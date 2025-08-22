Splinter Cell: Deathwatch, Sam Fisher nel primo trailer della serie Netflix basata sul videogioco Il protagonista della fortunata saga videoludica stealth avrà una serie animata tutta sua all'interno del catalogo del colosso dello streaming

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Netflix

CONDIVIDI

Grandi annunci per quanto riguarda le serie animante da parte di Netflix: oltre al trailer della stagione 2 di Blue Eye Samurai e di Devil May Cry, il colosso dello streaming ha rilasciato anche quello dedicato a Splinter Cell: Deathwatch, trasposizione animata della fortunata saga di videogame stealth. La serie porta con sé una pletora di nomi di tutto rispetto, a partire dal creatore, quel Derek Kolstad che ha firmato un certo John Wick. A dar voce alla famosa spia Sam Fisher, invece, ci sarà Liev Schreiber (Ray Donovan e X-Men Le Origini: Wolverine), che aveva già recitato nel live action di Tom Clancy Al vertice della tensione (2002).

Il trailer di Splinter Cell: Deathwatch di Netflix

Il trailer rilasciato da Netflix per la sua prossima serie animata, Splinter Cell: Deathwatch, non rivela granché sulla trama. "Non abbiamo molto tempo", afferma una voce sconosciuta. Segue un montaggio di cadaveri freschi e di assassini mascherati, con Sam Fisher che si fa strada un nemico dopo l’altro. "È una missione personale", dice l’attempata spia, mentre passano a schermo le immagini in bianco e nero del funerale di Douglas Shetland, un nome che i fan della serie conoscono bene. Altro montaggio di scene d’azione e poi l’annuncio di chi doppierà Sam, appunto Liev Schreiber, e la data di uscita della serie: il 14 ottobre prossimo. In ogni caso vi lasciamo il trailer linkato qui sotto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un cast ancora sconosciuto

A parte il già citato Schreiber, il cast di doppiatori per Splinter Cell: Deathwatch è ancora quasi totalmente avvolto dal mistero. Sappiamo che la star di Killing Eve, Kirby Howell-Baptiste, interpreterà l’agente Zinnia McKenna, creata appositamente per la serie, ma per il resto non si sa ancora nulla.

Il Sam visto nel trailer è, come detto, piuttosto in là con gli anni e sarà una versione simile a quella vista nel capitolo Conviction. In tal senso, così ne aveva parlato lo showrunner Derek Kolstad: "Una delle cose che apprezzo di Sam Fisher, John Wick e Hutch Mansell [protagonista di Io sono nessuno, ndr] è che, sì, sono tosti in quello che fanno, ma, cosa ancora più importante, non sono i migliori. Vengono picchiati, spesso le prendono di santa ragione. Guardando i giochi, è incredibilmente abile e a suo agio con la tecnologia, ma a volte un proiettile, una lama o lo strappo di un cavo sono la migliore linea di difesa".

Potrebbe interessarti anche