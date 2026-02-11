Nicolas Cage è uno Spider-Noir tormentato: le prime immagini della serie Amazon Prime Video infiammano il web Prime Video ha diffuso le prime immagini ufficiali di Spider-Noir: Nicolas Cage guida il cast nella New York anni ’30 tra ombre, misteri e un passato che torna.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Proprio qualche mese fa, abbiamo parlato della presentazione dei poster ufficiali al Comic Con Experience (CCXP) in Brasile, dove, per l’occasione, Sony e MGM hanno presentato Spider-Noir, serie live-action in arrivo su Prime Video nel corso di questo 2026. Il progetto porterà sullo schermo una versione più oscura e violenta di Spider-Man, ispirata al genere noir e con caratteristiche da detective. Il personaggio, apparso brevemente in Spider-Man: Un Nuovo Universo, è nato nei fumetti nel 2009. A interpretarlo nella serie è Nicolas Cage e, nelle scorse ore, sono state rilasciate le prime foto dello show che ritraggono non solo Cage ma anche altri membri del cast. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Spider-Noir, Nicolas Cage irriconoscibile nelle prime foto della serie

Prime Video ha rilasciato le prime immagini di Spider-Noir, la serie live-action con Nicolas Cage al suo debutto da protagonista in TV, che interpreta Ben Reilly, alias The Spider. La storia, ispirata al fumetto Marvel Spider-Man Noir, è ambientata nella New York degli anni ’30 e segue Ben, un investigatore privato sfortunato che un tempo era il supereroe "Il Ragno". Dopo una tragedia personale, solo un caso straordinario potrà convincerlo a tornare a indossare la maschera. Le foto, mostrano proprio Ben Reilly (The Spider) interpretato da Cage e, accanto a lui troviamo Robbie Robertson (Lamorne Morris), giornalista determinato e amico leale di Ben; Cat Hardy (Li Jun Li), star del nightclub più esclusivo di New York, complessa e affascinante; e Janet Smart (Karen Rodriguez), segretaria leale e combattiva di Ben.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cast e data di uscita della serie Spider-Noir

Nel cast di Spider-Noir, troviamo anche:

Abraham Popoola

Jack Huston

Brendan Gleeson

Lukas Haas

Cameron Britton

Cary Christopher

Michael Kostroff

Scott MacArthur

Joe Massingill

Whitney Rice

Amanda Schull

Andrew Caldwell

Amy Aquino

Andrew Robinson

Kai Caster

La serie è prodotta da Sony Pictures Television per MGM+ e Prime Video. I primi due episodi sono diretti e prodotti esecutivamente da Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve). Co-showrunner e produttori esecutivi sono Oren Uziel (The Lost City, 22 Jump Street) e Steve Lightfoot (Marvel’s The Punisher, Shantaram), che hanno sviluppato la serie con il team premio Oscar di Spider-Man: Un nuovo universo, Phil Lord, Christopher Miller e Amy Pascal. Anche Cage e Pavlina Hatoupis sono produttori esecutivi. Per quanto riguarda l’uscita, non c’è ancora una data ufficiale ma, ciò che sappiamo è che Spider-Noir debutterà questa primavera, prima su MGM+ negli Stati Uniti e poi globalmente in streaming su Prime Video in oltre 240 paesi e territori.

Potrebbe interessarti anche