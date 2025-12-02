Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Lo sport in TV oggi, 2 dicembre 2025: la Juventus a caccia della Coppa e due sfide clamorose in NBA

Gli event sportivi in onda martedì 2 dicembre 2025: i bianconeri in campo contro l'Udinese per la Coppa Italia. NBA: Boston-New York e Golden State-OKC

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Lo sport in TV oggi, 2 dicembre 2025: la Juventus a caccia della Coppa e due sfide clamorose in NBA

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi. Tra le proposte di spicco: Juventus-Udinese in Coppa Italia, la Premier League con Fulham-Manchester City e il grande volley di CEV Champions League con Dresner SC-Conegliano.

Futsal femminile su Rai: Italia-Portogallo per la Coppa del Mondo

Alle 11 su Rai Sport va in scena Italia-Portogallo, incontro di Calcio a 5 Femminile valido per la Coppa del Mondo Filippine 2025. Le azzurre affrontano le lusitane in una sfida internazionale che promette ritmo e intensità, ideale per iniziare la giornata con il fascino del futsal.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Coppa Italia su Mediaset: Juventus-Udinese accende la prima serata

Alle 21 su Mediaset Infinity appuntamento con la Coppa Italia: Juventus-Udinese mette di fronte bianconeri e friulani in una gara ad alta tensione, con tanti duelli in ogni zona del campo e il fascino della tradizione della coppa nazionale.

Alle 21 su Italia 1 la sfida Juventus-Udinese è proposta anche sulla rete Mediaset, per vivere la Coppa Italia in prima serata con una telecronaca pensata per il grande pubblico.

Grande calcio e basket su Sky: Fulham-Manchester City guida la serata

Su Sky Sport 1, la serata si apre alle 19 con il grande volley europeo: Dresner SC-Conegliano, match di CEV Champions League di Pallavolo Femminile che mette a confronto la formazione italiana e la compagine tedesca. Poi alle 21:15 spazio alla Premier League con Newcastle-Tottenham, un duello inglese ricco di talento.

Alle 20:30 su Sky Sport Calcio riflettori sulla Premier League: Fulham-Manchester City, una sfida dal grande fascino nella cornice britannica, perfetta per gli appassionati di calcio internazionale.

Alle 21 su Sky Sport Max appuntamento con la Bundesliga: Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen, incrocio dal grande equilibrio del calcio tedesco, ideale per chi ama tattica e intensità.

Alle 19 su Sky Sport Arena ancora CEV Champions League con Dresner SC-Conegliano, ulteriore opportunità per seguire la sfida di pallavolo femminile che profuma d’Europa.

Nella notte su Sky Sport Basket doppio appuntamento NBA: alle 2:00 Boston-New York e alle 5:00 Golden State-Oklahoma City, due gare perfette per chi ama il grande spettacolo della palla a spicchi.

Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Il calcio in TV oggi: dove vedere gratis e in chiaro la Juventus in Coppa Italia

Il calcio in TV oggi: dove vedere gratis e in chiaro la Juventus in Coppa Italia

Tutte le partite di martedì 2 dicembre 2025: i bianconeri senza Vlahovic sfidano l'U...
Lo sport in TV oggi, mercoledì 26 novembre 2025: l'Olimpia cerca il riscatto in Eurolega (oltre alla Champions)

Lo sport in TV oggi, mercoledì 26 novembre 2025: l'Olimpia cerca il riscatto in Eurolega (oltre alla Champions)

I migliori eventi sportivi di mercoledì 26 novembre 2025: tanta Champions League con...
Simone Fontecchio contro Steph Curry: cosa succede nel basket NBA

Simone Fontecchio contro Steph Curry: cosa succede nel basket NBA

I migliori eventi sportivi in onda oggi, mercoledì 19 novembre 2025: sfida sotto can...
Lo sport in TV oggi, sabato 29 novembre 2025: torna la Formula 1, ma occhio a Juventus-Cagliari

Lo sport in TV oggi, sabato 29 novembre 2025: torna la Formula 1, ma occhio a Juventus-Cagliari

Scoprite i migliori eventi sportivi di sabato 29 novembre 2025: dal GP Qatar su Sky ...
Lo sport in TV oggi, martedì 25 novembre 2025: serata di grande basket in Eurolega, derby a Los Angeles

Lo sport in TV oggi, martedì 25 novembre 2025: serata di grande basket in Eurolega, derby a Los Angeles

I migliori eventi sportivi di oggi: tanta Champions League ma anche super pallacanes...
Lo sport in TV oggi, mercoledì 5 novembre 2025: Errani e Paolini vogliono le Finals, chi affrontano oggi

Lo sport in TV oggi, mercoledì 5 novembre 2025: Errani e Paolini vogliono le Finals, chi affrontano oggi

Gli eventi sportivi in onda oggi, mercoledì 5 novembre 2025: tanto calcio europeo, m...
Lo sport in TV oggi, venerdì 31 ottobre 2025: Jannik Sinner verso la semifinale di Parigi, oggi c'è Shelton. Dove vederlo

Lo sport in TV oggi, venerdì 31 ottobre 2025: Jannik Sinner verso la semifinale di Parigi, oggi c'è Shelton. Dove vederlo

Gli eventi sportivi di oggi, venerdì 31 ottobre 2025: occhi su Parigi dove l'altoate...
Lo sport in TV oggi, domenica 16 novembre 2025: dove vedere Olimpia Milano-Trapani in diretta

Lo sport in TV oggi, domenica 16 novembre 2025: dove vedere Olimpia Milano-Trapani in diretta

Dalla finale delle ATP Finals e il GP di Valencia alla sfida Italia-Norvegia: volley...
Lo sport in TV oggi, sabato 8 novembre 2025: scontro acceso con Parma-Milan e spazio alla Formula 1

Lo sport in TV oggi, sabato 8 novembre 2025: scontro acceso con Parma-Milan e spazio alla Formula 1

Scoprite i migliori eventi sportivi di questo sabato: dalla Serie A con Parma-Milan,...

Salugea

Collagene idrolizzato

Come sostenere l'elasticità della pelle

LEGGI

Personaggi

Alessia Orro

Alessia Orro
Eva Herzigova

Eva Herzigova
Sigfrido Ranucci

Sigfrido Ranucci
Tom Holland

Tom Holland

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963