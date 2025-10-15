Trova nel Magazine
Splendida Cornice, Geppi Cucciari pronta a fare il botto con la quinta stagione

Sigle nostalgiche, nuovi ospiti e tante novità nel format più iconico di Rai 3.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Geppi Cucciari è pronta a rialzare il sipario. Il 16 ottobre la quinta edizione di Splendida Cornice torna su Rai 3 con la sua conduttrice che non si limita a intervistare, ma osserva il mondo come fosse una tela, cogliendo i dettagli che sfuggono, mostrando momenti che sono poesia o satira.

Nuovi ospiti, e forse nomi che fanno discutere; conferma che il pubblico in studio sarà ancora un gruppo selezionato (categorie demografiche), che interagirà con i "competenti". È probabile che la sigla, come nelle edizioni precedenti, giochi su citazioni nostalgiche (come quella "Tanti Auguri" di Raffaella Carrà in passato) o su contaminazioni culturali.

Volete saperne di più sulla nuova stagione? Trovate tutti i dettagli nel Video!

