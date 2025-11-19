Simone Fontecchio contro Steph Curry: cosa succede nel basket NBA I migliori eventi sportivi in onda oggi, mercoledì 19 novembre 2025: sfida sotto canestro tra Miami Heat e Golden State Warriors. Grande match tra le ragazze del volley

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi. In evidenza il basket europeo con Manresa-Reyer Venezia, la notte NBA con Miami-Golden State e Dallas-New York, e il grande volley femminile di Serie A1 con Conegliano-Busto Arsizio.

Grande basket su Sky: Eurocup e notte NBA

Alle 20:00 su Sky Sport 1 spazio all’Eurocup con Manresa-Reyer Venezia: basket europeo che apre una serata ricca per gli appassionati.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dalle 20:00 su Sky Sport Basket si parte con Manresa-Reyer Venezia dall’Eurocup, poi nella notte NBA alle 01:00 Miami-Golden State e a seguire alle 03:30 Dallas-New York, per una maratona cestistica che alterna palcoscenici europei e statunitensi.

Altre proposte: il grande volley femminile su Dazn

Alle 20:00 su Dazn appuntamento con la Serie A1 di pallavolo femminile: Conegliano-Busto Arsizio, una sfida di alto livello del massimo campionato.

Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche