le specialiste della cronometro.

Alle 18:00 su Rai Sport il volley di Serie A1 Femminile con Chieri‑Milano, sfida che mette di fronte due realtà ambiziose pronte a misurarsi in alta classifica.

Finali di tennis e motori, più calcio internazionale: lo sport su Sky

Su Sky Sport Tennis mattinata di grandi conclusioni: alle 08:00 ATP 1000 Shanghai – Finale Doppio, alle 10:30 la finale dell’ATP 1000 Shanghai tra Vacherot e Rinderknech, che hanno battuto rispettivamente Djokovic e Medvedev. Alle 12:30 la WTA 1000 Wuhan – Finale Pegula-Gauff.

Su Sky Sport 1 giornata no‑stop: dalle 04:30 spazio a ATP & WTA, poi alle 08:00 ATP 1000 Shanghai – Finale Doppio e alle 10:30 ATP 1000 Shanghai – Finale. A seguire, alle 12:00 basket con Cantù‑Reggio Emilia, alle 15:00 motori con Superbike – GP Estoril, quindi in serata Qualificazioni Mondiali 2026 con Olanda‑Finlandia alle 18:00 e Danimarca‑Grecia alle 20:45.

Su Sky Sport Mix si parte alle 04:30 con ATP & WTA, alle 10:30 ecco ATP 1000 Shanghai – Finale, quindi alle 12:30 Vis Pesaro‑Torres per la Serie C, alle 15:00 qualificazioni con San Marino‑Cipro, alle 17:30 Inter U23‑Renate e alle 20:30 Sambenedettese‑Ravenna.

Su Sky Sport Max apertura alle 04:30 con ATP & WTA e appuntamento serale alle 20:30 con la Serie C: Pro Patria‑Union Brescia.

Su Sky Sport MotoGP doppio appuntamento con la Superbike – GP Estoril: prima manche alle 12:00 e poi ancora in pista alle 15:00 per un pomeriggio tutto a base di sorpassi.

Su Sky Sport Calcio domenica ricchissima di Serie C e nazionali: alle 12:30 Monopoli‑Salernitana, alle 14:30 Cosenza‑Atalanta U23, quindi Diretta Gol delle Qualificazioni Mondiali 2026 alle 18:00 e di nuovo Diretta Gol alle 20:45.

Su Sky Sport Basket alle 12:00 riflettori sulla Serie A con Cantù‑Reggio Emilia, derby di tradizione per aprire il pomeriggio cestistico.

Su Sky Sport Arena alle 12:30 la WTA 1000 Wuhan – Finale, quindi alle 14:30 Casarano‑Audace Cerignola e alle 17:30 Benevento‑Team Altamura per la Serie C; chiusura ovale alle 21:05 con il Top 14 e Tolosa‑Bordeaux.

Altre proposte: ciclismo, volley e calcio sulle altre reti

Su Dazn pomeriggio di Serie A1 Femminile con due sfide di cartello: alle 16:00 Conegliano‑Cuneo e alle 17:00 Novara‑Busto Arsizio, per un pomeriggio ad alto tasso di emozioni sotto rete.

Su Eurosport 2 dalle 16:15 la classica di fine stagione Parigi‑Tours, terreno ideale per finisseur e ruote veloci.

Su Sportitalia a notte fonda, alle 00:15, calcio argentino con River Plate‑Sarmiento per la Liga Profesional.

Su TV8 alle 15:00 appuntamento in chiaro con i motori: Superbike – GP Estoril per vivere lo spettacolo delle derivate di serie.

Su Cielo alle 20:45 le Qualificazioni Mondiali 2026 con Danimarca‑Grecia, sfida serale dal profumo di grande calcio internazionale.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

