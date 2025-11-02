Trova nel Magazine
Lo sport in TV oggi, domenica 2 novembre 2025: Modena-Perugia, la maratona di New York e River Plate-Gymnasia La Plata

Dalla Maratona di New York su Rai Sport ed Eurosport alle finali di Parigi-Bercy su Sky, passando per Milan-Roma su DAZN e il grande volley

Lo sport in TV oggi, domenica 2 novembre 2025: Modena-Perugia, la maratona di New York e River Plate-Gymnasia La Plata

La giornata di oggi offre una vastissima scelta di eventi sportivi, capace di soddisfare ogni gusto. Dal grande tennis con le Finali di Parigi-Bercy su Sky alla storica Maratona di New York su Rai Sport ed Eurosport, fino alle sfide di Serie A come Milan-Roma su DAZN, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Rai, la Maratona di New York e grande volley

Su Rai Sport la domenica si apre con il calcio femminile: alle 12:30 Roma-Inter per la Serie A femminile. Alle 14:30 spazio all’atletica con la leggendaria Maratona di New York, una delle gare più attese dell’anno. In serata protagonista il volley maschile di SuperLega: alle 18:00 Modena-Perugia, mentre alle 20:30 il basket di Serie A2 offre Pistoia-Fortitudo Bologna per chiudere una programmazione ricca e variegata.

Grande sport su Sky: finali a Parigi-Bercy e tennis femminile da Riyadh

Su Sky Sport 1 è giornata di grandi appuntamenti: alle 09:00 e poi ancora alle 15:00 doppio spazio alla Finale ATP Masters 1000 Parigi-Bercy, con due atti conclusivi che calano il sipario sul torneo parigino. In mezzo, alle 13:30, c’è la Finale WTA 250 Chennai. Il calcio completa il quadro con la Serie C: alle 17:30 Calcio Serie C 12ga Girone B Ravenna/ Ascoli 02/11/2025 e alle 20:30 Calcio Serie C 12ga Girone C Benevento/ Sorrento 02/11/2025.

Su Sky Sport Tennis la mattina si apre alle 08:30 con la Finale WTA 250 Jiangxi, poi riflettori sulle WTA Finals Riyadh 2025 con il Round Robin: alle 11:00 Round Robin Match 1 Doppio, alle 13:30 Round Robin Match 1 Singolare, quindi alle 16:00 Round Robin Match 2 Singolare e alle 18:15 Round Robin Match 2 Doppio, un percorso completo tra singolare e doppio per gli appassionati di tennis femminile.

Su Sky Sport Max alle 08:30 torna la Finale WTA 250 Jiangxi, seguita alle 13:30 dalla Finale WTA 250 Chennai. Il pomeriggio parla tedesco con la Bundesliga alle 15:30, Colonia-Amburgo, e prosegue con la Serie C: alle 17:30 Ravenna-Ascoli e alle 20:30 Lecco-Arzignano V..

Su Sky Sport Mix alle 13:30 è in programma la Finale WTA 250 Chennai, quindi calcio internazionale alle 17:30 con Wolfsburg-Hoffenheim dalla Bundesliga e chiusura alle 20:30 con la Serie C, Lumezzane-Renate.

Su Sky Sport Calcio giornata intensa tra Italia, Inghilterra e Francia: alle 12:30 la Serie C propone Triestina-Union Brescia; alle 15:00 la Premier League mette di fronte West Ham-Newcastle; alle 18:00 spazio alla Serie A con Parma-Bologna; alle 20:45 la Ligue 1 chiude con Brest-Lione.

Su Sky Sport Arena il calcio di Serie C apre alle 12:30 con Livorno-Forlà ¬ e prosegue alle 14:30 con Gubbio-Ternana. A seguire Premier League alle 17:30 con Manchester City-Bournemouth. In notturna, alle 21:05, spazio al Top 14 di rugby con Rochelle-Racing 92.

Su Sky Sport Basket riflettori accesi sulla Serie A alle 16:00 con Acqua S.Bernardo Cantu’-Vanoli Basket Cremona, una sfida di peso nel panorama del basket italiano.

Altre proposte: Serie A e SuperLega su DAZN, maratona su Eurosport

Su DAZN il menù è ricchissimo tra calcio e volley: alle 12:30 la Serie A propone Verona-Inter; alle 15:00 triplo appuntamento con Fiorentina-Lecce e Torino-Pisa in Serie A, oltre alla Serie B con Bari-Cesena, Catanzaro-Venezia e Modena-Juve Stabia. Spazio poi al volley femminile di Serie A1: alle 15:00 Milano-Pinerolo e alle 16:00 Novara-Scandicci. Il pomeriggio prosegue alle 17:15 con la Serie B Monza-Spezia, quindi alle 18:00 la Serie A con Parma-Bologna. In prima serata grande volley maschile di SuperLega con Verona-Trento alle 19:00 e Milano-Monza alle 19:30, mentre alle 19:30 c’è anche la Serie B con Sampdoria-Mantova. Chiusura con il big match di Serie A alle 20:45, Milan-Roma.

Su Eurosport appuntamento imperdibile con l’atletica: alle 14:30 la Maratona di New York, un vero classico autunnale che attraversa i cinque borough della Grande Mela.

Su Sportitalia la notte argentina si accende alle 00:30 con la Liga Profesional, River Plate-Gymnasia La Plata, mentre la mattina alle 11:00 spazio ai giovani con la Primavera 1, Lazio-Milan, per osservare da vicino i talenti emergenti.

