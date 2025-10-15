Splendida Cornice, Geppi Cucciari pronta a fare il botto con la quinta stagione
Sigle nostalgiche, nuovi ospiti e tante novità nel format più iconico di Rai 3.
Geppi Cucciari è pronta a rialzare il sipario. Il 16 ottobre la quinta edizione di Splendida Cornice torna su Rai 3 con la sua conduttrice che non si limita a intervistare, ma osserva il mondo come fosse una tela, cogliendo i dettagli che sfuggono, mostrando momenti che sono poesia o satira.
Nuovi ospiti, e forse nomi che fanno discutere; conferma che il pubblico in studio sarà ancora un gruppo selezionato (categorie demografiche), che interagirà con i "competenti". È probabile che la sigla, come nelle edizioni precedenti, giochi su citazioni nostalgiche (come quella "Tanti Auguri" di Raffaella Carrà in passato) o su contaminazioni culturali.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Volete saperne di più sulla nuova stagione? Trovate tutti i dettagli nel Video!
Potrebbe interessarti anche
Fazio beffato da Geppi Cucciari, rivincita Rai: ‘soffiata’ stella del cinema mondiale a Che tempo che fa
Un grande maestro del cinema sta per approdare in Italia, ma questa volta non sarà i...
Luca Calvani su Prime Video fa venire i brividi dall'emozione nel suo film d'esordio alla regia
Dopo aver dimostrato le doti da attore, ecco il primo lungometraggio da regista: una...
9-1-1, anticipazioni settima stagione: Bobby e Athena sull'orlo di una crisi
La celebre serie torna su Rai 2 con 10 nuove puntate ad alta adrenalina e ricche di ...
Rai, le novità di ottobre 2025: Geppi Cucciari mattatrice e Ranucci riparte (tra le polemiche)
Un mese ricco di appuntamenti che mescolano fiction di successo, volti amati e anche...
Augias perfido con la Rai, Iacchetti commuove: Attenti al Libro è il gioiello della Fialdini, perché
Nella prima e unica puntata del nuovo programma di Rai 3 si sono alternati tantissim...
Marco Galeone, chi è il cantante de La Ruota della Fortuna: da Raffaella Carrà a Nicla Ozenda
Noto per aver partecipato a The Voice of Italy nel 2014, il vocalist è legato sentim...
Màkari, Claudio Gioè alle prese con nuovi enigmi e sentimenti ingarbugliati nella quarta stagione
Il quarto capitolo della serie sulle vicende di Saverio Lamanna è pronta per tornare...
Amici 25, pagelle: Maria sempre più regina (9), il ritorno di Veronica Peparini (8)
Promossi e bocciati, top e flop della prima puntata della nuova stagione di Amici, d...