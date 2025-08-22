Trova nel Magazine
Libero Magazine

Splinter Cell: Deathwatch, Sam Fisher nel primo trailer della serie Netflix basata sul videogioco

Il protagonista della fortunata saga videoludica stealth avrà una serie animata tutta sua all'interno del catalogo del colosso dello streaming

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Splinter Cell: Deathwatch, il trailer della serie animata Netflix
Netflix

Grandi annunci per quanto riguarda le serie animante da parte di Netflix: oltre al trailer della stagione 2 di Blue Eye Samurai e di Devil May Cry, il colosso dello streaming ha rilasciato anche quello dedicato a Splinter Cell: Deathwatch, trasposizione animata della fortunata saga di videogame stealth. La serie porta con sé una pletora di nomi di tutto rispetto, a partire dal creatore, quel Derek Kolstad che ha firmato un certo John Wick. A dar voce alla famosa spia Sam Fisher, invece, ci sarà Liev Schreiber (Ray Donovan e X-Men Le Origini: Wolverine), che aveva già recitato nel live action di Tom Clancy Al vertice della tensione (2002).

Il trailer di Splinter Cell: Deathwatch di Netflix

Il trailer rilasciato da Netflix per la sua prossima serie animata, Splinter Cell: Deathwatch, non rivela granché sulla trama. "Non abbiamo molto tempo", afferma una voce sconosciuta. Segue un montaggio di cadaveri freschi e di assassini mascherati, con Sam Fisher che si fa strada un nemico dopo l’altro. "È una missione personale", dice l’attempata spia, mentre passano a schermo le immagini in bianco e nero del funerale di Douglas Shetland, un nome che i fan della serie conoscono bene. Altro montaggio di scene d’azione e poi l’annuncio di chi doppierà Sam, appunto Liev Schreiber, e la data di uscita della serie: il 14 ottobre prossimo. In ogni caso vi lasciamo il trailer linkato qui sotto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Un cast ancora sconosciuto

A parte il già citato Schreiber, il cast di doppiatori per Splinter Cell: Deathwatch è ancora quasi totalmente avvolto dal mistero. Sappiamo che la star di Killing Eve, Kirby Howell-Baptiste, interpreterà l’agente Zinnia McKenna, creata appositamente per la serie, ma per il resto non si sa ancora nulla.

Il Sam visto nel trailer è, come detto, piuttosto in là con gli anni e sarà una versione simile a quella vista nel capitolo Conviction. In tal senso, così ne aveva parlato lo showrunner Derek Kolstad: "Una delle cose che apprezzo di Sam Fisher, John Wick e Hutch Mansell [protagonista di Io sono nessuno, ndr] è che, sì, sono tosti in quello che fanno, ma, cosa ancora più importante, non sono i migliori. Vengono picchiati, spesso le prendono di santa ragione. Guardando i giochi, è incredibilmente abile e a suo agio con la tecnologia, ma a volte un proiettile, una lama o lo strappo di un cavo sono la migliore linea di difesa".

Potrebbe interessarti anche

One Piece 2, il trailer della serie Netflix annuncia l'arrivo della stagione 3

One Piece 3 su Netflix si farà: l'annuncio con un emozionante trailer della seconda stagione e quando esce

Un primo emozionante trailer di One Piece 2 su Netflix svela la data d'uscita della ...
Black Rabbit, Netflix lancia il trailer della nuova serie con Jude Law e Jason Bateman

Black Rabbit, il trailer della serie conquista Netflix: Jude Law e Jason Bateman fratelli divisi da ambizione e pericolo

La serie Black Rabbit porta Jude Law e Jason Bateman in un vortice di ambizioni e tr...
Avatar fuoco e cenere trailer e data d'uscita del film

Avatar 3: Fuoco e Cenere, nemici ovunque nel primo spettacolare trailer del film

Il primo trailer di Avatar: Fuoco e Cenere, terzo film della saga di James Cameron, ...
Aema, la piccante serie TV coreana arriva su Netflix: data e trama

Aema, la storia vera che ha sconvolto la Corea nella serie tv Netflix: trama, trailer e quando esce

Aema è la nuova serie Netflix coreana che porta in scena la storia vera del primo fi...
Il Mostro di Firenze: trailer e immagini della serie Netflix

Il Mostro di Firenze, lo sconcertante trailer ufficiale della serie Netflix di Stefano Sollima in anteprima a Venezia 2025

La miniserie in 4 episodi sulla storia del Mostro di Firenze arriva col primo traile...
Mercoledì 2 seconda parte: il trailer ufficiale della serie Netflix

Mercoledì 2, seconda parte: il trailer ufficiale è da brividi (e riporta indietro un amato personaggio)

Il trailer della parte 2 della stagione 2 di Mercoledì ci rivela il ritorno di un am...
Task, Mark Ruffalo è un agente tormentato nel trailer della serie

Task, Mark Ruffalo è un agente dell'FBI traumatizzato nel primo trailer della serie

Il primo trailer della nuova serie TV di Sky Task mostra Mark Ruffalo nel ruolo di u...
Ogni Maledetto Fantacalcio, l'incredibile storia con Diletta Leotta arriva su Netflix: il trailer ufficiale

Ogni Maledetto Fantacalcio, l'incredibile storia con Diletta Leotta arriva su Netflix: ecco il trailer ufficiale e quando esce il film

Ogni Maledetto Fantacalcio è il nuovo film di Netflix dedicato agli amanti della cel...
Paris & Pups, è online il trailer della nuova serie animata di Paris Hilton

Paris Hilton si reinventa per i bambini: online il trailer della serie animata Paris & Pups

La regina dei reality debutta nei cartoon: con Paris & Pups Paris Hilton porta su Yo...

Roberto Orlich

La tecnologia a supporto delle persone con disabilità visiva

Nuove soluzioni per una maggiore autonomia

LEGGI

Personaggi

Ludmilla Makowski

Ludmilla Makowski
Emma Myers

Emma Myers
John Goodman

John Goodman
David Corenswet

David Corenswet

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963