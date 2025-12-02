Lo sport in TV oggi, 2 dicembre 2025: la Juventus a caccia della Coppa e due sfide clamorose in NBA Gli event sportivi in onda martedì 2 dicembre 2025: i bianconeri in campo contro l'Udinese per la Coppa Italia. NBA: Boston-New York e Golden State-OKC

La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi. Tra le proposte di spicco: Juventus-Udinese in Coppa Italia, la Premier League con Fulham-Manchester City e il grande volley di CEV Champions League con Dresner SC-Conegliano.

Futsal femminile su Rai: Italia-Portogallo per la Coppa del Mondo

Alle 11 su Rai Sport va in scena Italia-Portogallo, incontro di Calcio a 5 Femminile valido per la Coppa del Mondo Filippine 2025. Le azzurre affrontano le lusitane in una sfida internazionale che promette ritmo e intensità, ideale per iniziare la giornata con il fascino del futsal.

Coppa Italia su Mediaset: Juventus-Udinese accende la prima serata

Alle 21 su Mediaset Infinity appuntamento con la Coppa Italia: Juventus-Udinese mette di fronte bianconeri e friulani in una gara ad alta tensione, con tanti duelli in ogni zona del campo e il fascino della tradizione della coppa nazionale.

Alle 21 su Italia 1 la sfida Juventus-Udinese è proposta anche sulla rete Mediaset, per vivere la Coppa Italia in prima serata con una telecronaca pensata per il grande pubblico.

Grande calcio e basket su Sky: Fulham-Manchester City guida la serata

Su Sky Sport 1, la serata si apre alle 19 con il grande volley europeo: Dresner SC-Conegliano, match di CEV Champions League di Pallavolo Femminile che mette a confronto la formazione italiana e la compagine tedesca. Poi alle 21:15 spazio alla Premier League con Newcastle-Tottenham, un duello inglese ricco di talento.

Alle 20:30 su Sky Sport Calcio riflettori sulla Premier League: Fulham-Manchester City, una sfida dal grande fascino nella cornice britannica, perfetta per gli appassionati di calcio internazionale.

Alle 21 su Sky Sport Max appuntamento con la Bundesliga: Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen, incrocio dal grande equilibrio del calcio tedesco, ideale per chi ama tattica e intensità.

Alle 19 su Sky Sport Arena ancora CEV Champions League con Dresner SC-Conegliano, ulteriore opportunità per seguire la sfida di pallavolo femminile che profuma d’Europa.

Nella notte su Sky Sport Basket doppio appuntamento NBA: alle 2:00 Boston-New York e alle 5:00 Golden State-Oklahoma City, due gare perfette per chi ama il grande spettacolo della palla a spicchi.

