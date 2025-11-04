Lo sport in TV oggi, martedì 4 novembre 2025: Jasmine Paolini cerca il riscatto alle Finals di Riyadh
Gli eventi sportivi in onda oggi, martedì 4 novembre 2025: tanto calcio di Champions ma anche il basket europeo e Usa e il tennis femminile, con la nostra campionessa in campo
La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi: dalla Champions League su Sky Sport 1 alle WTA Finals da Riyadh su Sky Sport Tennis, passando per l’Eurolega femminile su Rai Sport.
- Il grande basket femminile sulla Rai: Venezia sfida Saragozza
- Grande calcio su Sky: Champions League con la Juventus
Il grande basket femminile sulla Rai: Venezia sfida Saragozza
Alle 19:30 su Rai Sport va in scena Venezia-Saragozza, sfida di Eurolega di basket femminile: un confronto dal respiro internazionale tra le venete e la formazione spagnola, ideale per chi ama intensità e tattica.
Grande calcio su Sky: Champions League con la Juventus
Su Sky Sport 1 la giornata si apre con il grande tennis, che vede tra le protagoniste anche la nostra Jasmine Paolini, impegnata attorno alle 15 contro la statunitense Gauff: alle 11:00 WTA Finals Riyadh 2025 – Round Robin Match 1 Doppio, alle 13:30 WTA Finals Riyadh 2025 – Round Robin Match 1 Singolare e alle 16:00 WTA Finals Riyadh 2025 – Round Robin Match 2 Singolare. In prima serata spazio alla Champions: alle 18:45 appuntamento con Napoli-Eintracht, mentre alle 21:00 riflettori su Juventus-Sporting Cp, per una notte europea da non perdere.
Alle 16:00 su Sky Sport Calcio c’è Liverpool-Real Madrid di UEFA Youth League, l’appuntamento dedicato al calcio giovanile europeo. A seguire, due finestre per vivere le emozioni in contemporanea: alle 18:45 e alle 21:00 ecco Diretta Gol UCL, perfetta per non perdere nulla della quarta giornata.
Il grande calcio europeo continua su Sky Sport Arena con due partite integrali: alle 18:45 Slavia Praga-Arsenal, poi alle 21:00 Liverpool-Real Madrid, per chi preferisce seguire un match dall’inizio alla fine.
Appuntamento fisso con il tennis su Sky Sport Tennis: alle 11:00 WTA Finals Riyadh 2025 – Round Robin Match 1 Doppio, alle 13:30 WTA Finals Riyadh 2025 – Round Robin Match 1 Singolare, alle 16:00 WTA Finals Riyadh 2025 – Round Robin Match 2 Singolare e alle 18:00 WTA Finals Riyadh 2025 – Round Robin Match 2 Doppio. In serata, alle 20:00, spazio anche al tennis internazionale con ATP & WTA.
Basket protagonista su Sky Sport Basket: alle 20:00 Aquila Trento-Lietkabelis per l’Eurocup. Nella notte NBA, alle 02:00 Atlanta-Orlando e alle 05:00 LA Clippers-Oklahoma City, per chi non vuole rinunciare allo spettacolo d’oltreoceano.
Alle 13:00 su Sky Sport Mix spazio al tennis internazionale con ATP & WTA, una finestra per restare aggiornati sui tornei del circuito.
Alle 13:00 su Sky Sport Max torna il grande tennis con ATP & WTA, tra match e highlights.
