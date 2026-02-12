Nicolas Cage è ancora un supereroe: ecco Spider-Noir nel trailer (in bianco e nero) della serie Amazon Prime Video Diamo un primo sguardo all'attesissima serie con protagonista Nicolas Cage, di cui è stato distribuito oggi il primo trailer ufficiale da Amazon MGM

Chi ha familiarità con i fumetti Marvel saprà molto bene che, canonicamente, esistono numerose varianti dei personaggi principali, abitanti una moltitudine di universi paralleli. Uno di quelli che ne vanta il maggior numero è Spider-Man, molti dei quali sono stati protagonisti dei recenti film animati Into the Spider-Verse e Across the Spider-Verse. Proprio uno di questi Spider-Noir, sarà protagonista di una serie live-action prodotta da Amazon Prime Video con Nicolas Cage, di cui oggi è uscito il trailer ufficiale che vi lasciamo in calce all’articolo, come sempre.

Il trailer ufficiale di Spider-Noir con Nicolas Cage su Amazon Prime Video

Ambientata negli anni ’30, a New York, Spider-Noir racconta la vicende di Ben Reilly, un attempato e sfortunato investigatore privato, che si confronta con il suo passato da supereroe. Reilly indaga sul gangster Silvermane e scopre che il piromane sospettato di aver appiccato il fuoco alla sua villa può creare fuoco dalle mani. È allora che si scontra con Flint Marko, alias Sandman.

Al fianco dell’investigatore privato lavora la fidata segretaria Janet. Attorno a lui gravitano anche la giornalista freelance Robbie Robertson e Cat Hardy, cantante di night club che attira Reilly nella cospirazione criminale al centro della serie.

Il ricchissimo cast di Spider-Noir e quando esce

Nicolas Cage non è nuovo a vestire i panni di un qualche supereroe. Del resto non ha mai nascosto la propria passione per i fumetti: il suo stesso nome d’arte, Cage, è un omaggio all’eroe Marvel Luke Cage. In passato ha interpretato Ghost Rider, mentre nella DC è stato brevemente una variante di Superman nel Flash di Zack Snyder. Qui tornerà a vestire i panni di Spider-Man Noir, che aveva già doppiato nei già citato Into the Spider-Verse e Across the Spider-Verse.

Brendan Gleeson (28 giorni dopo, Gli spiriti dell’isola e Harry Potter) vestirà i panni del gangster Silervame, mentre Sandman sarà l’ex star di Boardwalk Empire Jack Huston. Robbie Robertson avrà il volto di Lamorne Morris (New Girl), Cat Hardy quello di Li Jun Li. La serie, che sarà resa disponibile in doppia versione, in bianco e nero e a colori, è a opera di Oren Uziel (22 Jump Street) e Steve Lightfoot (Shantaram), che saranno co-showrunner e produttori esecutivi. I due hanno lavorato al fianco di Phil Lord e Christopher Miller, che hanno già realizzato il film animato Into the Spider-Verse. La regia è affidata a Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve), che farà da produttore esecutivo dei primi due episodi. Spider-Noir debutterà ufficialmente su Amazon Prime Video a partire dal prossimo 27 maggio: qui sotto vi lasciamo il trailer ufficiale.

