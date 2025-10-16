Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Lo sport in TV oggi, giovedì 16 ottobre 2025: l'Olimpia Milano cerca il riscatto in Eurolega

I migliori eventi sportivi di giovedì 16 ottobre 2025 disponibili in televisione: grande sfida in Eurolega per Milano ma anche tennis, ciclismo e pallamano

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Lo sport in TV oggi, giovedì 16 ottobre 2025: l'Olimpia Milano cerca il riscatto in Eurolega

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi. Tra gli appuntamenti da non perdere spiccano l’Eurolega con Zalgiris Kaunas-EA7 Emporio Armani Milano su Sky, la pallamano femminile con Olanda-Italia su Sky Sport Max e il ciclismo con la 2a tappa del Tour of Holland su Eurosport.

Eurolega femminile sulla Rai: Schio sfida Sopron

Alle 20:00 su Rai Sport va in onda l’Eurolega di basket femminile con Famila Schio-Sopron Basket: un appuntamento di alto livello che mette di fronte le campionesse d’Italia e una delle realtà più solide del panorama europeo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Grande sport su Sky: Eurolega, pallamano e tennis dalla mattina alla sera

Alle 04:30 e alle 06:00 su Sky Sport Tennis spazio al circuito con ATP & WTA: sessioni mattutine ideali per gli amanti delle grandi sfide internazionali di singolare e doppio.

Alle 04:30 e alle 06:00 su Sky Sport Mix proseguono gli appuntamenti con ATP & WTA, un’occasione utile per seguire più finestre di gioco nel corso della mattinata.

Alle 04:30 e alle 06:00 su Sky Sport Max la giornata si apre con il tennis ATP & WTA; quindi alle 19:30 riflettori sulla pallamano femminile con Olanda-Italia, valida per le Qualificazioni Europei 2026: una sfida dal peso specifico importante per il cammino della nazionale.

Alle 06:00 su Sky Sport 1 spazio al tennis ATP & WTA, mentre alle 19:00 arriva l’Eurolega con Zalgiris Kaunas-EA7 Emporio Armani Milano, appuntamento attesissimo tra una classica del basket europeo e la formazione milanese.

Alle 19:00 su Sky Sport Basket palla a due per l’Eurolega con Zalgiris Kaunas-EA7 Emporio Armani Milano; in serata, alle 21:15, tocca all’Eurocup con London Lions-Aquila Trento, test significativo per la squadra trentina sul palcoscenico continentale.

Alle 20:30 su Sky Sport Arena altra finestra sull’Eurocup con London Lions-Aquila Trento, per seguire da vicino il percorso europeo della formazione italiana.

Altre proposte: Tour of Holland su Eurosport

Alle 14:00 su Eurosport si corre la 2a tappa del Tour of Holland: una nuova frazione per gli specialisti del grande ciclismo, con scenario ideale per strategie e colpi di scena lungo il percorso.

Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Lo sport in TV oggi, martedì 14 ottobre 2025: un'italiana affronta il Bayern Monaco

Lo sport in TV oggi, martedì 14 ottobre 2025: un'italiana affronta il Bayern Monaco

I migliori eventi sportivi di martedì 14 ottobre 2025: Italia-Israele e la Nazionale...
Lo sport in TV oggi, mercoledì 15 ottobre 2025: la Virtus in Eurolega, grande volley e ciclismo

Lo sport in TV oggi, mercoledì 15 ottobre 2025: la Virtus in Eurolega, grande volley e ciclismo

Eurolega con Virtus Bologna-Monaco su Sky Sport 1, Eurocup con Reyer Venezia su Sky ...
Lo sport in TV oggi, giovedì 9 ottobre 2025: gli Azzurri sfidano gli Stati Uniti, grandi scontri in coppa per le italiane

Lo sport in TV oggi, giovedì 9 ottobre 2025: gli Azzurri sfidano gli Stati Uniti, grandi scontri in coppa per le italiane

I migliori eventi sportivi disponibili in TV oggi, giovedì 9 ottobre 2025: la Nazion...
Lo sport in TV oggi, venerdì 3 ottobre 2025: la Virtus in Eurolega, il tennis dalla Cina e tanto calcio

Lo sport in TV oggi, venerdì 3 ottobre 2025: la Virtus in Eurolega, il tennis dalla Cina e tanto calcio

Tanti appuntamenti sportivi per oggi, venerdì 3 ottobre 2025: Bologna sfida Valencia...
Lo sport in TV oggi, lunedì 6 ottobre 2025: Bologna-Napoli chiude la giornata di A, grande volley al femminile

Lo sport in TV oggi, lunedì 6 ottobre 2025: Bologna-Napoli chiude la giornata di A, grande volley al femminile

I migliori eventi sportivi di lunedì 6 ottobre 2025: la Serie A di basket, la pallav...
Lo sport in TV oggi, martedì 7 ottobre 2025: la Tre Valli Varesine domina la giornata con il tennis

Lo sport in TV oggi, martedì 7 ottobre 2025: la Tre Valli Varesine domina la giornata con il tennis

Scoprite i migliori eventi sportivi di martedì 7 ottobre 2025: dal WTA 1000 di Wuhan...
Lo sport in TV oggi, mercoledì 8 ottobre 2025: Musetti a Shanghai e due italiane in coppa

Lo sport in TV oggi, mercoledì 8 ottobre 2025: Musetti a Shanghai e due italiane in coppa

I grandi appuntamenti sportivi da vedere in televisione: il tennista italiano agli o...
Lo sport in TV oggi, lunedì 13 ottobre 2025: Islanda-Francia e tanta Serie C, senza scordare il tennis

Lo sport in TV oggi, lunedì 13 ottobre 2025: Islanda-Francia e tanta Serie C, senza scordare il tennis

Gli eventi sportivi di oggi, lunedì 13 ottobre 2025: la Qualificazioni Mondiali 2026...
Vacherot-Rinderknech, dove vedere la finale ATP 1000 Shanghai: lo sport in TV oggi (12 ottobre 2025)

Vacherot-Rinderknech, dove vedere la finale ATP 1000 Shanghai: lo sport in TV oggi (12 ottobre 2025)

Finali di tennis da Shanghai e Wuhan su Sky, Superbike da Estoril e grande ciclismo ...

Manifest Skin

Prendersi cura di sé

Il rituale della skincare e la consapevolezza della bellezza

LEGGI

Personaggi

Venus Williams

Venus Williams
Alexia

Alexia
Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti
Laila Hasanovic

Laila Hasanovic

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963