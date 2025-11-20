Trova nel Magazine
Sport in TV, a Milano arrivano gli israeliani dell'Hapoel: la tensione è alta

I principali eventi sportivi in onda oggi, giovedì 20 novembre 2025: due scontri decisivi di Eurolega e al Forum è allarme per il match contro Tel Aviv. Il programma

Sport in TV, a Milano arrivano gli israeliani dell'Hapoel: la tensione è alta

La giornata di oggi offre una scelta mirata per gli appassionati di basket europeo. In primo piano l’Eurolega con Efes-Barcellona e la sfida Olimpia Milano-Hapoel Tel Aviv, proposta in prima serata su due canali, per un totale di tre appuntamenti capaci di accontentare ogni tipo di tifoso.

Grande basket su Sky: Milano sfida l’Hapoel in Eurolega

Alle 18:30 su Sky Sport Arena va in scena Efes-Barcellona, incontro di Eurolega che apre il programma con un confronto di alto profilo tra due squadre abituate ai riflettori europei. Una partita ideale per entrare nel clima della serata e cogliere subito ritmo e intensità del massimo torneo continentale.

Alle 20:30 su Sky Sport Basket appuntamento con Olimpia Milano-Hapoel Tel Aviv, sfida di Eurolega che catalizza la prima serata. Un incrocio affascinante che promette fisicità e tecnica, con due realtà storiche del basket che si ritrovano di fronte in un contesto di attenzione e tensione anche per le vicende internazionali.

Alle 20:30 su Sky Sport 1 è disponibile Olimpia Milano-Hapoel Tel Aviv anche sul primo canale sportivo, offrendo un’ulteriore opzione per seguire la partita di giornata e non perdere nemmeno un possesso del match clou della serata.

