Lo sport in TV oggi, giovedì 16 ottobre 2025: l'Olimpia Milano cerca il riscatto in Eurolega I migliori eventi sportivi di giovedì 16 ottobre 2025 disponibili in televisione: grande sfida in Eurolega per Milano ma anche tennis, ciclismo e pallamano

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi. Tra gli appuntamenti da non perdere spiccano l’Eurolega con Zalgiris Kaunas-EA7 Emporio Armani Milano su Sky, la pallamano femminile con Olanda-Italia su Sky Sport Max e il ciclismo con la 2a tappa del Tour of Holland su Eurosport.

Eurolega femminile sulla Rai: Schio sfida Sopron

Alle 20:00 su Rai Sport va in onda l’Eurolega di basket femminile con Famila Schio-Sopron Basket: un appuntamento di alto livello che mette di fronte le campionesse d’Italia e una delle realtà più solide del panorama europeo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Grande sport su Sky: Eurolega, pallamano e tennis dalla mattina alla sera

Alle 04:30 e alle 06:00 su Sky Sport Tennis spazio al circuito con ATP & WTA: sessioni mattutine ideali per gli amanti delle grandi sfide internazionali di singolare e doppio.

Alle 04:30 e alle 06:00 su Sky Sport Mix proseguono gli appuntamenti con ATP & WTA, un’occasione utile per seguire più finestre di gioco nel corso della mattinata.

Alle 04:30 e alle 06:00 su Sky Sport Max la giornata si apre con il tennis ATP & WTA; quindi alle 19:30 riflettori sulla pallamano femminile con Olanda-Italia, valida per le Qualificazioni Europei 2026: una sfida dal peso specifico importante per il cammino della nazionale.

Alle 06:00 su Sky Sport 1 spazio al tennis ATP & WTA, mentre alle 19:00 arriva l’Eurolega con Zalgiris Kaunas-EA7 Emporio Armani Milano, appuntamento attesissimo tra una classica del basket europeo e la formazione milanese.

Alle 19:00 su Sky Sport Basket palla a due per l’Eurolega con Zalgiris Kaunas-EA7 Emporio Armani Milano; in serata, alle 21:15, tocca all’Eurocup con London Lions-Aquila Trento, test significativo per la squadra trentina sul palcoscenico continentale.

Alle 20:30 su Sky Sport Arena altra finestra sull’Eurocup con London Lions-Aquila Trento, per seguire da vicino il percorso europeo della formazione italiana.

Altre proposte: Tour of Holland su Eurosport

Alle 14:00 su Eurosport si corre la 2a tappa del Tour of Holland: una nuova frazione per gli specialisti del grande ciclismo, con scenario ideale per strategie e colpi di scena lungo il percorso.

Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche