Spider-Noir, svelate pazzesche novità sui villain: Silvermane, Sandman ed Electro più mostruosi che mai Brendan Gleeson, Jack Huston e Joe Massingill danno corpo ai villain di una New York malata. Ma il personaggio più inquietante è ancora senza nome.

La serie Spider-Noir, attesa su Prime Video il 27 maggio 2026, darà vita ad otto episodi ambientati nella New York degli anni Trenta, che vedranno al centro Ben Reilly (Nicolas Cage), un investigatore privato segnato dagli anni e dalle delusioni, che si ritroverà costretto a fare i conti con il suo passato da unico supereroe della città. La serie trae ispirazione dai fumetti originali Spider-Man Noir, un progetto che nasce dunque da radici solide e da una visione precisa: raccontare il mito dell’eroe attraverso il filtro del noir classico, tra ombre, corruzione urbana e antieroi in bilico tra redenzione e caduta. Ed è proprio di antieroi che parliamo oggi, perché di recente sono spuntati alcuni poster promozionali che hanno finalmente portato alla luce dettagli inediti dei villain che vedremo molto presto: scopriamo di più.

Spider-Noir, i villain escono dall’ombra: cosa abbiamo scoperto

Grazie ai poster promozionali comparsi di recente sia sul web che sui badge da convention abbiamo potuto scoprire qualcosa in più sui villain che animeranno la serie. Il più imponente è senza dubbio Silvermane, affidato alla straordinaria presenza scenica di Brendan Gleeson: il personaggio si presenta come una figura molto intimidatoria, perfetta incarnazione di quel potere criminale che nelle storie noir non ha mai bisogno di alzare la voce per farsi sentire. Nella mitologia Marvel, Silvermane è ossessionato dall’immortalità e dalla ricerca di artefatti antichi capaci di donargli la vita eterna, un terreno narrativo che si sposa alla perfezione con l’atmosfera decadente e quasi mitica della New York anni Trenta immaginata dalla serie.

Accanto a lui compare Flint Marko, il futuro Sandman, interpretato da Jack Huston: nei poster è mostrato mentre libera i propri poteri in una forma decisamente più aggressiva rispetto alle versioni che il pubblico ha già incontrato al cinema. La componente sabbiosa diventa quasi materia viva, qualcosa di primordiale e difficile da contenere. Completa il trio Electro, nella versione portata sullo schermo da Joe Massingill: una presenza instabile, con l’elettricità che smette di essere solo un’arma e diventa un tratto distintivo del personaggio e una vera e propria condanna.

Spider-Noir, il quarto antagonista avvolto nel mistero: chi è

Ma il dettaglio che ha fatto impazzire la community nelle ultime ore riguarda un quarto personaggio, quello interpretato da Abraham Popoola, la cui identità rimane ancora avvolta nell’ombra. Nei poster non compare alcun nome, anche se l’estetica volutamente gangster ha portato molti fan a ipotizzare uno dei villain più iconici dell’universo Spider-Man: Hammerhead. L’ipotesi si fa sempre più insistente ed è alimentata proprio dalla direzione stilistica scelta per l’intera serie, che sembra voler trattare i villain non come semplici antagonisti ma come simboli viventi del degrado urbano volutamente deformati.

Del resto, la vocazione criminale di Spider-Noir è dichiarata sin dal principio: non racconta la classica parabola dell’eroe che combatte il male in calzamaglia, ma la storia di un uomo consumato che cerca di sopravvivere in una città che divora i propri figli. E in quel contesto, un villain dalla testa piatta e dai metodi da vecchio gangster avrebbe tutto il senso del mondo. L’attesa, insomma, è già altissima.

