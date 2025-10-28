Lo sport in TV oggi, martedì 28 ottobre 2025: a Parigi Cobolli si gioca già tutto. Tanto calcio e basket internazionale
I migliori eventi sportivi in onda oggi, martedì 28 ottobre 2025: a Bercy il tennista italiano affronta Shelton, dove vederlo. Da non perdere il basket di Nba ed Eurolega
La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi: dall’Eurolega di basket con una doppia sfida italiana su Sky al calcio femminile in evidenza sulla Rai, fino alla Serie A e alla Serie B su Dazn.
- Calcio femminile protagonista sulla Rai: Italia-Brasile e U17 Italia-Nigeria
- Grande basket e tennis su Sky: Eurolega, NBA e Parigi-Bercy
- Altre proposte: Serie A e Serie B su Dazn
Calcio femminile protagonista sulla Rai: Italia-Brasile e U17 Italia-Nigeria
Alle 18:15 su Rai 2 va in scena l’amichevole internazionale di calcio femminile Italia-Brasile: un test probante che mette di fronte due tradizioni importanti e offre minutaggio prezioso in vista dei prossimi impegni.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Alle 20:00 su Rai Sport riflettori sulla Italia-Nigeria, valida per la Coppa del Mondo U17 Marocco 2025: una sfida che misura ambizioni e crescita del vivaio azzurro in un palcoscenico mondiale.
Grande basket e tennis su Sky: Eurolega, NBA e Parigi-Bercy
Su Sky Sport Basket la notte NBA si apre alle 01:00 con Milwaukee-New York e prosegue alle 04:00 con Golden State-LA Clippers. In prima serata spazio all’Eurolega: alle 19:00 Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna e alle 20:30 Barcellona-Olimpia Milano, due incroci dal grande fascino europeo.
Su Sky Sport 1 dalle 11:00 appuntamento con l’ATP Masters 1000 Parigi-Bercy, 2a Giornata; a seguire il grande basket d’Eurolega con Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna alle 19:00 e Barcellona-Olimpia Milano alle 21:15, per un martedì ad alto tasso tecnico.
Su Sky Sport Tennis la programmazione inizia all’alba: alle 04:00 e poi ancora alle 06:00 spazio al circuito ATP & WTA. Dalle 11:00 i riflettori si spostano sull’ATP Masters 1000 Parigi-Bercy con la 2a Giornata, tra match e aggiornamenti continui.
Su Sky Sport Mix dalle 11:00 prosegue l’ATP Masters 1000 Parigi-Bercy, 2a Giornata, mentre alle 18:30 il focus torna sul parquet con l’Eurocup e Panionios-Aquila Trento, occasione per misurare ambizioni continentali.
Su Sky Sport Arena appuntamento con il tennis alle 18:00: ATP Masters 1000 Parigi-Bercy, 2a Giornata, per seguire da vicino il cammino dei protagonisti sul veloce indoor di fine stagione.
Su Sky Sport Max mattinata dedicata al tennis: alle 04:00 e alle 06:00 spazio al circuito ATP & WTA, tra sessioni utili a restare aggiornati sul movimento maschile e femminile.
Altre proposte: Serie A e Serie B su Dazn
Su Dazn la Serie A propone due appuntamenti di cartello: Lecce-Napoli alle 18:30 e Atalanta-Milan alle 20:45, per una serata ricca di tattica e intensità. In parallelo si accende anche la Serie B con le gare delle 20:30: Cesena-Carrarese, Empoli-Sampdoria, Frosinone-Virtus Entella, Palermo-Monza, Pescara-Avellino e Reggiana-Modena, un mosaico di sfide che può cambiare il volto della classifica.
Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Lo sport in TV oggi, lunedì 27 ottobre 2025. Cobolli, Sonego e Darderi a Parigi Bercy (aspettando Sinner): dove vederli
Gli eventi sportivi in onda oggi, lunedì 27 ottobre 2025: parte il Master 1000 della...
Lo sport in TV oggi, giovedì 16 ottobre 2025: l'Olimpia Milano cerca il riscatto in Eurolega
I migliori eventi sportivi di giovedì 16 ottobre 2025 disponibili in televisione: gr...
Lo sport in TV oggi, lunedì 6 ottobre 2025: Bologna-Napoli chiude la giornata di A, grande volley al femminile
I migliori eventi sportivi di lunedì 6 ottobre 2025: la Serie A di basket, la pallav...
Lo sport in TV oggi, giovedì 23 ottobre 2025: Curry contro Jokić e l'Olimpia tenta la risalita in Eurolega
I migliori eventi sportivi in onda giovedì 23 ottobre 2025: tanto calcio europeo con...
Lo sport in TV oggi, mercoledì 15 ottobre 2025: la Virtus in Eurolega, grande volley e ciclismo
Eurolega con Virtus Bologna-Monaco su Sky Sport 1, Eurocup con Reyer Venezia su Sky ...
Lo sport in TV oggi, venerdì 17 ottobre 2025: parte il weekend del GP di F1 degli Stati Uniti
I migliori eventi sportivi in onda oggi, venerdì 17 ottobre 2025: la Formula 1 in Te...
Lo sport in TV oggi, martedì 14 ottobre 2025: un'italiana affronta il Bayern Monaco
I migliori eventi sportivi di martedì 14 ottobre 2025: Italia-Israele e la Nazionale...
Lo sport in TV oggi, venerdì 24 ottobre 2025: le Azzurre alla prova del Giappone, sfida durissima per la Virtus
I migliori eventi sportivi in onda venerdì 24 ottobre 2025: la Nazionale femminile i...