Spider-Noir contro The Boys, Amazon ha speso una follia per la serie con Nicolas Cage: il confronto che farà (giustamente) imbestialire i fan Nicolas Cage porta su Amazon la prima serie live-action di Spider-Man, ma i fan di The Boys non ci stanno: il confronto sui budget è impietoso. Ecco perché

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Quanto è costato davvero Spider-Noir, la nuova serie Amazon con Nicolas Cage nei panni dell’Uomo Ragno in versione noir? Secondo alcune indiscrezioni circolate online, il budget sarebbe di circa 400 milioni di dollari: una cifra monstre che ha fatto esplodere la rabbia dei fan di The Boys, l’altra grande serie di supereroi di Prime Video. Il paragone è impietoso e nei prossimi paragrafi vi spieghiamo perché. Un divario che solleva domande legittime sulle scelte editoriali di Amazon, ma vediamo bene tutto nello specifico.

Spider-Noir, il budget della serie live-action con Nicolas Cage fa infuriare i fan di The Boys: il confronto

Dopo il debutto di Spider-Noir su Prime Video, sono circolate indiscrezioni secondo cui Amazon avrebbe investito quasi 400 milioni di dollari nella serie con Nicolas Cage. Sebbene il dato non sia stato confermato ufficialmente, la cifra ha acceso il dibattito tra i fan di The Boys, che ritengono la loro serie preferita abbia ricevuto budget molto più basso. Secondo le stime di Dexerto, la quarta stagione di The Boys sarebbe costata circa 120 milioni di dollari complessivi, rendendo Spider-Noir potenzialmente più che tripla in termini di investimento. Sui social molti utenti hanno criticato la scelta di Amazon, immaginando cosa si sarebbe potuto realizzare destinando una somma simile a The Boys.

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Nonostante le polemiche, i fan non hanno preso di mira Spider-Noir: il confronto è stato soprattutto un’occasione per esprimere il malcontento verso l’ultima stagione di The Boys e le decisioni produttive di Amazon.

Spider-Noir, un Nicolas Cage oscuro torna in azione nella serie live-action di Prime Video

Spider-Noir, la nuova serie con Nicolas Cage, è arrivata su Prime Video il 27 maggio. Ispirata a Spider-Man Noir, racconta la storia di Ben Reilly, un investigatore privato nella New York degli anni ’30 che, dopo una tragedia personale, deve confrontarsi con il suo passato da ex supereroe. Prodotta da Sony Pictures Television per MGM+ e Prime Video e sviluppata dal team di Spider-Man: Un nuovo universo, la serie è disponibile i due modalità di visione: una in bianco e nero in stile noir e una versione a colori chiamata "True-Hue Full Color". Nel cast, oltre a Cage, figurano Lamorne Morris, Li Jun Li, Abraham Popoola, Karen Rodriguez, Jack Huston e Brendan Gleeson.

La prima stagione è composta da otto episodi, con una durata compresa tra i 40 e i 47 minuti. Per quanto riguarda una possibile seconda stagione, non ci sono ancora conferme ufficiali, ma Phil Lord ha dichiarato che potrebbe esserci, mentre Chris Miller ha scherzato sulle possibilità di un seguito, lasciando comunque aperta la porta a nuovi episodi.

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