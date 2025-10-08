Lo sport in TV oggi, mercoledì 8 ottobre 2025: Musetti a Shanghai e due italiane in coppa
I grandi appuntamenti sportivi da vedere in televisione: il tennista italiano agli ottavi in Cina, Venezia e Trento in trasferta per il basket europeo
La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Dall’alba al prime time si alternano tennis di altissimo livello con i tornei di Wuhan e Shanghai, basket europeo con le italiane impegnate in Eurocup e il calcio a 5 della Serie A con Genzano-Napoli. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi.
- Grande sport su Sky: Eurocup con Reyer Venezia e Aquila Trento, e maratona di tennis da Wuhan e Shanghai
Grande sport su Sky: Eurocup con Reyer Venezia e Aquila Trento, e maratona di tennis da Wuhan e Shanghai
Su Sky Sport 1 la programmazione parte all’alba con il grande tennis: alle 05:00 WTA 1000 Wuhan – 4a giornata, poi alle 06:00 e alle 10:30 ancora il WTA 1000 Wuhan – 3a giornata. Spazio anche al circuito maschile con l’ATP 1000 Shanghai – 8a giornata alle 06:30 e alle 12:30. Nel tardo pomeriggio e in serata protagonista il basket europeo con la Eurocup: alle 18:00 Bahcesehir-Reyer Venezia e alle 20:00 Buducnost-Aquila Trento, due appuntamenti da non perdere per gli appassionati.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Su Sky Sport Tennis maratona tra i due tornei asiatici: alle 05:00 WTA 1000 Wuhan – 4a giornata, alle 06:00 e alle 10:30 prosegue il WTA 1000 Wuhan – 3a giornata. In parallelo arrivano gli aggiornamenti dall’ATP 1000 Shanghai – 8a giornata alle 06:30 e alle 12:30, per una copertura completa dalla mattina fino al primo pomeriggio.
Su Sky Sport Arena spazio dedicato al WTA 1000 Wuhan: alle 05:00 va in onda la 4a giornata e alle 06:00 la 3a giornata, ideale per seguire in continuità il cammino delle protagoniste del torneo.
Su Sky Sport Mix doppio appuntamento con l’ATP 1000 Shanghai – 8a giornata: alle 06:30 e poi alle 12:30, per non perdere i momenti chiave della giornata di gara in Cina.
Su Sky Sport Basket riflettori accesi sulla Eurocup con due match che coinvolgono realtà italiane: alle 18:00 Bahcesehir-Reyer Venezia apre la serata, mentre alle 20:00 tocca a Buducnost-Aquila Trento. Due test significativi nel percorso europeo di Venezia e Trento.
Su Sky Sport Calcio il massimo futsal italiano: alle 20:30 Genzano-Napoli di Serie A Futsal, una sfida che promette ritmo e intensità nel campionato di calcio a 5 maschile.
Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Lo sport in TV oggi, martedì 7 ottobre 2025: la Tre Valli Varesine domina la giornata con il tennis
Scoprite i migliori eventi sportivi di martedì 7 ottobre 2025: dal WTA 1000 di Wuhan...
Lo sport in TV oggi, lunedì 6 ottobre 2025: Bologna-Napoli chiude la giornata di A, grande volley al femminile
I migliori eventi sportivi di lunedì 6 ottobre 2025: la Serie A di basket, la pallav...
Lo sport in TV oggi, venerdì 3 ottobre 2025: la Virtus in Eurolega, il tennis dalla Cina e tanto calcio
Tanti appuntamenti sportivi per oggi, venerdì 3 ottobre 2025: Bologna sfida Valencia...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di mercoledì 8 ottobre 2025. Il Napoli va in trasferta
Le partite di mercoledì 8 ottobre 2025: aspettando Estonia-Italia, stasera c'è il fu...
Sinner–Altamaier in diretta Tv, Masters 1000 Shanghai: nuova data, dove vederla e orario. L'assalto ad Alcaraz
Reduce dal trionfo all’ATP 500 di Pechino, il tennista altoatesino debutterà al Mate...
Sinner-Tallon Griekspoor oggi in diretta tv, Master 1000 Shanghai: dove vederla in chiaro, orario, la bordata di Jannik a Zverev
Dove seguire oggi - domenica 5 ottobre - il terzo turno del torneo di Shanghai: dal ...
Sinner, altra beffa dopo il ritiro a Shanghai: Jannik si ferma, ma Laila Hasonovich non c’è
Brutta settimana per Jannik Sinner, fuori dal torneo per un infortunio, si troverà a...
Sinner, la storia con Laila Hasanovic fa impazzire di gelosia le tifose: i commenti (al veleno) delle fan
La nuova storia d’amore di Jannik Sinner con la modella Laila Hasanovic scatena le f...