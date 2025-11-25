Lo sport in TV oggi, martedì 25 novembre 2025: serata di grande basket in Eurolega, derby a Los Angeles I migliori eventi sportivi di oggi: tanta Champions League ma anche super pallacanestro con la Virtus Bologna, Panathinaikos-Partizan e Lakers contro Clippers

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi: dalla Champions League con le sfide Bodo Glimt-Juventus e Napoli-Qarabag, al grande basket dell’Eurolega con Fenerbahce-Virtus Bologna, fino agli Europei di curling con Germania-Italia su Eurosport.

Grande calcio e basket su Sky: Champions League ed Eurolega dominano la serata

Su Sky Sport 1 la serata parla la lingua della UEFA Champions League: alle 18:45 spazio a Diretta Gol Champions League, per non perdere le emozioni in simultanea dai campi d’Europa. Alle 21:00 i riflettori si spostano sulla sfida Bodo Glimt-Juventus, appuntamento di cartello per seguire minuto per minuto la gara della squadra bianconera.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Sky Sport Max il programma è all’insegna dei grandi incroci europei: alle 18:45 va in scena Ajax-Benfica, classico confronto dal sapore internazionale, mentre alle 21:00 è il turno di Chelsea-Barcellona, un duello che promette qualità e intensità tra due corazzate abituate ai palcoscenici più prestigiosi.

Giornata completa anche per Sky Sport Calcio: si parte alle 18:00 con la Coppa Italia Serie C e il match Sorrento-Crotone, un’opportunità per scoprire talenti e storie della nostra tradizione calcistica. In prima serata, alle 21:00, riflettori sulla UEFA Champions League con Napoli-Qarabag, altra sfida di grande interesse per gli appassionati.

Su Sky Sport Basket il pomeriggio e la serata sono a tinte europee e stelle e strisce: alle 18:45 Eurolega con Fenerbahce-Virtus Bologna, banco di prova affascinante per la formazione italiana su un parquet tra i più caldi del continente. In nottata, spazio all’NBA: alle 02:00 si gioca Philadelphia-Orlando e, a seguire, alle 05:00 il derby di Los Angeles L.A. Lakers-L.A. Clippers, appuntamenti imperdibili per chi ama lo spettacolo oltreoceano.

Sul canale Sky Sport Mix l’Eurolega continua a essere protagonista: alle 20:15 palla a due per Panathinaikos-Partizan, confronto dal blasone importante che richiama tradizione, tifo caldo e tecnica di alto livello.

Il grande volley femminile anima Sky Sport Arena con la CEV Champions League: alle 18:00 in campo PGE Budowlani Lodz-Igor Gorgonzola Novara, mentre alle 20:30 tocca a Conegliano-Ankara. Due incontri di cartello che mettono in vetrina la qualità dei club italiani sul palcoscenico europeo, tra difese organizzate e potenza offensiva.

Altre proposte: Europei di curling su Eurosport

Per chi desidera qualcosa di diverso, su Eurosport alle 18:00 spazio agli Europei di Curling Femminile con Germania-Italia: una sfida a squadre nazionali che premia precisione, tattica e nervi saldi, ideale per scoprire (o riscoprire) il fascino di una disciplina in crescita.

Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche