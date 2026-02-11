Nicolas Cage è uno Spider-Noir tormentato: le prime immagini della serie Amazon Prime Video infiammano il web
Prime Video ha diffuso le prime immagini ufficiali di Spider-Noir: Nicolas Cage guida il cast nella New York anni ’30 tra ombre, misteri e un passato che torna.
Proprio qualche mese fa, abbiamo parlato della presentazione dei poster ufficiali al Comic Con Experience (CCXP) in Brasile, dove, per l’occasione, Sony e MGM hanno presentato Spider-Noir, serie live-action in arrivo su Prime Video nel corso di questo 2026. Il progetto porterà sullo schermo una versione più oscura e violenta di Spider-Man, ispirata al genere noir e con caratteristiche da detective. Il personaggio, apparso brevemente in Spider-Man: Un Nuovo Universo, è nato nei fumetti nel 2009. A interpretarlo nella serie è Nicolas Cage e, nelle scorse ore, sono state rilasciate le prime foto dello show che ritraggono non solo Cage ma anche altri membri del cast. Vediamo insieme tutti i dettagli.
Spider-Noir, Nicolas Cage irriconoscibile nelle prime foto della serie
Prime Video ha rilasciato le prime immagini di Spider-Noir, la serie live-action con Nicolas Cage al suo debutto da protagonista in TV, che interpreta Ben Reilly, alias The Spider. La storia, ispirata al fumetto Marvel Spider-Man Noir, è ambientata nella New York degli anni ’30 e segue Ben, un investigatore privato sfortunato che un tempo era il supereroe "Il Ragno". Dopo una tragedia personale, solo un caso straordinario potrà convincerlo a tornare a indossare la maschera. Le foto, mostrano proprio Ben Reilly (The Spider) interpretato da Cage e, accanto a lui troviamo Robbie Robertson (Lamorne Morris), giornalista determinato e amico leale di Ben; Cat Hardy (Li Jun Li), star del nightclub più esclusivo di New York, complessa e affascinante; e Janet Smart (Karen Rodriguez), segretaria leale e combattiva di Ben.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Cast e data di uscita della serie Spider-Noir
Nel cast di Spider-Noir, troviamo anche:
- Abraham Popoola
- Jack Huston
- Brendan Gleeson
- Lukas Haas
- Cameron Britton
- Cary Christopher
- Michael Kostroff
- Scott MacArthur
- Joe Massingill
- Whitney Rice
- Amanda Schull
- Andrew Caldwell
- Amy Aquino
- Andrew Robinson
- Kai Caster
La serie è prodotta da Sony Pictures Television per MGM+ e Prime Video. I primi due episodi sono diretti e prodotti esecutivamente da Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve). Co-showrunner e produttori esecutivi sono Oren Uziel (The Lost City, 22 Jump Street) e Steve Lightfoot (Marvel’s The Punisher, Shantaram), che hanno sviluppato la serie con il team premio Oscar di Spider-Man: Un nuovo universo, Phil Lord, Christopher Miller e Amy Pascal. Anche Cage e Pavlina Hatoupis sono produttori esecutivi. Per quanto riguarda l’uscita, non c’è ancora una data ufficiale ma, ciò che sappiamo è che Spider-Noir debutterà questa primavera, prima su MGM+ negli Stati Uniti e poi globalmente in streaming su Prime Video in oltre 240 paesi e territori.
Potrebbe interessarti anche
Amazon Prime Video, Nicolas Cage più cupo che mai: la serie evento che infiammerà il 2026
Prime Video accende l’hype per il 2026 con i primi poster di Spider-Noir: Nicolas Ca...
Nicolas Cage scatena il caos in un diner di provincia: sparatorie, sangue e tradimenti, niente è come sembra
Tra agenti corrotti, truffatori dal passato oscuro e una cameriera con segreti, nel ...
Spider-Man dice addio al passato: rivelata la svolta di Brand New Day che cambierà per sempre l'eroe
Spider-Man: Brand New Day porterà sullo schermo un'importante svolta per l'amato ero...
Spider-Man: Brand New Day, Sadie Sink shock nel trailer leaked: cosa nasconde il suo personaggio
Il promo rubato di Spider-Man: Brand New Day svela il ruolo oscuro di Sadie Sink e a...
True Detective 5, Nicolas Cage in trattativa per un ruolo importante nella serie targata HBO
Secondo alcuni rumor, l'attore californiano sarebbe il primo indiziato per un ruolo ...
Spider-Verse si fa punk: Daniel Kaluuya firma il nuovo film animato su Spider-Punk, l’eroe ribelle che sfida il sistema
Dopo il successo di Spider-Verse, Sony punta su Spider-Punk: Kaluuya scrive un film ...
Napoli Comicon: da Giorgio Vanni (in concerto) a Caparezza, che parata di ospiti
Moltissimi gli artisti attesi al Napoli Comicon 2026, tra cui Caparezza e Giorgio Va...
Avengers: Doomsday, un importante personaggio Marvel non sarà nel film: chi è
Mark Ruffalo racconta i suoi prossimi impegni cinematografici nel Marvel Cinematic U...