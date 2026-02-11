Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Nicolas Cage è uno Spider-Noir tormentato: le prime immagini della serie Amazon Prime Video infiammano il web

Prime Video ha diffuso le prime immagini ufficiali di Spider-Noir: Nicolas Cage guida il cast nella New York anni ’30 tra ombre, misteri e un passato che torna.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Proprio qualche mese fa, abbiamo parlato della presentazione dei poster ufficiali al Comic Con Experience (CCXP) in Brasile, dove, per l’occasione, Sony e MGM hanno presentato Spider-Noir, serie live-action in arrivo su Prime Video nel corso di questo 2026. Il progetto porterà sullo schermo una versione più oscura e violenta di Spider-Man, ispirata al genere noir e con caratteristiche da detective. Il personaggio, apparso brevemente in Spider-Man: Un Nuovo Universo, è nato nei fumetti nel 2009. A interpretarlo nella serie è Nicolas Cage e, nelle scorse ore, sono state rilasciate le prime foto dello show che ritraggono non solo Cage ma anche altri membri del cast. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Spider-Noir, Nicolas Cage irriconoscibile nelle prime foto della serie

Prime Video ha rilasciato le prime immagini di Spider-Noir, la serie live-action con Nicolas Cage al suo debutto da protagonista in TV, che interpreta Ben Reilly, alias The Spider. La storia, ispirata al fumetto Marvel Spider-Man Noir, è ambientata nella New York degli anni ’30 e segue Ben, un investigatore privato sfortunato che un tempo era il supereroe "Il Ragno". Dopo una tragedia personale, solo un caso straordinario potrà convincerlo a tornare a indossare la maschera. Le foto, mostrano proprio Ben Reilly (The Spider) interpretato da Cage e, accanto a lui troviamo Robbie Robertson (Lamorne Morris), giornalista determinato e amico leale di Ben; Cat Hardy (Li Jun Li), star del nightclub più esclusivo di New York, complessa e affascinante; e Janet Smart (Karen Rodriguez), segretaria leale e combattiva di Ben.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Cast e data di uscita della serie Spider-Noir

Nel cast di Spider-Noir, troviamo anche:

  • Abraham Popoola
  • Jack Huston
  • Brendan Gleeson
  • Lukas Haas
  • Cameron Britton
  • Cary Christopher
  • Michael Kostroff
  • Scott MacArthur
  • Joe Massingill
  • Whitney Rice
  • Amanda Schull
  • Andrew Caldwell
  • Amy Aquino
  • Andrew Robinson
  • Kai Caster

La serie è prodotta da Sony Pictures Television per MGM+ e Prime Video. I primi due episodi sono diretti e prodotti esecutivamente da Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve). Co-showrunner e produttori esecutivi sono Oren Uziel (The Lost City, 22 Jump Street) e Steve Lightfoot (Marvel’s The Punisher, Shantaram), che hanno sviluppato la serie con il team premio Oscar di Spider-Man: Un nuovo universo, Phil Lord, Christopher Miller e Amy Pascal. Anche Cage e Pavlina Hatoupis sono produttori esecutivi. Per quanto riguarda l’uscita, non c’è ancora una data ufficiale ma, ciò che sappiamo è che Spider-Noir debutterà questa primavera, prima su MGM+ negli Stati Uniti e poi globalmente in streaming su Prime Video in oltre 240 paesi e territori.

Potrebbe interessarti anche

Spider-Noir, svelati i poster della serie live-action con Nicolas Cage

Amazon Prime Video, Nicolas Cage più cupo che mai: la serie evento che infiammerà il 2026

Prime Video accende l’hype per il 2026 con i primi poster di Spider-Noir: Nicolas Ca...
Nicolas Cage sarà protagonista del nuovo film Best Pancakes In The County

Nicolas Cage scatena il caos in un diner di provincia: sparatorie, sangue e tradimenti, niente è come sembra

Tra agenti corrotti, truffatori dal passato oscuro e una cameriera con segreti, nel ...
Spider-Man: Brand New Day avrà una differenza importante con la trilogia originale

Spider-Man dice addio al passato: rivelata la svolta di Brand New Day che cambierà per sempre l'eroe

Spider-Man: Brand New Day porterà sullo schermo un'importante svolta per l'amato ero...
Spider-Man, leakato il trailer di Brave New Day

Spider-Man: Brand New Day, Sadie Sink shock nel trailer leaked: cosa nasconde il suo personaggio

Il promo rubato di Spider-Man: Brand New Day svela il ruolo oscuro di Sadie Sink e a...
True Detective 5, Nicolas Cage protagonista della serie crime HBO

True Detective 5, Nicolas Cage in trattativa per un ruolo importante nella serie targata HBO

Secondo alcuni rumor, l'attore californiano sarebbe il primo indiziato per un ruolo ...
Spider-Punk, Sony Pictures realizzerà un film animato incentrato sul personaggio ribelle

Spider-Verse si fa punk: Daniel Kaluuya firma il nuovo film animato su Spider-Punk, l’eroe ribelle che sfida il sistema

Dopo il successo di Spider-Verse, Sony punta su Spider-Punk: Kaluuya scrive un film ...
Napoli Comicon: da Giorgio Vanni (in concerto) a Caparezza, che parata di ospiti

Napoli Comicon: da Giorgio Vanni (in concerto) a Caparezza, che parata di ospiti

Moltissimi gli artisti attesi al Napoli Comicon 2026, tra cui Caparezza e Giorgio Va...
Hulk sarà presente in Avengers: Doomsday? Mark Ruffalo svela il futuro cinematografico del Gigante di Giada

Avengers: Doomsday, un importante personaggio Marvel non sarà nel film: chi è

Mark Ruffalo racconta i suoi prossimi impegni cinematografici nel Marvel Cinematic U...
Avengers: Doomsday, nuovi rumor sulla scena iniziale del film e su Secret Wars

Avengers: Doomsday, voci di corridoio accendono l’hype: un’apertura mai vista nell’MCU e Secret Wars pronto a sdoppiarsi

Nuove indiscrezioni parlano di un avvio di film sconvolgente: alleanze impensabili, ...

Lucart

Economia circolare e Climate Neutrality

Un sistema di produzione che trasforma i rifiuti in risorse

LEGGI

Personaggi

Tom Holland

Tom Holland
Mariah Carey

Mariah Carey
Kiefer Sutherland

Kiefer Sutherland
Sidney Sweeney

Sydney Sweeney

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963