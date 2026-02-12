Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Nicolas Cage è ancora un supereroe: ecco Spider-Noir nel trailer (in bianco e nero) della serie Amazon Prime Video

Diamo un primo sguardo all'attesissima serie con protagonista Nicolas Cage, di cui è stato distribuito oggi il primo trailer ufficiale da Amazon MGM

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Nicolas Cage è Spider-Noir nel trailer (in bianco e nero) della serie Amazon Prime Video
AnsaFoto

Chi ha familiarità con i fumetti Marvel saprà molto bene che, canonicamente, esistono numerose varianti dei personaggi principali, abitanti una moltitudine di universi paralleli. Uno di quelli che ne vanta il maggior numero è Spider-Man, molti dei quali sono stati protagonisti dei recenti film animati Into the Spider-Verse e Across the Spider-Verse. Proprio uno di questi Spider-Noir, sarà protagonista di una serie live-action prodotta da Amazon Prime Video con Nicolas Cage, di cui oggi è uscito il trailer ufficiale che vi lasciamo in calce all’articolo, come sempre.

Il trailer ufficiale di Spider-Noir con Nicolas Cage su Amazon Prime Video

Ambientata negli anni ’30, a New York, Spider-Noir racconta la vicende di Ben Reilly, un attempato e sfortunato investigatore privato, che si confronta con il suo passato da supereroe. Reilly indaga sul gangster Silvermane e scopre che il piromane sospettato di aver appiccato il fuoco alla sua villa può creare fuoco dalle mani. È allora che si scontra con Flint Marko, alias Sandman.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Al fianco dell’investigatore privato lavora la fidata segretaria Janet. Attorno a lui gravitano anche la giornalista freelance Robbie Robertson e Cat Hardy, cantante di night club che attira Reilly nella cospirazione criminale al centro della serie.

Il ricchissimo cast di Spider-Noir e quando esce

Nicolas Cage non è nuovo a vestire i panni di un qualche supereroe. Del resto non ha mai nascosto la propria passione per i fumetti: il suo stesso nome d’arte, Cage, è un omaggio all’eroe Marvel Luke Cage. In passato ha interpretato Ghost Rider, mentre nella DC è stato brevemente una variante di Superman nel Flash di Zack Snyder. Qui tornerà a vestire i panni di Spider-Man Noir, che aveva già doppiato nei già citato Into the Spider-Verse e Across the Spider-Verse.

Brendan Gleeson (28 giorni dopo, Gli spiriti dell’isola e Harry Potter) vestirà i panni del gangster Silervame, mentre Sandman sarà l’ex star di Boardwalk Empire Jack Huston. Robbie Robertson avrà il volto di Lamorne Morris (New Girl), Cat Hardy quello di Li Jun Li. La serie, che sarà resa disponibile in doppia versione, in bianco e nero e a colori, è a opera di Oren Uziel (22 Jump Street) e Steve Lightfoot (Shantaram), che saranno co-showrunner e produttori esecutivi. I due hanno lavorato al fianco di Phil Lord e Christopher Miller, che hanno già realizzato il film animato Into the Spider-Verse. La regia è affidata a Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve), che farà da produttore esecutivo dei primi due episodi. Spider-Noir debutterà ufficialmente su Amazon Prime Video a partire dal prossimo 27 maggio: qui sotto vi lasciamo il trailer ufficiale.

Potrebbe interessarti anche

Spider-Noir, svelate le nuove immagini della serie Prime Video con Nicolas Cage

Nicolas Cage più cupo e 'violento': le prime foto di Spider-Noir, la serie Amazon Prime Video che sconvolgerà il web

Prime Video ha diffuso le prime immagini ufficiali di Spider-Noir: Nicolas Cage guid...
Spider-Noir, svelati i poster della serie live-action con Nicolas Cage

Amazon Prime Video, Nicolas Cage più cupo che mai: la serie evento che infiammerà il 2026

Prime Video accende l’hype per il 2026 con i primi poster di Spider-Noir: Nicolas Ca...
True Detective 5, Nicolas Cage protagonista della serie crime HBO

True Detective 5, Nicolas Cage in trattativa per un ruolo importante nella serie targata HBO

Secondo alcuni rumor, l'attore californiano sarebbe il primo indiziato per un ruolo ...
Spider-Punk, Sony Pictures realizzerà un film animato incentrato sul personaggio ribelle

Spider-Verse si fa punk: Daniel Kaluuya firma il nuovo film animato su Spider-Punk, l’eroe ribelle che sfida il sistema

Dopo il successo di Spider-Verse, Sony punta su Spider-Punk: Kaluuya scrive un film ...
Spider-Man, leakato il trailer di Brave New Day

Spider-Man: Brand New Day, Sadie Sink shock nel trailer leaked: cosa nasconde il suo personaggio

Il promo rubato di Spider-Man: Brand New Day svela il ruolo oscuro di Sadie Sink e a...
Spider-Man: Brand New Day avrà una differenza importante con la trilogia originale

Spider-Man dice addio al passato: rivelata la svolta di Brand New Day che cambierà per sempre l'eroe

Spider-Man: Brand New Day porterà sullo schermo un'importante svolta per l'amato ero...
Nicolas Cage sarà protagonista del nuovo film Best Pancakes In The County

Nicolas Cage scatena il caos in un diner di provincia: sparatorie, sangue e tradimenti, niente è come sembra

Tra agenti corrotti, truffatori dal passato oscuro e una cameriera con segreti, nel ...
Avengers: Doomsday, nuovi rumor sulla scena iniziale del film e su Secret Wars

Avengers: Doomsday, voci di corridoio accendono l’hype: un’apertura mai vista nell’MCU e Secret Wars pronto a sdoppiarsi

Nuove indiscrezioni parlano di un avvio di film sconvolgente: alleanze impensabili, ...
Napoli Comicon: da Giorgio Vanni (in concerto) a Caparezza, che parata di ospiti

Napoli Comicon: da Giorgio Vanni (in concerto) a Caparezza, che parata di ospiti

Moltissimi gli artisti attesi al Napoli Comicon 2026, tra cui Caparezza e Giorgio Va...

Lucart

Economia circolare e Climate Neutrality

Un sistema di produzione che trasforma i rifiuti in risorse

LEGGI

Personaggi

Tom Holland

Tom Holland
Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown
Franco Nero

Franco Nero
Sidney Sweeney

Sydney Sweeney

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963