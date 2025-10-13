Lo sport in TV oggi, lunedì 13 ottobre 2025: Islanda-Francia e tanta Serie C, senza scordare il tennis Gli eventi sportivi di oggi, lunedì 13 ottobre 2025: la Qualificazioni Mondiali 2026, due match di Serie C e gli incroci delle racchette internazionali di Atp e Wta

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi. Sono ben 13 gli appuntamenti tra calcio e tennis: dalla sfida di Qualificazioni Mondiali 2026 Islanda-Francia alla Serie C con Dolomiti Bellunesi-Lumezzane e Trento-Pro Vercelli, fino alla copertura del circuito ATP & WTA già dalle prime ore del mattino su più canali.

Serie C sulla Rai: Dolomiti Bellunesi-Lumezzane in primo piano

Alle 20:30 su Rai Sport c’è Dolomiti Bellunesi-Lumezzane, incontro valido per la Serie C. Un appuntamento serale che mette di fronte due realtà determinate a fare punti, perfetto per chi ama il calcio italiano oltre i grandi riflettori.

Grande calcio e tennis su Sky: Islanda-Francia e maratona ATP & WTA

Alle 20:45 su Sky Sport 1 spazio al grande calcio internazionale con Islanda-Francia, gara delle Qualificazioni Mondiali 2026. La rete propone anche il grande tennis: appuntamenti con il circuito ATP & WTA alle 04:30 e alle 06:00, per chi vuole vivere l’alba all’insegna delle racchette.

Alle 20:45 su Sky Sport Calcio va in onda Diretta Gol, la formula ideale per non perdere nulla dai campi delle Qualificazioni Mondiali 2026, saltando in tempo reale tra le azioni più importanti.

Alle 20:30 su Sky Sport Max riflettori sulla Serie C con Trento-Pro Vercelli; la stessa rete apre la giornata con il tennis del circuito ATP & WTA alle 04:30 e alle 06:00, una doppia finestra mattutina per seguire match e protagonisti.

Alle 20:30 su Sky Sport Arena appuntamento con Dolomiti Bellunesi-Lumezzane di Serie C, un’alternativa per chi vuole vivere la serata tra storie e intensità del calcio di categoria.

Programmazione integralmente dedicata alla racchetta su Sky Sport Tennis: si parte alle 04:30 e si prosegue alle 06:00 con incontri del circuito ATP & WTA, tra sessioni utili a seguire le sfide che arrivano dai campi internazionali.

Su Sky Sport Mix spazio al tennis alle 04:30 e alle 06:00 con il circuito ATP & WTA, una vetrina che consente di tenere d’occhio i momenti chiave della giornata tennistica.

