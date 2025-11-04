Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Lo sport in TV oggi, martedì 4 novembre 2025: Jasmine Paolini cerca il riscatto alle Finals di Riyadh

Gli eventi sportivi in onda oggi, martedì 4 novembre 2025: tanto calcio di Champions ma anche il basket europeo e Usa e il tennis femminile, con la nostra campionessa in campo

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Lo sport in TV oggi, martedì 4 novembre 2025: Jasmine Paolini cerca il riscatto alle Finals di Riyadh

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi: dalla Champions League su Sky Sport 1 alle WTA Finals da Riyadh su Sky Sport Tennis, passando per l’Eurolega femminile su Rai Sport.

Il grande basket femminile sulla Rai: Venezia sfida Saragozza

Alle 19:30 su Rai Sport va in scena Venezia-Saragozza, sfida di Eurolega di basket femminile: un confronto dal respiro internazionale tra le venete e la formazione spagnola, ideale per chi ama intensità e tattica.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Grande calcio su Sky: Champions League con la Juventus

Su Sky Sport 1 la giornata si apre con il grande tennis, che vede tra le protagoniste anche la nostra Jasmine Paolini, impegnata attorno alle 15 contro la statunitense Gauff: alle 11:00 WTA Finals Riyadh 2025 – Round Robin Match 1 Doppio, alle 13:30 WTA Finals Riyadh 2025 – Round Robin Match 1 Singolare e alle 16:00 WTA Finals Riyadh 2025 – Round Robin Match 2 Singolare. In prima serata spazio alla Champions: alle 18:45 appuntamento con Napoli-Eintracht, mentre alle 21:00 riflettori su Juventus-Sporting Cp, per una notte europea da non perdere.

Alle 16:00 su Sky Sport Calcio c’è Liverpool-Real Madrid di UEFA Youth League, l’appuntamento dedicato al calcio giovanile europeo. A seguire, due finestre per vivere le emozioni in contemporanea: alle 18:45 e alle 21:00 ecco Diretta Gol UCL, perfetta per non perdere nulla della quarta giornata.

Il grande calcio europeo continua su Sky Sport Arena con due partite integrali: alle 18:45 Slavia Praga-Arsenal, poi alle 21:00 Liverpool-Real Madrid, per chi preferisce seguire un match dall’inizio alla fine.

Appuntamento fisso con il tennis su Sky Sport Tennis: alle 11:00 WTA Finals Riyadh 2025 – Round Robin Match 1 Doppio, alle 13:30 WTA Finals Riyadh 2025 – Round Robin Match 1 Singolare, alle 16:00 WTA Finals Riyadh 2025 – Round Robin Match 2 Singolare e alle 18:00 WTA Finals Riyadh 2025 – Round Robin Match 2 Doppio. In serata, alle 20:00, spazio anche al tennis internazionale con ATP & WTA.

Basket protagonista su Sky Sport Basket: alle 20:00 Aquila Trento-Lietkabelis per l’Eurocup. Nella notte NBA, alle 02:00 Atlanta-Orlando e alle 05:00 LA Clippers-Oklahoma City, per chi non vuole rinunciare allo spettacolo d’oltreoceano.

Alle 13:00 su Sky Sport Mix spazio al tennis internazionale con ATP & WTA, una finestra per restare aggiornati sui tornei del circuito.

Alle 13:00 su Sky Sport Max torna il grande tennis con ATP & WTA, tra match e highlights.

Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Qatar-Italia U17 e le WTA Finals Riyadh, dove vedere tutto lo sport in TV oggi, 3 novembre 2025

Qatar-Italia U17 e le WTA Finals Riyadh, dove vedere tutto lo sport in TV oggi, 3 novembre 2025

Dal tennis delle WTA Finals su Sky Sport Tennis al calcio con Lazio-Cagliari e il Mo...
Lo sport in TV oggi, domenica 2 novembre 2025: Modena-Perugia, la maratona di New York e River Plate-Gymnasia La Plata

Lo sport in TV oggi, domenica 2 novembre 2025: Modena-Perugia, la maratona di New York e River Plate-Gymnasia La Plata

Dalla Maratona di New York su Rai Sport ed Eurosport alle finali di Parigi-Bercy su ...
Lo sport in TV oggi, sabato 1 novembre 2025: dove vedere Tottenham-Chelsea e Liverpool-Aston Villa in diretta

Lo sport in TV oggi, sabato 1 novembre 2025: dove vedere Tottenham-Chelsea e Liverpool-Aston Villa in diretta

Dal big match di Serie A Cremonese-Juventus su Sky alle WTA Finals di Riyadh e alle ...
Atp Finals Torino 2025, quando inizia e dove vedere i match

Atp Finals Torino, Sinner e gli altri italiani: quando inizia e dove vedere i match (anche gratis)

Il tennista altoatesino è pronto a difendere il titolo vinto nel 2024. Con lui altri...
Lo sport in TV oggi, giovedì 16 ottobre 2025: l'Olimpia Milano cerca il riscatto in Eurolega

Lo sport in TV oggi, giovedì 16 ottobre 2025: l'Olimpia Milano cerca il riscatto in Eurolega

I migliori eventi sportivi di giovedì 16 ottobre 2025 disponibili in televisione: gr...
Lo sport in TV oggi, giovedì 23 ottobre 2025: Curry contro Jokić e l'Olimpia tenta la risalita in Eurolega

Lo sport in TV oggi, giovedì 23 ottobre 2025: Curry contro Jokić e l'Olimpia tenta la risalita in Eurolega

I migliori eventi sportivi in onda giovedì 23 ottobre 2025: tanto calcio europeo con...
Lo sport in TV oggi, martedì 28 ottobre 2025: a Parigi Cobolli si gioca già tutto. Tanto calcio e basket internazionale

Lo sport in TV oggi, martedì 28 ottobre 2025: a Parigi Cobolli si gioca già tutto. Tanto calcio e basket internazionale

I migliori eventi sportivi in onda oggi, martedì 28 ottobre 2025: a Bercy il tennist...
Lo sport in TV oggi, venerdì 24 ottobre 2025: le Azzurre alla prova del Giappone, sfida durissima per la Virtus

Lo sport in TV oggi, venerdì 24 ottobre 2025: le Azzurre alla prova del Giappone, sfida durissima per la Virtus

I migliori eventi sportivi in onda venerdì 24 ottobre 2025: la Nazionale femminile i...
Lo sport in TV oggi, mercoledì 8 ottobre 2025: Musetti a Shanghai e due italiane in coppa

Lo sport in TV oggi, mercoledì 8 ottobre 2025: Musetti a Shanghai e due italiane in coppa

I grandi appuntamenti sportivi da vedere in televisione: il tennista italiano agli o...

WeWALK

Bastone smart per ipovedenti

La soluzione che aiuta i ciechi a sentirsi più sicuri e autonomi

LEGGI

Personaggi

Venus Williams

Venus Williams
Matteo Berrettini

Matteo Berrettini
Jannik Sinner

Jannik Sinner
Marco Borriello

Marco Borriello

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963