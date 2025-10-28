Lo sport in TV oggi, martedì 28 ottobre 2025: a Parigi Cobolli si gioca già tutto. Tanto calcio e basket internazionale I migliori eventi sportivi in onda oggi, martedì 28 ottobre 2025: a Bercy il tennista italiano affronta Shelton, dove vederlo. Da non perdere il basket di Nba ed Eurolega

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi: dall’Eurolega di basket con una doppia sfida italiana su Sky al calcio femminile in evidenza sulla Rai, fino alla Serie A e alla Serie B su Dazn.

Calcio femminile protagonista sulla Rai: Italia-Brasile e U17 Italia-Nigeria

Alle 18:15 su Rai 2 va in scena l’amichevole internazionale di calcio femminile Italia-Brasile: un test probante che mette di fronte due tradizioni importanti e offre minutaggio prezioso in vista dei prossimi impegni.

Alle 20:00 su Rai Sport riflettori sulla Italia-Nigeria, valida per la Coppa del Mondo U17 Marocco 2025: una sfida che misura ambizioni e crescita del vivaio azzurro in un palcoscenico mondiale.

Grande basket e tennis su Sky: Eurolega, NBA e Parigi-Bercy

Su Sky Sport Basket la notte NBA si apre alle 01:00 con Milwaukee-New York e prosegue alle 04:00 con Golden State-LA Clippers. In prima serata spazio all’Eurolega: alle 19:00 Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna e alle 20:30 Barcellona-Olimpia Milano, due incroci dal grande fascino europeo.

Su Sky Sport 1 dalle 11:00 appuntamento con l’ATP Masters 1000 Parigi-Bercy, 2a Giornata; a seguire il grande basket d’Eurolega con Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna alle 19:00 e Barcellona-Olimpia Milano alle 21:15, per un martedì ad alto tasso tecnico.

Su Sky Sport Tennis la programmazione inizia all’alba: alle 04:00 e poi ancora alle 06:00 spazio al circuito ATP & WTA. Dalle 11:00 i riflettori si spostano sull’ATP Masters 1000 Parigi-Bercy con la 2a Giornata, tra match e aggiornamenti continui.

Su Sky Sport Mix dalle 11:00 prosegue l’ATP Masters 1000 Parigi-Bercy, 2a Giornata, mentre alle 18:30 il focus torna sul parquet con l’Eurocup e Panionios-Aquila Trento, occasione per misurare ambizioni continentali.

Su Sky Sport Arena appuntamento con il tennis alle 18:00: ATP Masters 1000 Parigi-Bercy, 2a Giornata, per seguire da vicino il cammino dei protagonisti sul veloce indoor di fine stagione.

Su Sky Sport Max mattinata dedicata al tennis: alle 04:00 e alle 06:00 spazio al circuito ATP & WTA, tra sessioni utili a restare aggiornati sul movimento maschile e femminile.

Altre proposte: Serie A e Serie B su Dazn

Su Dazn la Serie A propone due appuntamenti di cartello: Lecce-Napoli alle 18:30 e Atalanta-Milan alle 20:45, per una serata ricca di tattica e intensità. In parallelo si accende anche la Serie B con le gare delle 20:30: Cesena-Carrarese, Empoli-Sampdoria, Frosinone-Virtus Entella, Palermo-Monza, Pescara-Avellino e Reggiana-Modena, un mosaico di sfide che può cambiare il volto della classifica.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

