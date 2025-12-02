Lo sport in TV oggi, 2 dicembre 2025: la Juventus a caccia della Coppa e due sfide clamorose in NBA
Gli event sportivi in onda martedì 2 dicembre 2025: i bianconeri in campo contro l'Udinese per la Coppa Italia. NBA: Boston-New York e Golden State-OKC
La giornata di oggi offre una vasta scelta di eventi sportivi. Scoprite quali sono quelli più adatti a voi. Tra le proposte di spicco: Juventus-Udinese in Coppa Italia, la Premier League con Fulham-Manchester City e il grande volley di CEV Champions League con Dresner SC-Conegliano.
- Futsal femminile su Rai: Italia-Portogallo per la Coppa del Mondo
- Coppa Italia su Mediaset: Juventus-Udinese accende la prima serata
- Grande calcio e basket su Sky: Fulham-Manchester City guida la serata
Futsal femminile su Rai: Italia-Portogallo per la Coppa del Mondo
Alle 11 su Rai Sport va in scena Italia-Portogallo, incontro di Calcio a 5 Femminile valido per la Coppa del Mondo Filippine 2025. Le azzurre affrontano le lusitane in una sfida internazionale che promette ritmo e intensità, ideale per iniziare la giornata con il fascino del futsal.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Coppa Italia su Mediaset: Juventus-Udinese accende la prima serata
Alle 21 su Mediaset Infinity appuntamento con la Coppa Italia: Juventus-Udinese mette di fronte bianconeri e friulani in una gara ad alta tensione, con tanti duelli in ogni zona del campo e il fascino della tradizione della coppa nazionale.
Alle 21 su Italia 1 la sfida Juventus-Udinese è proposta anche sulla rete Mediaset, per vivere la Coppa Italia in prima serata con una telecronaca pensata per il grande pubblico.
Grande calcio e basket su Sky: Fulham-Manchester City guida la serata
Su Sky Sport 1, la serata si apre alle 19 con il grande volley europeo: Dresner SC-Conegliano, match di CEV Champions League di Pallavolo Femminile che mette a confronto la formazione italiana e la compagine tedesca. Poi alle 21:15 spazio alla Premier League con Newcastle-Tottenham, un duello inglese ricco di talento.
Alle 20:30 su Sky Sport Calcio riflettori sulla Premier League: Fulham-Manchester City, una sfida dal grande fascino nella cornice britannica, perfetta per gli appassionati di calcio internazionale.
Alle 21 su Sky Sport Max appuntamento con la Bundesliga: Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen, incrocio dal grande equilibrio del calcio tedesco, ideale per chi ama tattica e intensità.
Alle 19 su Sky Sport Arena ancora CEV Champions League con Dresner SC-Conegliano, ulteriore opportunità per seguire la sfida di pallavolo femminile che profuma d’Europa.
Nella notte su Sky Sport Basket doppio appuntamento NBA: alle 2:00 Boston-New York e alle 5:00 Golden State-Oklahoma City, due gare perfette per chi ama il grande spettacolo della palla a spicchi.
Scoprite tutti gli eventi sportivi di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Il calcio in TV oggi: dove vedere gratis e in chiaro la Juventus in Coppa Italia
Tutte le partite di martedì 2 dicembre 2025: i bianconeri senza Vlahovic sfidano l'U...
Lo sport in TV oggi, mercoledì 26 novembre 2025: l'Olimpia cerca il riscatto in Eurolega (oltre alla Champions)
I migliori eventi sportivi di mercoledì 26 novembre 2025: tanta Champions League con...
Simone Fontecchio contro Steph Curry: cosa succede nel basket NBA
I migliori eventi sportivi in onda oggi, mercoledì 19 novembre 2025: sfida sotto can...
Lo sport in TV oggi, sabato 29 novembre 2025: torna la Formula 1, ma occhio a Juventus-Cagliari
Scoprite i migliori eventi sportivi di sabato 29 novembre 2025: dal GP Qatar su Sky ...
Lo sport in TV oggi, martedì 25 novembre 2025: serata di grande basket in Eurolega, derby a Los Angeles
I migliori eventi sportivi di oggi: tanta Champions League ma anche super pallacanes...
Lo sport in TV oggi, mercoledì 5 novembre 2025: Errani e Paolini vogliono le Finals, chi affrontano oggi
Gli eventi sportivi in onda oggi, mercoledì 5 novembre 2025: tanto calcio europeo, m...
Lo sport in TV oggi, venerdì 31 ottobre 2025: Jannik Sinner verso la semifinale di Parigi, oggi c'è Shelton. Dove vederlo
Gli eventi sportivi di oggi, venerdì 31 ottobre 2025: occhi su Parigi dove l'altoate...
Lo sport in TV oggi, domenica 16 novembre 2025: dove vedere Olimpia Milano-Trapani in diretta
Dalla finale delle ATP Finals e il GP di Valencia alla sfida Italia-Norvegia: volley...