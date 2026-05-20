Spider-Noir, Nicolas Cage torna eroe nella New York in ombra: il trailer finale svela il segreto della doppia versione su Prime Video
Il trailer finale della serie Spider-Noir, con Nicolas Cage, mostra le due versioni della serie in arrivo su Prime Video il 27 maggio in oltre 240 paesi.
Ci siamo quasi! Mancano solo sette giorni all’uscita di Spider-Noir, la serie live-action Marvel, con protagonista Nicolas Cage, pronta a fare il suo debutto in streaming su Prime Video il 27 maggio 2026. Nelle scorse ore, la piattaforma di streaming ha pubblicato il trailer finale che ci fa comprendere ulteriormente cosa dobbiamo aspettarci. Inoltre, c’è un dettaglio molto importante: la serie è possibile vederla sia normale (a colori) che in bianco e nero. Ma vediamo nello specifico tutti i dettagli.
Spider-Noir, Prime Video svela il trailer finale della serie live-action con Nicolas Cage: di cosa parla
Come vi abbiamo anticipato, Spider-Noir, con protagonista Nicolas Cage, arriverà il 27 maggio su Prime Video. Prodotta da Sony Pictures Television, sarà distribuita in oltre 240 paesi e offrirà una scelta tra due versioni visive: una in bianco e nero dal gusto anni ’30 e una a colori chiamata "True-Hue Full Color", pensata per richiamare il look del Technicolor classico. La storia, ispirata a Spider-Man Noir, segue Ben Reilly, un investigatore privato caduto in disgrazia nella New York degli anni ’30, che dopo una tragedia personale deve confrontarsi con il proprio passato da ex supereroe della città. Spider-Noir è una serie prodotta da Sony Pictures Television per MGM+ e Prime Video, sviluppata dal team di Spider-Man: Un nuovo universo. La regia dei primi episodi è affidata a Harry Bradbeer, mentre la serie è guidata dai co-showrunner Oren Uziel e Steve Lightfoot, con un ampio coinvolgimento di produttori legati al franchise animato premiato agli Oscar. Di seguito, il trailer nelle due versioni:
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Il cast di Spider Noir
Il cast vede anche la presenza dei seguenti attori:
- Lamorne Morris
- Li Jun Li
- Abraham Popoola
- Karen Rodriguez
- Jack Huston
- Brendan Gleeso
Presenti anche alcune guest star:
- Lukas Haas
- Cameron Britton
- Cary Christopher
- Michael Kostroff
- Scott MacArthur
- Joe Massingill
- Whitney Rice
- Amanda Schull
- Andrew Caldwell
- Amy Aquino
- Andrew Robinson
- Kai Caster
Spider-Noir, quanto dureranno gli episodi della serie
La prima stagione della serie con Nicolas Cage sarà composta da otto episodi. Secondo un leak di Cryptic4KQual, le puntate avranno una durata abbastanza uniforme, tipica delle produzioni di questo tipo, attorno ai 40-50 minuti.
Durata episodi:
- Episodio 1 – 44 minuti
- Episodio 2 – 40 minuti
- Episodio 3 – 45 minuti
- Episodio 4 – 47 minuti
- Episodio 5 – 47 minuti
- Episodio 6 – 40 minuti
- Episodio 7 – 40 minuti
- Episodio 8 – 46 minuti
Spider-Noir, ci sarà una seconda stagione?
Per quanto riguarda una possibile seconda stagione di Spider-Noir, Phil Lord ha detto che potrebbe esserci, mentre Chris Miller ha commentato ironicamente che non è scontato vedere più di una storia in una serie su Spider-Man: "Certamente potrebbe esserci", mentre Chris Miller ha commentato scherzosamente le possibilità di un seguito dicendo: "Una serie su Spider-Man che racconti più di una storia? Non lo so. È impossibile!"
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