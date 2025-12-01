Trova nel Magazine
Lo sport in TV oggi, lunedì 1 dicembre 2025: tanto calcio e la sfida Nba tra Doncic e "il cattivo"

I migliori eventi sportivi in onda lunedì 1 dicembre 2025: la Serie A, la Serie C, i campionati minori e la sfida avvincente tra LA Lakers e Phoenix Suns

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi: undici appuntamenti tra calcio, basket e amichevoli internazionali. Dagli incroci di NBA alla notte su Sky Sport Basket, passando per la Serie A con Bologna-Cremonese su Dazn e l’amichevole di calcio femminile Usa-Italia su Rai 2, ce n’è per tutti i gusti.

Calcio femminile e Serie C sulla Rai: Usa-Italia brilla in nottata

Alle 01:00 su Rai 2 spazio all’amichevole internazionale di calcio femminile Usa-Italia, una sfida che mette di fronte due nazionali dal grande fascino e che inaugura la giornata con un confronto di prestigio.

Alle 20:30 su Rai Sport la Serie C propone Benevento-Salernitana, derby campano dal sapore intenso in cui tradizione e rivalità rendono la serata particolarmente interessante.

Grande sport su Sky: Benevento-Salernitana su Sky Sport 1 e notte NBA

Alle 20:30 su Sky Sport 1 riflettori su Benevento-Salernitana di Serie C, un incrocio che promette ritmo e intensità.

Alle 20:30 su Sky Sport Calcio va in scena Cittadella-Union Brescia, mentre su Sky Sport Arena alla stessa ora è il turno di Vis Pesaro-Ascoli: una serata ricca per gli appassionati di calcio che vogliono seguire più fronti.

La notte NBA su Sky Sport Basket offre un doppio appuntamento: alle 01:30 Orlando-Chicago accende il palcoscenico con una classica sfida tra Est, mentre alle 04:00 arrivano i riflettori dell’Ovest con L.A. Lakers-Phoenix, incontro dal grande richiamo con Luka Doncic di fronte al "cattivo" Dillon Brooks.

Altre proposte: Serie A su Dazn e calcio internazionale su Sportitalia

Alle 20:45 su Dazn spazio alla Serie A con Bologna-Cremonese: partita che mette di fronte due realtà con obiettivi diversi ma uguale desiderio di punti pesanti.

Giornata intensa anche su Sportitalia: alle 01:30 arriva la Liga Profesional con Racing-Tigre, alle 16:00 il campionato Primavera 1 propone Sassuolo-Fiorentina, mentre alle 20:00 è in palinsesto l’evento Messina Legends, una serata dedicata agli appassionati che cercano proposte alternative.

