Lo sport in TV oggi, mercoledì 15 ottobre 2025: la Virtus in Eurolega, grande volley e ciclismo Eurolega con Virtus Bologna-Monaco su Sky Sport 1, Eurocup con Reyer Venezia su Sky Sport Basket, volley A1 su Dazn, Giro del Veneto e Tour of Holland su Rai ed Eurosport

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi, con appuntamenti che spaziano dal basket europeo al grande ciclismo, passando per il volley di Serie A1 e le dirette di tennis ATP & WTA. Tra le proposte da non perdere: Virtus Bologna-Monaco di Eurolega su Sky Sport 1, Reyer Venezia-Neptunas Klaipeda di Eurocup su Sky Sport Basket e il Giro del Veneto su Rai 2.

Ciclismo e volley sulla Rai: il Giro del Veneto illumina Rai 2

Alle 15:40 su Rai 2 spazio al Giro del Veneto, appuntamento di ciclismo su strada che porta in TV il fascino delle classiche italiane autunnali. Un’occasione per seguire le fasi decisive della corsa nel pomeriggio.

Su Rai Sport, la mattina si apre alle 11:25 con il Giro del Veneto in versione ciclismo femminile, mentre la sera alle 19:15 riflettori sul grande volley di Serie A1 con Novara-Chieri, derby piemontese che promette scambi spettacolari e ritmo alto.

Grande basket su Sky: Virtus Bologna-Monaco accende la serata

Su Sky Sport 1, alle 20:30 va in scena l’Eurolega con Virtus Bologna-Monaco, una sfida dal peso specifico importante nel panorama europeo. La rete propone inoltre il tennis ATP & WTA con finestre di gioco alle 04:30 e alle 06:00, per chi vuole iniziare la giornata con i grandi match del circuito.

Alle 20:00 su Sky Sport Basket appuntamento con l’Eurocup: Reyer Venezia-Neptunas Klaipeda. Un confronto internazionale che mette di fronte la tradizione lagunare e la solidità lituana, ideale antipasto al primetime europeo.

Il tennis è protagonista su Sky Sport Tennis con il circuito ATP & WTA: alle 04:30 e poi dalle 06:00, un doppio slot per seguire live gli incontri della giornata.

Programmazione dedicata al tennis anche su Sky Sport Max con ATP & WTA alle 04:30 e alle 06:00, utile per non perdere i match in contemporanea.

Chi cerca una vetrina multi-discipline può sintonizzarsi su Sky Sport Mix, che propone il tennis ATP & WTA alle 04:30 e alle 06:00, una soluzione comoda per restare aggiornati sui risultati del circuito.

Altre proposte: volley A1 su Dazn e Tour of Holland su Eurosport

La serata del volley femminile di Serie A1 vive su Dazn: alle 20:00 si gioca Firenze-Macerata, mentre alle 20:30 riflettori su Busto Arsizio-Bergamo. Due sfide che mettono in campo tradizione e talento, tra attacchi pesanti e muri d’esperienza.

Pomeriggio all’insegna del grande ciclismo internazionale su Eurosport con il Tour of Holland – 1a tappa alle 15:00: il via alla corsa a tappe olandese promette subito attacchi, ventagli e tattica di squadra.

