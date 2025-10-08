Lo sport in TV oggi, mercoledì 8 ottobre 2025: Musetti a Shanghai e due italiane in coppa I grandi appuntamenti sportivi da vedere in televisione: il tennista italiano agli ottavi in Cina, Venezia e Trento in trasferta per il basket europeo

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Dall’alba al prime time si alternano tennis di altissimo livello con i tornei di Wuhan e Shanghai, basket europeo con le italiane impegnate in Eurocup e il calcio a 5 della Serie A con Genzano-Napoli. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi.

Grande sport su Sky: Eurocup con Reyer Venezia e Aquila Trento, e maratona di tennis da Wuhan e Shanghai

Su Sky Sport 1 la programmazione parte all’alba con il grande tennis: alle 05:00 WTA 1000 Wuhan – 4a giornata, poi alle 06:00 e alle 10:30 ancora il WTA 1000 Wuhan – 3a giornata. Spazio anche al circuito maschile con l’ATP 1000 Shanghai – 8a giornata alle 06:30 e alle 12:30. Nel tardo pomeriggio e in serata protagonista il basket europeo con la Eurocup: alle 18:00 Bahcesehir-Reyer Venezia e alle 20:00 Buducnost-Aquila Trento, due appuntamenti da non perdere per gli appassionati.

Su Sky Sport Tennis maratona tra i due tornei asiatici: alle 05:00 WTA 1000 Wuhan – 4a giornata, alle 06:00 e alle 10:30 prosegue il WTA 1000 Wuhan – 3a giornata. In parallelo arrivano gli aggiornamenti dall’ATP 1000 Shanghai – 8a giornata alle 06:30 e alle 12:30, per una copertura completa dalla mattina fino al primo pomeriggio.

Su Sky Sport Arena spazio dedicato al WTA 1000 Wuhan: alle 05:00 va in onda la 4a giornata e alle 06:00 la 3a giornata, ideale per seguire in continuità il cammino delle protagoniste del torneo.

Su Sky Sport Mix doppio appuntamento con l’ATP 1000 Shanghai – 8a giornata: alle 06:30 e poi alle 12:30, per non perdere i momenti chiave della giornata di gara in Cina.

Su Sky Sport Basket riflettori accesi sulla Eurocup con due match che coinvolgono realtà italiane: alle 18:00 Bahcesehir-Reyer Venezia apre la serata, mentre alle 20:00 tocca a Buducnost-Aquila Trento. Due test significativi nel percorso europeo di Venezia e Trento.

Su Sky Sport Calcio il massimo futsal italiano: alle 20:30 Genzano-Napoli di Serie A Futsal, una sfida che promette ritmo e intensità nel campionato di calcio a 5 maschile.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

