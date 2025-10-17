Geppi Cucciari piange, Renad (10 anni) di Gaza spacca il cuore: Splendida Cornice è sempre più bello (con Gianni Morandi) Il debutto della nuova edizione dello show di Rai 3 è riuscitissimo: la prima puntata all’insegna di una formula intensa fatta di lacrime e risate

Geppi Cucciari vince e convince al debutto. Ieri giovedì 16 ottobre 2025, infatti, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Splendida Cornice e il debutto è stato un successo, tra super-ospiti e una formula intensa che ha toccato tantissimi temi, dai quelli più ‘leggeri’ a riflessioni importantissime. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Splendida Cornice: la prima puntata della nuova edizione di Geppi Cucciari

Condotta da Geppi Cucciari puntata di ieri giovedì 16 ottobre 2025 ha segnato l’esordio della nuova stagione di Splendida Cornice. In onda dal 2023, il talk show di Rai 3 ha raggiunto la sua quinta edizione al termine di una scalata negli ascolti (volati anche oltre il milione di spettatori) ed è ripartito esattamente da dove aveva lasciato, con un format pieno di temi, tantissimi ospiti e una formula vincente a unire il tutto. La prima puntata della nuova edizione si è aperta col ricordo di Mattia Torre, autore tv scomparso sei anni fa, poi l’omaggio di Geppi Cucciari a Raffaella Carrà con il balletto sulla hit Pedro e la presentazione degli ospiti Stefania Balloni, Gioacchino Starace e Camila Raznovich. Un vero e proprio protagonista più che un semplice ospite, però, è stato Gianni Morandi, che ha cantato la sua canzone contro la guerra ‘C’era un ragazzo che come me amava i beatles e i Rolling Stones’ guadagnandosi la standing ovation in studio ed emozionando tutti, in particolare Geppi Cucciari: "Gianni eri il mio sogno dalla prima puntata. Grazie grazie grazie". Il cantante e la conduttrice sono sembrati una coppia affiatatissima e hanno coronato la serata con tanto di bacio sul palco.

Il blocco simbolo della serata, tuttavia, è stato quello dedicato alla storia di Renad Attallah. Food blogger giovanissima (10 anni) di Gaza, Renad è fuggita ad Amsterdam con i due fratelli. "Mia madre, che era il mio grande sostegno, non c’è. Ho perso tante cose in questi due anni: la mia infanzia, le serate con la famiglia, il cibo insieme. Non posso nemmeno elencarle tutte. Vorrei che la mia famiglia fosse qui, che fosse al sicuro. A Maastricht sono andata ad una manifestazione per Gaza, ed ero felice di vedere così tanta gente vicina al nostro popolo" ha raccontato la bambina, parlando anche del futuro del Medio Oriente: "Dicono che la guerra a Gaza sia finita, ma ogni volta torna peggio di prima. Ma sono sicura che Gaza tornerà come prima, più bella di prima". Visibilmente commossa come tutto lo studio, Geppi Cucciari ha quasi faticato a trovare le parole giuste di fronte a tanta sofferenza: "Vorrei dirti qualcosa di sensato, ma mi sento impotente, tu sei il simbolo di tutte queste ingiustizie. Mi dispiace che il mondo ha fatto questo a una bambina come te".

L’esordio super e l’applauso dei social

La prima puntata che ha aperto la stagione di Splendida Cornice, insomma, è stato un concentrato vincente di emozioni tra risate e lacrime, tra momenti spensierati e riflessioni più profonde. Due ore e mezza di spettacolo intenso e all’insegna dell’ironia intelligente, dove si sono presi il giusto spazio ospiti come Gianni Morandi e l’intervista a Woody Allen, che non è certo passata inosservata sui social. "Woody Allen darebbe a Geppi il ruolo della sfasciafamiglie in un suo film. Sono soddisfazioni", "Geppi che mostra Malgy a Woody Allen sto volando altissimo", "Woody Allen a Splendida Cornice è una carezza sul cuore" si legge sul web, dove in generale il ritorno del programma di Geppi Cucciari è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico: "Che bel programma. Meravigliosa Geppi Cucciari", "È tornato un po’ di ossigeno in Rai, la nota intonata", "Questo show è rimasto uno dei pochi della TV generalista a risultare fresco e vitale, senza essere ripetitivo e scontato", "Grazie grazie grazie Geppi Cucciari per ricordarci cosa sia il servizio pubblico", "Un programma talmente intelligente e originale che mi pare quasi impossibile continui a essere confermato dalla Rai", con anche chi avanza proposte per il palinsesto: "Si può chiudere per sempre Domenica In e dare la domenica pomeriggio a Geppi Cucciari con Splendida Cornice?". A prendersi il (giustissimo) palcoscenico, però, è stata ovviamente la piccola Renad Attallah e la sua storia commovente: "Sto piangendo tanto. Geppi, mannaggia a te, hai portato Renad che con poche parole mi ha spaccato il cuore", "Ho pensato a Renad sempre sempre in questi mesi e sono felice di vederla lì con Geppi", "Renad, la grande bellezza. Persa nel sorriso e negli occhi di questa meravigliosa bambina", "Che bella intervista, Renad è riuscita a farmi commuovere e sorridere allo stesso tempo. Ti auguro tutta la felicità del mondo, piccolina".

