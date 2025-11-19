Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Simone Fontecchio contro Steph Curry: cosa succede nel basket NBA

I migliori eventi sportivi in onda oggi, mercoledì 19 novembre 2025: sfida sotto canestro tra Miami Heat e Golden State Warriors. Grande match tra le ragazze del volley

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Simone Fontecchio contro Steph Curry: cosa succede nel basket NBA

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi. In evidenza il basket europeo con Manresa-Reyer Venezia, la notte NBA con Miami-Golden State e Dallas-New York, e il grande volley femminile di Serie A1 con Conegliano-Busto Arsizio.

Grande basket su Sky: Eurocup e notte NBA

Alle 20:00 su Sky Sport 1 spazio all’Eurocup con Manresa-Reyer Venezia: basket europeo che apre una serata ricca per gli appassionati.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Dalle 20:00 su Sky Sport Basket si parte con Manresa-Reyer Venezia dall’Eurocup, poi nella notte NBA alle 01:00 Miami-Golden State e a seguire alle 03:30 Dallas-New York, per una maratona cestistica che alterna palcoscenici europei e statunitensi.

Altre proposte: il grande volley femminile su Dazn

Alle 20:00 su Dazn appuntamento con la Serie A1 di pallavolo femminile: Conegliano-Busto Arsizio, una sfida di alto livello del massimo campionato.

Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Lo sport in TV oggi, mercoledì 22 ottobre 2025: Sinner gioca a Vienna e dove vedere il derby del basket USA

Lo sport in TV oggi, mercoledì 22 ottobre 2025: Sinner gioca a Vienna e dove vedere il derby del basket USA

Gli appuntamenti sportivi di oggi, 22 ottobre 2025: tanta Champions ma anche pallaca...
Lo sport in TV oggi, mercoledì 12 novembre 2025: tocca di nuovo a Sinner, dove vederlo stasera

Lo sport in TV oggi, mercoledì 12 novembre 2025: tocca di nuovo a Sinner, dove vederlo stasera

I migliori eventi sportivi di mercoledì 12 novembre 2025: Jannik alle ATP Finals con...
Parigi Bercy, oggi tocca a Jannik Sinner (che può tornare numero 1). Derby azzurro tra Sonego e Musetti

Parigi Bercy, oggi tocca a Jannik Sinner (che può tornare numero 1). Derby azzurro tra Sonego e Musetti

Lo sport in onda oggi, mercoledì 29 ottobre 2025, in TV: Serie A, volley, basket NBA...
Lo sport in TV oggi, mercoledì 15 ottobre 2025: la Virtus in Eurolega, grande volley e ciclismo

Lo sport in TV oggi, mercoledì 15 ottobre 2025: la Virtus in Eurolega, grande volley e ciclismo

Eurolega con Virtus Bologna-Monaco su Sky Sport 1, Eurocup con Reyer Venezia su Sky ...
Lo sport in TV oggi, lunedì 6 ottobre 2025: Bologna-Napoli chiude la giornata di A, grande volley al femminile

Lo sport in TV oggi, lunedì 6 ottobre 2025: Bologna-Napoli chiude la giornata di A, grande volley al femminile

I migliori eventi sportivi di lunedì 6 ottobre 2025: la Serie A di basket, la pallav...
Lo sport in TV oggi, martedì 21 ottobre 2025: super-sfida in Nba, LeBron James contro Steph Curry

Lo sport in TV oggi, martedì 21 ottobre 2025: super-sfida in Nba, LeBron James contro Steph Curry

I grandi match sportivi in onda stasera, martedì 21 ottobre 2025: oltre alla Champio...
Lo sport in TV oggi, mercoledì 5 novembre 2025: Errani e Paolini vogliono le Finals, chi affrontano oggi

Lo sport in TV oggi, mercoledì 5 novembre 2025: Errani e Paolini vogliono le Finals, chi affrontano oggi

Gli eventi sportivi in onda oggi, mercoledì 5 novembre 2025: tanto calcio europeo, m...
Lo sport in TV oggi, martedì 28 ottobre 2025: a Parigi Cobolli si gioca già tutto. Tanto calcio e basket internazionale

Lo sport in TV oggi, martedì 28 ottobre 2025: a Parigi Cobolli si gioca già tutto. Tanto calcio e basket internazionale

I migliori eventi sportivi in onda oggi, martedì 28 ottobre 2025: a Bercy il tennist...
Niente Spagna per Hakan Çalhanoğlu: il turco rinuncia (con un occhio al derby con il Milan)

Niente Spagna per Hakan Çalhanoğlu: il turco rinuncia (con un occhio al derby con il Milan)

Lo sport in TV oggi, martedì 18 novembre 2025: le Nazionali minori azzurre e una sfi...

ENEL

Cliente Enel?

Vinci i biglietti per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026

LEGGI

Personaggi

Alessia Orro

Alessia Orro
Giacomo Poretti

Giacomo Poretti
Amanda Sandrelli

Amanda Sandrelli
Rita Rusic

Rita Rusic

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963