Geppi Cucciari si gode un altro venerdì. Ieri giovedì 30 gennaio 2025, infatti, Splendida Cornice ha continuato la sua ascesa negli ascolti tv ed è volato al 6,9% di share, facendo segnare il record stagionale. Il 2025 del programma di Rai 3 è iniziato nel migliore dei modi e la conduttrice sembra non volersi fermare. Scopriamo i numeri e i segreti del suo successo e tutti i dettagli.

Splendida Cornice, gli ascolti e il record stagionale

Lo scorso 24 ottobre Geppi Cucciari debuttava al timone della quarta edizione di Splendida Cornice registrando un ottimo 5,47% di share e un ascolto medio di 931mila spettatori. Il programma di Rai 3 è stato uno dei più stabili dell’autunno degli ascolti tv, con numeri in linea con il finale della precedente stagione. Nel 2025, però, ecco l’impennata. Dopo la pausa invernale Splendida Cornice è tornato in onda lo scorso 9 gennaio ottenendo il 5,69% di share (943mila spettatori); la seconda puntata dell’anno ha sfondato il muro del milione di spettatori, volando oltre il 6% di share. Il terzo appuntamento è cresciuto al 6,20% di share (1 milione e 50mila spettatori netti) e con gli ascolti tv di ieri giovedì 30 gennaio 2025 – come detto – è arrivato il record stagionale. La tredicesima puntata della quarta edizione dello show ha infatti toccato il 6,9% di share, conquistando 1 milione e 160mila spettatori. Si tratta del secondo dato più alto nella storia del programma, che l’anno scorso oltrepassò il 7% solo in primavera, quando i numeri tendono a crescere. Forte degli ottimi ascolti solo a fine gennaio, dunque, Geppi Cucciari può puntare ancora più in alto.

I segreti del successo di Geppi Cucciari

Ideato da Geppi Cucciari e Luca Bottura, Splendida Cornice si sta rivelando un unicum nel palinsesto televisivo italiano. A poco più di due anni dall’esordio della prima edizione, infatti, il programma si è imposto come una delle certezze di Rai 3 e del giovedì. La formula vincente targata Geppi Cucciari risiede in un format fresco, culturale ma allo stesso ironico e attento a non prendersi troppo sul serio, ma allo stesso ricco di esperti e ospiti dai settori più disparati, dal cinema alla tv fino alla filosofia, lo sport e tanti altri. Splendida Cornice ha un suo tratto distintivo che permette di prendere le distanze dai format attuali più comuni, molto vicini tra loro e spesso poco distinguibili soprattutto nel mondo dei talk show. Il successo di Geppi Cucciari, inoltre, non si ferma ai numeri degli ascolti tv: la trasmissione è anche una delle più commentate sui social, dove – in particolare modo su X – l’hashtag #SplendidaCornice è tra i più "citati" del giovedì sera.

